Ένα σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο φέρνει στο φως τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους της Air Canada Express με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου La Guardia στη Νέα Υόρκη.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.

Το ηχητικό μετά την σύγκρουση στο αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με το Newsweek, το συγκεκριμένο ηχητικό, το οποίο φέρεται να προέρχεται από το LiveATC.net και καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά το συμβάν, περιλαμβάνει συνομιλίες μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Σε ένα απόσπασμα, ένας ελεγκτής ακούγεται να σχολιάζει: «Αυτό δεν ήταν καλό». Άμεσα, άλλος συνάδελφός του απαντά: «Ναι το ξέρω, ήμουν εδώ, προσπάθησα να επικοινωνήσω αντιμετωπίζαμε ένα επείγον περιστατικό νωρίτερα, τα έκανα θάλασσα».

Η συνομιλία συνεχίζεται με μια προσπάθεια καθησυχασμού, καθώς ακούγεται η φράση: «Όχι, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες», του απαντά σε μια προσπάθεια να τον καθησυχάσει.

Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport: «Stop Truck 1, stop!» «We were dealing with an emergency earlier and I messed up» pic.twitter.com/7dJcFov4gq — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

Στο ίδιο ηχητικό καταγράφονται και τα γεγονότα που προηγήθηκαν του περιστατικού. Συγκεκριμένα, όχημα που αναφέρεται ως «Truck 1» ζητά άδεια για να διασχίσει τον διάδρομο προσγείωσης. Ωστόσο, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την έγκριση, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να δίνει επανειλημμένα εντολή να σταματήσει.

«Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα… Truck 1, σταμάτα», ακούγεται χαρακτηριστικά, λίγο πριν σημειωθεί η σύγκρουση.

Τι συνέβη

Ο ανώτερος ανταποκριτής μεταφορών και εθνικής εμβέλειας του CBS News, Kris Van Cleave, ανέφερε ότι οι πιλότοι της πτήσης 2384 της United Airlines ματαίωσαν την απογείωσή της όταν άναψε μια προειδοποιητική λυχνία κατά του πάγου. Ανέφεραν μια οσμή στην καμπίνα και ζήτησαν από τους πυροσβέστες να έρθουν για να βοηθήσουν.

Οι πιλότοι δήλωσαν ότι οι αεροσυνοδοί αισθάνονταν αδιαθεσία και κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες πύλες.

Ο Kris Van Cleave είπε ότι το αεροπλάνο της Air Canada, με πτήση 8646 που ερχόταν από το Μόντρεαλ, είχε προσγειωθεί και επιβράδυνε, με ταχύτητα 34 χλμ/ώρα, όταν συγκρούστηκε με το όχημα της Πυροσβεστικής.

Είπε ότι η σύγκρουση πιθανότατα συνέβη καθώς οι επιβάτες κατέβαιναν στο πίσω μέρος του επιβατικού αεροσκάφους.

Το αεροπλάνο της Air Canada υπέστη σημαντικές ζημιές, δήλωσε ο Van Cleave, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για ένα CRJ 900 — ένα μικρότερο αεροπλάνο. Η Jazz Aviation ανέφερε ότι είχε 72 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος «αν και αυτό υπόκειται σε επιβεβαίωση».

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προφανώς προσπάθησαν να σταματήσουν το πυροσβεστικό όχημα, όπως αποκάλυψαν ηχογραφήσεις που άκουσε ο Kris Van Cleave.