Κορωπί: Μπροστά στα παιδιά τους ξυλοκόπησε τη σύντροφό του ο 50χρονος – Σε κρίσιμη κατάσταση η 40χρονη

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρό νοσηλεύεται μία 40χρονη γυναίκα από τη Λιθουανία μετά από την άγρια κακοποίηση από τον σύντροφό της.

Ο ξυλοδαρμός της γυναίκας σημειώθηκε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 4 ετών και μόλις 3,5 μηνών, το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στο Κορωπί.

Ο δράστης είχε αρχικά καλέσει το Κέντρο Άμεσης Δράσης, ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη σύντροφό του αιμόφυρτη μέσα στο σπίτι τους, ωστόσο οι αστυνομικοί, ακούγοντας τις αντιφάσεις στην εκδοχή του, αμφισβήτησαν τα λεγόμενά του.

Ο 50χρονος φέρεται να χτύπησε την 40χρονη με μπουνιές στο κεφάλι. Ο 4χρονος γιος μετά από ερώτηση των αστυνομικών ανέφερε πως «ο μπαμπάς χτύπησε την μαμά».

Μετά τη σύλληψή του, ο 50χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου, όπου και κρατείται, ενώ σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία.

Η 40χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη.

Ο 50χρονος ημεδαπός είχε κατηγορηθεί ξανά το 2023 για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της.