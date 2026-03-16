Γαλλία: Στον δεύτερο γύρο θα κριθεί η έκβαση των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας θα αναμετρηθούν δύο ως και πέντε υποψήφιοι στον δεύτερο γύρο την ερχόμενη Κυριακή, στον οποίο θα κριθούν και τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών.
Στον δεύτερο γύρο που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή θα κριθεί η έκβαση των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας (φωτογραφία του Reuters/Gonzalo Fuentes, επάνω, από την ψηφοφορία σε εκλογικό τμήμα στο Παρίσι).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις θα αναμετρηθούν δύο ως και πέντε υποψήφιοι αφού έχουν δικαίωμα να κατέβουν όλοι οι συνδυασμοί που στον πρώτο γύρο έλαβαν πάνω από το 10% των ψήφων.
O αριστερός υποψήφιος καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο Παρίσι, ενώ τη δεύτερη η κεντροδεξιά υποψήφια
French voters headed to the polls to elect their mayors in a closely watched ballot seen as a test of the strength of the far-right and the resilience of mainstream parties ahead of next year’s presidential election https://t.co/mnNroJW28G pic.twitter.com/KiaHilkSle
— Reuters (@Reuters) March 15, 2026
Στο Παρίσι την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο αριστερός υποψήφιος Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με 36,4%, ενώ τη δεύτερη θέση με 25% καταλαμβάνει η κεντροδεξιά υποψήφια Ραχιντά Ντατί.
Στη Μασαλία ο ακροδεξιός υποψήφιος Φρανκ Αλιζιό και ο αριστερός υποψήφιος Μπενουά Παγιάντ έλαβαν από 35,5% έκαστος.
Στην Λιόν τις δύο πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν ο υποψήφιος των οικολόγων Γκρεγκορί Ντουσίτ και ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς Ζαν-Μισέλ Ολά συγκεντρώνοντας περίπου το 37% των ψήφων έκαστος.
Στρασβούργο
Στο Στρασβούργο την πρώτη θέση καταλαμβάνει η σοσιαλίστρια Κατρίν Τροτμάν με 25%, ενώ την δεύτερη θέση καταλαμβάνει ο κεντροδεξιός υποψήφιος Ζαν-Φιλιπ Βετέρ με 24%.
Στο Μπορντό πρώτος έρχεται ο οικολόγος Πιερ Ουρμίκ με 27,7% και δεύτερος ο προσκείμενος στην παράταξη Μακρόν Τομά Καζνάβ με 25%.
- Γαλλία: Στον δεύτερο γύρο θα κριθεί η έκβαση των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
