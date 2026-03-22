Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ είναι ο νικητής των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι απέναντι στην υποψήφια της δεξιάς και υπουργό των κυβερνήσεων Σαρκοζί και Μακρόν Ρασιντά Ντατί.

«Το Παρίσι αποφάσισε να παραμείνει πιστό στην ιστορία του», λέει ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ

Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας και θα γίνει ο πρώτος υποψήφιος ο οποίος ενώνει σοσιαλιστές, οικολόγους και το ΚΚ Γαλλίας.

Καθαρή νίκη

Εξασφαλίζοντας 50% έως 53% των ψήφων επικράτησε καθαρά έναντι της αντιπάλου του που παραδέχτηκε την ήττα της δηλώνοντας «δεν κατάφερα να πείσω τους ανθρώπους ότι η αλλαγή ήταν όχι μόνο δυνατή αλλά, πάνω απ’ όλα, απαραίτητη».

«Το Παρίσι αποφάσισε να παραμείνει πιστό στην ιστορία του», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τους ψηφοφόρους του να χαίρονται με την καρδιά τους και να φωνάζουν: «Παρίσι, το Παρίσι είναι αριστερά / Ντάτι, η Ντάτι έφυγε».

Στους μεγάλους δήμους

Η αριστερά διατηρεί την πρωτιά στην Μασσαλία, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Γαλλίας, απέναντι στον υποψήφιο του Εθνικού Συναγερμού, σύμφωνα με τα exit poll. Ο απερχόμενος δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν αναμένεται να λάβει 53% έως 55,2% των ψήφων έναντι του ακροδεξιού υποψήφιου Φρανκ Αλιζιό που έπεται με 39,1% έως 41,5% των ψήφων.

Ο πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν Εντουάρ Φιλίπ επανενεξελέγη δήμαρχος της Χάβρης εξασφαλίζοντας ποσοστό 47% .

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός απέτυχε να κερδίσει την πόλη της Τουλόν, που αποτελούσε, μαζί με την Μασσαλία, έναν από τους κύριους στόχους του στις δημοτικές εκλογές.

Η βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Λορ Λαβαλέτ (46,5%) ηττήθηκε στην Τουλόν από την υποψήφια της δεξιάς Ζοζέ Μασί που εξασφάλισε το 53,5% των ψήφων, σύμφωνα με exit poll του Elabe.