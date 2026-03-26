Οι δημοτικές εκλογές της Κυριακής στη Γαλλία λειτούργησαν ως ένας πρόωρος προκριματικός γύρος για τις προεδρικές εκλογές του 2027 με κάθε τοπική κάλπη να έχει ξεχωριστή βαρύτητα σε εθνικό επίπεδο.

Σχεδόν όλοι οι πολιτικοί χώροι έσπευσαν να δηλώσουν νικητές, απομονώνοντας τα οφέλη τους από τη διαδικασία, αν και τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν μια πολύ πιο σύνθετη και αντιφατική εικόνα. Από την ενίσχυση της Ακροδεξιάς στην περιφέρεια έως την ανθεκτικότητα των Σοσιαλιστών στα μεγάλα αστικά κέντρα και τη διστακτική άνοδο του προεδρικού στρατοπέδου, η κάλπη δεν ανέδειξε έναν καθαρό νικητή αλλά ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο.

Σύμφωνα με αναλύσεις της «Monde», οι εκλογές λειτούργησαν ως καθρέφτης που έδειξε τις βαθιές ρωγμές κυρίως στον χώρο της Αριστεράς, όπου οι «τεχνικές συμμαχίες» μεταξύ Σοσιαλιστών και Ανυπότακτης Γαλλίας απέδωσαν συχνά αντιφατικά αποτελέσματα. Ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα διατήρησε εμβληματικά προπύργια όπως το Παρίσι και τη Μασσαλία, έχασε ιστορικές πόλεις από τη Δεξιά, την ώρα που η ριζοσπαστική Αριστερά κατέγραφε διεισδύσεις σε λαϊκά προάστια, προσκρούοντας ωστόσο σε «γυάλινο ταβάνι» σε πιο μεικτές εκλογικές περιφέρειες.

Οπως επισημαίνει ανάλυση του Politico, η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση σημείωσε κέρδη σε μεσαίου μεγέθους και μικρότερες πόλεις της γαλλικής ενδοχώρας. Οι συντηρητικοί Ρεπουμπλικανοί διατήρησαν τις περισσότερες από τις πόλεις που ήδη ήλεγχαν και κέρδισαν ακόμη μερικές νέες. Η «Αναγέννηση» του Μακρόν ελέγχει πλέον το Μπορντό και την Ανεσί, καταγράφοντας τις δύο πρώτες μεγάλες τοπικές του νίκες.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα διατήρησε τον έλεγχο του Παρισιού και άλλων μητροπολιτικών περιοχών, ενώ η ριζοσπαστική Ανυπότακτη Γαλλία κέρδισε αρκετά προάστια εργατικής τάξης, στο επίκεντρο της εκλογικής της στρατηγικής.

Νικητές…

• Εμανουέλ Γκρεγκουάρ: Με την άνετη εκλογή του στη δημαρχία του Παρισιού και την επέκταση της 25χρονης κυριαρχίας των Σοσιαλιστών στη γαλλική πρωτεύουσα, εξασφάλισε μια θέση πλάι σε προσωπικότητες όπως ο Ζοχράν Μαμντάνι και ο Σαντίκ Καν.

• Εντουάρ Φιλίπ: Εχοντας θέσει την επανεκλογή του στη δημαρχία της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Χάβρης, ως προϋπόθεση για να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027, βλέπει πλέον μπροστά του έναν ανοιχτό δρόμο. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν είναι ο πιθανότερος υποψήφιος να περάσει στον δεύτερο γύρο της μάχης για το Ελιζέ απέναντι ίσως στην Εθνική Συσπείρωση.

• Ερίκ Σιοτί: Ο νέος δήμαρχος της Νίκαιας είχε προ διετίας επιχειρήσει να συνάψει συμφωνία με την Εθνική Συσπείρωση ως επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών. Ωστόσο η προσπάθειά του απέτυχε και αποπέμφθηκε από το κόμμα. Το ρίσκο που πήρε του έδωσε τώρα το κλειδί της πέμπτης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας.

…και ηττηµένοι

• Εθνική Συσπείρωση: Ο πρόεδρός της Ζορντάν Μπαρντελά όπως και η Μαρίν Λεπέν πανηγύρισαν μεγάλη «πρόοδο» με την εξασφάλιση «δεκάδων δήμων». Το σύστημα δύο γύρων φάνηκε ωστόσο για άλλη μια φορά να εμποδίζει το ακροδεξιό κόμμα να κατακτήσει βασικούς στόχους όπως η Νιμ και η Τουλόν. Επιπλέον, μετά από ιστορική επίδοση στον πρώτο γύρο στη Μασσαλία, ο υποψήφιός του ηττήθηκε καθαρά στον δεύτερο.

• Εμανουέλ Μακρόν: Ο γάλλος πρόεδρος είχε διακριτικά στηρίξει τη Ρασιντά Ντατί, πρώην υπουργό Πολιτισμού στο Παρίσι, και τον πρώην παράγοντα του ποδοσφαίρου Ζαν-Μισέλ Ολάς στη Λυών. Η Ντατί παραδέχθηκε την ήττα της και ο Ολάς έχασε οριακά, ανακοινώνοντας όμως ότι θα προσφύγει νομικά κατά του αποτελέσματος.

• Φρανσουά Μπαϊρού: Ο κεντρώος πρώην πρωθυπουργός, εμβληματική μορφή της γαλλικής πολιτικής, έχασε στην ίδια του την πόλη, την Πο, λίγους μήνες μετά την απομάκρυνσή του από την εξουσία κατόπιν πρότασης δυσπιστίας.

• Αριστερές συμμαχίες: Η Ανυπότακτη Γαλλία και το Σοσιαλιστικό Κόμμα συνεργάστηκαν σε πολλούς δήμους. Ωστόσο, στην Τουλούζη και τη Λιμόζ, όπου οι Σοσιαλιστές στήριξαν υποψηφίους της Ανυπότακτης Γαλλίας, καθώς και στην Κλερμόν-Φεράν και τη Βρέστη, όπου η ριζοσπαστική Αριστερά στήριξε μετριοπαθείς, οι συμμαχίες ηττήθηκαν.

• Πράσινοι: Οι γάλλοι οικολόγοι έχασαν τον έλεγχο αρκετών πόλεων που είχαν κερδίσει στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μητροπόλεων όπως το Στρασβούργο και το Μπορντό.

