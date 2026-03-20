Γαλλία: Θα περάσει το Παρίσι στη δεξιά; – Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών-τεστ ένα χρόνο πριν τις προεδρικές

Η άκρα δεξιά θα επεκτείνει την επιρροή της στην Γαλλία; Το Παρίσι θα περάσει στην δεξιά; Οι συμμαχίες της αριστεράς θα αποδώσουν; Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών την Κυριακή είναι το πρώτο τεστ σε ένα κατακερματισμένο όσο ποτέ πολιτικό σκηνικό, έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Η συντριπτική πλειονότητα των 35.000 δήμων και κοινοτήτων της Γαλλίας εξέλεξε δήμαρχο από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, που σημαδεύτηκε από ιστορική αποχή 42%, αν εξαιρεθεί η περίοδος της πανδημίας.

Όμως τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου, που διεξάγεται σε 1.580 δήμους και κοινότητες, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, θα μπουν στο μικροσκόπιο από μία πολιτική τάξη που είναι πεπεισμένη ότι από την Δευτέρα ξεκινά η προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές.

Φαβορί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του Μαΐου 2027, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός φιλοδοξεί να εδραιώσει την δυναμική του σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, αφού έγινε το πρώτο σε δύναμη κόμμα της Γαλλίας στις βουλευτικές του 2024. Δέκα από τους υποψηφίους του Εθνικού Συναγερμού επανεξελέγησαν και 14 έχουν εκλεγεί από τον πρώτο γύρο.

Το κόμμα της γαλλικής ακροδεξιάς κατεβαίνει σε 260 δήμους και κοινότητες στην δεύτερο γύρο της Κυριακής, αλλά θα δώσει κατά κανόνα μόνο του την εκλογική μάχη, αφού η τακτική του ανοίγματος προς την δεξιά, που προτάθηκε από τον πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά, δεν απέδωσε καρπούς.

Στην Μασσαλία, ο ακροδεξιός υποψήφιος Φρανκ Αλιζιό ακολουθεί κατά πόδας τον απερχόμενο δήμαρχο της αριστεράς, Μπενουά Παγιάν (36,7% έναντι 35%). Αλλά η μάχη για την κατάκτηση της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας θα είναι δύσκολη, επειδή ο αντίπαλός του επωφελείται από την απόσυρση του υποψήφιου της ριζοσπαστικής αριστεράς (11,9%) και τη διατήρηση της υποψήφιας της δεξιάς και του κέντρου (12,4%).

Ο Εθνικός Συναγερμός έχει επίσης στο στόχαστρο την Τουλόν, όπου η βουλευτής του Λορ Λαβαλέτ (42,05%) προηγείται με 12 ποσοστιαίες μονάδες των αντιπάλων της. Σε περίπτωση νίκης της, η πόλη θα γίνει η μεγαλύτερη πόλη στην Γαλλίαα που θα κυβερνάται από τον Εθνικό Συναγερμό.

Το ακροδεξιό κόμμα μπορεί επίσης να δει έναν από τους συμμάχους του, τον Ερίκ Σιοτί, που προέρχεται από την παραδοσιακή δεξιά, να νικά στην Νίκαια, πέμπτη πόλη της Γαλλίας.

Σασπένς στο Παρίσι

Μία νίκη της δεξιάς έπειτα από 25 χρόνια αριστερής διακυβέρνησης στην πρωτεύουσα θα ήταν ένα γεγονός με σημαντικό συμβολισμό.

Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, πρώην πρώτος αντιδήμαρχος της Αν Ινταλγκό, εξασφάλισε το 38% των ψήφων, έναντι του 25% της Ρασιντά Ντατί, πρώην υπουργού του Νικολά Σαρκοζί και του Εμανουέλ Μακρόν.

Ωστόσο, η αειθαλής Ντατί, που προσάγεται τον Σεπτέμβριο σε δίκη για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής, θα επωφεληθεί από την στήριξη του κεντροδεξιού υποψήφιου Πιερ-Ιβ Μπουρναζέλ (11,34%) και την αιφνίδια αποχώρηση της ακροδεξιάς υποψήφιας Σαρά Κναφό (10,4%).

Αν και δεν κάλεσε τους ψηφοφόρους της να ψηφίσουν Ντατί, η ακροδεξιά υποψήφια ζήτησε «να εκδιωχθεί η αριστερά», ενώ η Μαρίν Λε Πεν κάλεσε για «φραγμό στην αριστερά».

Οι σχηματισμοί της παραδοσιακής δεξιάς αντιμετωπίζουν διλήμματα σχετικά με ενδεχόμενες συμμαχίες της με την άκρα δεξιά. Στο δεύτερο γύρο, η συνεργασία ανάμεσα στη δεξιά και την άκρα δεξιά επισημοποιήθηκε μόνο σε τρεις κοινότητες της Γαλλίας.

Στην αριστερά συγχωνεύσεις και σύγχυση

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πασχίζει να αποσαφηνίσει τις σχέσεις του με τους αντιπάλους του της ριζοσπαστικής αριστεράς (Ανυπότακτη Γαλλία LFI), που βρίσκεται σε δίνη μετά τον θάνατο του ακροδεξιού ακτιβιστή στην Λυών κατά την διάρκεια σύγκρουση με ακροαριστερούς ακτιβιστές και τις κατηγορίες κατά του ηγέτη της Ζακ-Λυκ Μελανσόν για αντισημιτισμό.

Αν και ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, απέκλεισε το ενδεχόμενο «οποιασδήποτε εθνικής συμφωνίας» με την LFI, πολλοί υποψήφιοί του ενώθηκαν με λίστες της Ανυπότακτης Γαλλίας, όπως στην Λυών, τρίτη πόλη της χώρας, και την Ναντ. Ορισμένοι υποστηρίζουν στον δεύτερο γύρο τον υποψήφιο της LFI που προηγείται, όπως στην Τουλούζη, τέταρτη πόλη της Γαλλίας.

Στην αριστερά, αυτές οι τοπικές συμφωνίες έχουν ικανοποιήσει ορισμένους, αλλά έχουν προκαλέσει οργή και σύγχυση σε άλλους. Ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυκσμάν κατήγγειλε συγχωνεύσεις που δεν είναι «ούτε ηθικά ορθές, ούτε εκλογικά ωφέλιμες».

Για πολλούς, αυτές οι συμφωνίες θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις την ώρα της καταμέτρησης των δυνάμεων πριν από τις προεδρικές εκλογές.