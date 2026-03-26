newspaper
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γαλλία: Ποιοι κέρδισαν και ποιοι έχασαν στις κάλπες
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026, 06:10

Γαλλία: Ποιοι κέρδισαν και ποιοι έχασαν στις κάλπες

Οι δημοτικές εκλογές στη Γαλλία λειτούργησαν ως καθρέφτης που έδειξε τις βαθιές ρωγμές κυρίως στον χώρο της Αριστεράς

Κατερίνα Τζαβάρα
A
A
Vita.gr
Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Spotlight

Οι δημοτικές εκλογές της Κυριακής στη Γαλλία λειτούργησαν ως ένας πρόωρος προκριματικός γύρος για τις προεδρικές εκλογές του 2027 με κάθε τοπική κάλπη να έχει ξεχωριστή βαρύτητα σε εθνικό επίπεδο.

Οι εκλογές φαίνεται να λειτούργησαν ως καθρέφτης που έδειξε τις βαθιές ρωγμές κυρίως στον χώρο της Αριστεράς

Σχεδόν όλοι οι πολιτικοί χώροι έσπευσαν να δηλώσουν νικητές, απομονώνοντας τα οφέλη τους από τη διαδικασία, αν και τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν μια πολύ πιο σύνθετη και αντιφατική εικόνα. Από την ενίσχυση της Ακροδεξιάς στην περιφέρεια έως την ανθεκτικότητα των Σοσιαλιστών στα μεγάλα αστικά κέντρα και τη διστακτική άνοδο του προεδρικού στρατοπέδου, η κάλπη δεν ανέδειξε έναν καθαρό νικητή αλλά ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο.

Σύμφωνα με αναλύσεις της «Monde», οι εκλογές λειτούργησαν ως καθρέφτης που έδειξε τις βαθιές ρωγμές κυρίως στον χώρο της Αριστεράς, όπου οι «τεχνικές συμμαχίες» μεταξύ Σοσιαλιστών και Ανυπότακτης Γαλλίας απέδωσαν συχνά αντιφατικά αποτελέσματα. Ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα διατήρησε εμβληματικά προπύργια όπως το Παρίσι και τη Μασσαλία, έχασε ιστορικές πόλεις από τη Δεξιά, την ώρα που η ριζοσπαστική Αριστερά κατέγραφε διεισδύσεις σε λαϊκά προάστια, προσκρούοντας ωστόσο σε «γυάλινο ταβάνι» σε πιο μεικτές εκλογικές περιφέρειες.

Οπως επισημαίνει ανάλυση του Politico, η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση σημείωσε κέρδη σε μεσαίου μεγέθους και μικρότερες πόλεις της γαλλικής ενδοχώρας. Οι συντηρητικοί Ρεπουμπλικανοί διατήρησαν τις περισσότερες από τις πόλεις που ήδη ήλεγχαν και κέρδισαν ακόμη μερικές νέες. Η «Αναγέννηση» του Μακρόν ελέγχει πλέον το Μπορντό και την Ανεσί, καταγράφοντας τις δύο πρώτες μεγάλες τοπικές του νίκες.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα διατήρησε τον έλεγχο του Παρισιού και άλλων μητροπολιτικών περιοχών, ενώ η ριζοσπαστική Ανυπότακτη Γαλλία κέρδισε αρκετά προάστια εργατικής τάξης, στο επίκεντρο της εκλογικής της στρατηγικής.

Νικητές…

• Εμανουέλ Γκρεγκουάρ: Με την άνετη εκλογή του στη δημαρχία του Παρισιού και την επέκταση της 25χρονης κυριαρχίας των Σοσιαλιστών στη γαλλική πρωτεύουσα, εξασφάλισε μια θέση πλάι σε προσωπικότητες όπως ο Ζοχράν Μαμντάνι και ο Σαντίκ Καν.

• Εντουάρ Φιλίπ: Εχοντας θέσει την επανεκλογή του στη δημαρχία της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Χάβρης, ως προϋπόθεση για να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027, βλέπει πλέον μπροστά του έναν ανοιχτό δρόμο. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν είναι ο πιθανότερος υποψήφιος να περάσει στον δεύτερο γύρο της μάχης για το Ελιζέ απέναντι ίσως στην Εθνική Συσπείρωση.

• Ερίκ Σιοτί: Ο νέος δήμαρχος της Νίκαιας είχε προ διετίας επιχειρήσει να συνάψει συμφωνία με την Εθνική Συσπείρωση ως επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών. Ωστόσο η προσπάθειά του απέτυχε και αποπέμφθηκε από το κόμμα. Το ρίσκο που πήρε του έδωσε τώρα το κλειδί της πέμπτης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας.

…και ηττηµένοι

• Εθνική Συσπείρωση: Ο πρόεδρός της Ζορντάν Μπαρντελά όπως και η Μαρίν Λεπέν πανηγύρισαν μεγάλη «πρόοδο» με την εξασφάλιση «δεκάδων δήμων». Το σύστημα δύο γύρων φάνηκε ωστόσο για άλλη μια φορά να εμποδίζει το ακροδεξιό κόμμα να κατακτήσει βασικούς στόχους όπως η Νιμ και η Τουλόν. Επιπλέον, μετά από ιστορική επίδοση στον πρώτο γύρο στη Μασσαλία, ο υποψήφιός του ηττήθηκε καθαρά στον δεύτερο.

• Εμανουέλ Μακρόν: Ο γάλλος πρόεδρος είχε διακριτικά στηρίξει τη Ρασιντά Ντατί, πρώην υπουργό Πολιτισμού στο Παρίσι, και τον πρώην παράγοντα του ποδοσφαίρου Ζαν-Μισέλ Ολάς στη Λυών. Η Ντατί παραδέχθηκε την ήττα της και ο Ολάς έχασε οριακά, ανακοινώνοντας όμως ότι θα προσφύγει νομικά κατά του αποτελέσματος.

