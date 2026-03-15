Ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών πραγματοποιείται σήμερα στη Γαλλία όπου 48,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν σε περίπου 35.000 χωριά και πόλεις τους δημοτικούς τους άρχοντες για τα επόμενα έξι χρόνια.

Οι δημοτικές εκλογές πραγματοποιούνται σχεδόν έναν χρόνο πριν από την εκλογή του νέου προέδρου της Δημοκρατίας στη Γαλλία και ως εκ τούτου έχουν κατά κάποιο τρόπο τον χαρακτήρα μίας «πρόβας τζενεράλε» ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 8:00 π.μ. τοπική ώρα και θα κλείσουν το αργότερο στις 8:00 μ.μ., οπότε και μπορούν να δημοσιευτούν τα πρώτα αποτελέσματα.

Οι εκλογές, ο δεύτερος γύρος των οποίων θα διεξαχθεί στις 22 Μαρτίου, στοχεύουν στην εκλογή των δημοτικών συμβούλων οι οποίοι στη συνέχεια θα εκλέξουν τους δήμαρχους και τους κοινοτάρχες. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Γαλλίας, είχε ψηφίσει περίπου το 20% του εκλογικού σώματος.

Στο Παρίσι, όπου κατά τα τελευταία 25 χρόνια εκλέγεται δήμαρχος Σοσιαλιστής, σημαντικές είναι οι πιθανότητες επικράτησης της κεντροδεξιάς υποψήφιας, προσκείμενης στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, Ραχίντα Ντάτι, η οποία ήταν ως τώρα υπουργός Πολιτισμού.

Αμφίρροπη αναμένεται η αναμέτρηση στη δεύτερη μεγάλη πόλη της Γαλλίας, την Μασσαλία, όπου ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός με υποψήφιο τον Φρανκ Αλίζιο, εμφανίζεται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, να παλεύει στήθος με στήθος με τον αριστερό συνασπισμό του δημάρχου Μπενουά Παγιάν.