Γαλλία: Θα περάσει το Παρίσι στη δεξιά; – Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών-τεστ ένα χρόνο πριν τις προεδρικές
Κόσμος 20 Μαρτίου 2026, 13:57

Γαλλία: Θα περάσει το Παρίσι στη δεξιά; – Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών-τεστ ένα χρόνο πριν τις προεδρικές

Οι σχηματισμοί της παραδοσιακής δεξιάς αντιμετωπίζουν διλήμματα σχετικά με ενδεχόμενες συμμαχίες της με την άκρα δεξιά. Στο δεύτερο γύρο, η συνεργασία δεξιά επισημοποιήθηκε μόνο σε τρεις κοινότητες στην Γαλλία

Η άκρα δεξιά θα επεκτείνει την επιρροή της στην Γαλλία; Το Παρίσι θα περάσει στην δεξιά; Οι συμμαχίες της αριστεράς θα αποδώσουν; Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών την Κυριακή είναι το πρώτο τεστ σε ένα κατακερματισμένο όσο ποτέ πολιτικό σκηνικό, έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Η συντριπτική πλειονότητα των 35.000 δήμων και κοινοτήτων της Γαλλίας εξέλεξε δήμαρχο από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, που σημαδεύτηκε από ιστορική αποχή 42%, αν εξαιρεθεί η περίοδος της πανδημίας.

Όμως τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου, που διεξάγεται σε 1.580 δήμους και κοινότητες, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, θα μπουν στο μικροσκόπιο από μία πολιτική τάξη που είναι πεπεισμένη ότι από την Δευτέρα ξεκινά η προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές.

Φαβορί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του Μαΐου 2027, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός φιλοδοξεί να εδραιώσει την δυναμική του σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, αφού έγινε το πρώτο σε δύναμη κόμμα της Γαλλίας στις βουλευτικές του 2024. Δέκα από τους υποψηφίους του Εθνικού Συναγερμού επανεξελέγησαν και 14 έχουν εκλεγεί από τον πρώτο γύρο.

Το κόμμα της γαλλικής ακροδεξιάς κατεβαίνει σε 260 δήμους και κοινότητες στην δεύτερο γύρο της Κυριακής, αλλά θα δώσει κατά κανόνα μόνο του την εκλογική μάχη, αφού η τακτική του ανοίγματος προς την δεξιά, που προτάθηκε από τον πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά, δεν απέδωσε καρπούς.

Στην Μασσαλία, ο ακροδεξιός υποψήφιος Φρανκ Αλιζιό ακολουθεί κατά πόδας τον απερχόμενο δήμαρχο της αριστεράς, Μπενουά Παγιάν (36,7% έναντι 35%). Αλλά η μάχη για την  κατάκτηση της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας θα είναι δύσκολη, επειδή ο αντίπαλός του επωφελείται από την απόσυρση του υποψήφιου της ριζοσπαστικής αριστεράς (11,9%) και τη διατήρηση της υποψήφιας της δεξιάς και του κέντρου (12,4%).

Ο Εθνικός Συναγερμός έχει επίσης στο στόχαστρο την Τουλόν, όπου η βουλευτής του Λορ Λαβαλέτ (42,05%) προηγείται με 12 ποσοστιαίες μονάδες των αντιπάλων της. Σε περίπτωση νίκης της, η πόλη θα γίνει η μεγαλύτερη πόλη στην Γαλλίαα που θα κυβερνάται από τον Εθνικό Συναγερμό.

Το ακροδεξιό κόμμα μπορεί επίσης να δει έναν από τους συμμάχους του, τον Ερίκ Σιοτί, που προέρχεται από την παραδοσιακή δεξιά, να νικά στην Νίκαια, πέμπτη πόλη της Γαλλίας.

Σασπένς στο Παρίσι

Μία νίκη της δεξιάς έπειτα από 25 χρόνια αριστερής διακυβέρνησης στην πρωτεύουσα θα ήταν ένα γεγονός με σημαντικό συμβολισμό.

Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, πρώην πρώτος αντιδήμαρχος της Αν Ινταλγκό, εξασφάλισε το 38% των ψήφων, έναντι του 25% της Ρασιντά Ντατί, πρώην υπουργού του Νικολά Σαρκοζί και του Εμανουέλ Μακρόν.

Ωστόσο, η αειθαλής Ντατί, που προσάγεται τον Σεπτέμβριο σε δίκη για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής, θα επωφεληθεί από την στήριξη του κεντροδεξιού  υποψήφιου Πιερ-Ιβ Μπουρναζέλ (11,34%)  και την αιφνίδια αποχώρηση της ακροδεξιάς υποψήφιας Σαρά Κναφό (10,4%).

Αν και δεν κάλεσε τους ψηφοφόρους της να ψηφίσουν Ντατί, η ακροδεξιά υποψήφια ζήτησε «να εκδιωχθεί η αριστερά», ενώ η Μαρίν Λε Πεν κάλεσε για «φραγμό στην αριστερά».

Οι σχηματισμοί της παραδοσιακής δεξιάς αντιμετωπίζουν διλήμματα σχετικά με ενδεχόμενες συμμαχίες της με την άκρα δεξιά. Στο δεύτερο γύρο, η συνεργασία ανάμεσα στη δεξιά και την άκρα δεξιά επισημοποιήθηκε μόνο σε τρεις κοινότητες της Γαλλίας.