• Φρανσουά Μπαϊρού: Ο κεντρώος πρώην πρωθυπουργός, εμβληματική μορφή της γαλλικής πολιτικής, έχασε στην ίδια του την πόλη, την Πο, λίγους μήνες μετά την απομάκρυνσή του από την εξουσία κατόπιν πρότασης δυσπιστίας.

• Αριστερές συμμαχίες: Η Ανυπότακτη Γαλλία και το Σοσιαλιστικό Κόμμα συνεργάστηκαν σε πολλούς δήμους. Ωστόσο, στην Τουλούζη και τη Λιμόζ, όπου οι Σοσιαλιστές στήριξαν υποψηφίους της Ανυπότακτης Γαλλίας, καθώς και στην Κλερμόν-Φεράν και τη Βρέστη, όπου η ριζοσπαστική Αριστερά στήριξε μετριοπαθείς, οι συμμαχίες ηττήθηκαν.

• Πράσινοι: Οι γάλλοι οικολόγοι έχασαν τον έλεγχο αρκετών πόλεων που είχαν κερδίσει στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μητροπόλεων όπως το Στρασβούργο και το Μπορντό.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

World
HSBC: Ανθεκτικοί οι επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές παρά την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα

HSBC: Ανθεκτικοί οι επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές παρά την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ
Βλέποντας και κάνοντας 26.03.26

Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι διστάζουν να προστρέξουν σε βοήθεια των ΗΠΑ, για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο ένας λόγος είναι οι κίνδυνοι που εγκυμονεί μια επιχείρηση, ο άλλος η ασταθής συμπεριφορά του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Καταστρέψαμε πάνω από τα «δύο τρίτα» των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, λένε οι ΗΠΑ
ΗΠΑ 26.03.26

Καταστρέψαμε πάνω από τα 2/3 των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν», ισχυρίζεται ο επικεφαλής της CENTCOM.

Σύνταξη
Η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο προγραμματίστηκε τελικά για τις 14 και 15 Μαΐου
Επίσημη επίσκεψη 26.03.26

Ο Τραμπ πάει Πεκίνο στις 14 Μαΐου

«Εχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι η πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Σι στην Κίνα θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Σύνταξη
Ιράν: Απαγόρευση εισόδου επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια στην Αυστραλία, πλην ορισμένων εξαιρέσεων
Για 6 μήνες 26.03.26

Κλείνει την πόρτα στα ιρανικά διαβατήρια η Αυστραλία

Η Αυστραλία απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός της επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια, καθώς η ένοπλη σύρραξη αύξησε τον κίνδυνο ορισμένοι «να μην είναι σε θέση ή να μην επιθυμούν να αποχωρήσουν».

Σύνταξη
Καραϊβική: 4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Εναντίον σκάφους 26.03.26

4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στη σκιά της κυβερνητικής ήττας στο δημοψήφισμα
«Θεσμική ευαισθησία» 26.03.26

Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στην Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε ζήτησει «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας» την παραίτηση της υπουργού Τουρισμού, η οποία υποβλήθηκε χθες το απόγευμα καθώς η Ντανιέλα Σαντανκέ «υπακούει στη Μελόνι».

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος
The Financial Times 26.03.26

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος

Δυτικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει στο Ιράν drones, φάρμακα και τρόφιμα. Ήδη η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με δορυφορικές εικόνες, δεδομένα για πιθανούς στόχους και υποστήριξη πληροφοριών.

Σύνταξη
Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα
Μέση Ανατολή 26.03.26

Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα

Οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ δείχνουν ότι σχεδιάζεται μακρά κατοχή εδαφών του Λιβάνου, με επιχείρημα την ασφάλεια της χώρας τους. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Γάζας, η καταστροφή είναι ήδη τεράστια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ
Κόσμος 25.03.26

NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν – «Εκτός ορίων» η κατάσταση
Μέση Ανατολή 25.03.26

Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν - «Εκτός ορίων» η κατάσταση

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ζαν Αρνό διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή διπλωματία, με εξειδίκευση στις ειρηνευτικές διευθετήσεις και τη διαμεσολάβηση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΔΝΤ: Δρόμος στρωμένος με «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία – Το «μαύρο» σενάριο για την ανάπτυξη
Νέοι κίνδυνοι 26.03.26

Δρόμος στρωμένος με «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία - Το «μαύρο» σενάριο για την ανάπτυξη

Πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για το 2026 προειδοποιεί για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας και νέους κινδύνους. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αφθώδης πυρετός: Μέτρα για περιορισμό της επιδημίας στη Λέσβο
Ανησυχία 26.03.26

Μέτρα για περιορισμό της επιδημίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός έχει θέσει τη Λέσβο σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης από την Παρασκευή - Δέσμευση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων

Γιώργος Σχοινάς, Δήμητρα Σκούφου
Βασανιστήρια, παρακρατικές ομάδες και βίαιες επαναπροωθήσεις από τις ελληνικές αρχές εντόπισε ο εσωτερικός έλεγχος της Frontex
Κράτος Δικαίου 26.03.26

Βασανιστήρια, παρακρατικές ομάδες και βίαιες επαναπροωθήσεις από τις ελληνικές αρχές εντόπισε ο εσωτερικός έλεγχος της Frontex

Τέσσερα πρόσφατα πορίσματα του Γραφείου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex επιβεβαιώνουν πολλαπλές παραβιάσεις από τις ελληνικές αρχές.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

Γεώργιος Μαζιάς
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
Απόρρητο