Στην αριστερά συγχωνεύσεις και σύγχυση

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πασχίζει να αποσαφηνίσει τις σχέσεις του με τους αντιπάλους του της ριζοσπαστικής αριστεράς (Ανυπότακτη Γαλλία LFI), που βρίσκεται σε δίνη μετά τον θάνατο του ακροδεξιού ακτιβιστή στην Λυών κατά την διάρκεια σύγκρουση με ακροαριστερούς ακτιβιστές και τις κατηγορίες κατά του ηγέτη της Ζακ-Λυκ Μελανσόν για αντισημιτισμό.

Αν και ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, απέκλεισε το ενδεχόμενο «οποιασδήποτε εθνικής συμφωνίας» με την LFI, πολλοί υποψήφιοί του ενώθηκαν με λίστες της Ανυπότακτης Γαλλίας, όπως στην Λυών, τρίτη πόλη της χώρας, και την Ναντ. Ορισμένοι υποστηρίζουν στον δεύτερο γύρο τον υποψήφιο της LFI που προηγείται, όπως στην Τουλούζη, τέταρτη πόλη της Γαλλίας.

Στην αριστερά, αυτές οι τοπικές συμφωνίες έχουν ικανοποιήσει ορισμένους, αλλά έχουν προκαλέσει οργή και σύγχυση σε άλλους. Ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυκσμάν κατήγγειλε συγχωνεύσεις που δεν είναι «ούτε ηθικά ορθές, ούτε εκλογικά ωφέλιμες».

Για πολλούς, αυτές οι συμφωνίες θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις την ώρα της καταμέτρησης των δυνάμεων πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Καύσιμα: Ποιοι Ευρωπαίοι μειώνουν τους φόρους – Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

Καύσιμα: Ποιοι Ευρωπαίοι μειώνουν τους φόρους – Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»

H δήλωση αυτή έγινε μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα από πλήγμα

Βρετανία: «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» – Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
Κόσμος 20.03.26

«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ

Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
Ιράν 20.03.26

Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή

Απ' όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια μακράς διάρκειας σύγκρουση

Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού
Κόσμος 20.03.26

Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, με πολλές χώρες της ΕΕ να ακολουθούν το παράδειγμά τους, προκειμένου να ανακατευθύνουν τους πόρους τους

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Ιράν: Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης – «Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ»
Κόσμος 20.03.26 Upd: 12:24

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης - «Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ»

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει για «μηδενική αυτοσυγκράτηση» εάν χτυπηθούν ξανά ενεργειακές του υποδομές - Στο στόχαστρο των επιθέσεων ξανά η Τεχεράνη - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Ο Όρμπαν «μπλόκαρε» ξανά το δάνειο των 90 δισ. για την Ουκρανία – «Θα βρούμε τρόπο», λέει η φον ντερ Λάιεν
Σύνοδος Κορυφής 20.03.26

Ο Όρμπαν «μπλόκαρε» ξανά το δάνειο των 90 δισ. για την Ουκρανία – «Θα βρούμε τρόπο», λέει η φον ντερ Λάιεν

Τρόπο για να απελευθερωθεί το δάνειο των 90 δισ. προς την Ουκρανία υποσχέθηκε ότι θα βρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς η Ουγγαρία για μια ακόμη φορά είπε ένα ηχηρό «όχι». Ευρωπαίοι ηγέτες στηλίτευσαν τη στάση του Βίκτορ Όρμπαν.

Καλύτερη δουλειά προτείνει στους συναδέλφους του στην ΕΕ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός
Κόσμος 20.03.26

Καλύτερη δουλειά προτείνει στους συναδέλφους του στην ΕΕ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός

Ο επικεφαλής του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στην Ολλανδία λέει στους Ευρωπαίους ηγέτες να «σταματήσουν να παραπονιούνται» και «ίσως απλώς να κάνουν καλύτερη δουλειά»

Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Στο ανακοινωθέν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάνει έκκληση για «μορατόριουμ στα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των μονάδων νερού», καθώς έχουν εκτοξευθεί οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά και ο κίνδυνος για ξηρασία και λιμό.

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Διπλωματία 20.03.26

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά
Στην οθόνη 20.03.26

Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με αφορμή τον ψηφιακό πολεοδομικό χάρτη της πόλης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη»

Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»

Μέτρα για τους συνταξιούχους, την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια, ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ στηρίζει όλα τα αιτήματά τους

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»

H δήλωση αυτή έγινε μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα από πλήγμα

Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Ελλάδα 20.03.26

Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Το Δικαστήριο αποφάσισε η ποινή που επέβαλε στον Παναγιώτη Ψωμιάδη να εκτιθεί κατ' οίκον, αλλά η εκτέλεσή της ανεστάλη μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό

Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή
Ο βασιλιάς είναι γυμνός 20.03.26

Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή

Η κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ σιωπούν για τις υποκλοπές την ώρα που η κοινωνία απαιτεί διερεύνηση των ευθυνών πολιτικών προσώπων

Βρετανία: «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» – Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
Κόσμος 20.03.26

«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ

Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

