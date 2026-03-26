Κούβα: Θα τηρήσει τη συμφωνία για την αποστολή γιατρών στο Μεξικό, δηλώνει η Σέινμπαουμ
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026, 03:25

Κούβα: Θα τηρήσει τη συμφωνία για την αποστολή γιατρών στο Μεξικό, δηλώνει η Σέινμπαουμ

Η συμφωνία για την αποστολή κουβανών γιατρών στο Μεξικό θα διατηρηθεί, διαβεβαιώνει η Κλαούδια Σέινμπαουμ, καθώς είναι «επωφελής» και «μας έχει βοηθήσει πολύ».

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι η κυβέρνησή της θα διατηρήσει σε ισχύ διμερή συμφωνία με την Κούβα για την απασχόληση κουβανών γιατρών στη χώρα της, καθώς κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής ακύρωσαν παρόμοιες διευθετήσεις υπό την πίεση των ΗΠΑ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Raquel Cunha, επάνω, η Κλαούδια Σέινμπαουμ).

Πρόκειται για «πολύ καλή συμφωνία», η οποία «μας έχει βοηθήσει πολύ», είναι «πολύ επωφελής για το Μεξικό», εξήγησε η κ. Σέινμπαουμ στην πρωινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

Το πρόγραμμα αποστολής γιατρών αποτελεί την κυριότερη πηγή εσόδων από το εξωτερικό για την Κούβα

Το Μεξικό είναι πλέον ανάμεσα στους κυριότερους προορισμούς για το ιατρικό προσωπικό της Κούβας. Γιατροί και ειδικοί έχουν σταλεί στη χώρα από το 2022 και κατά κανόνα εργάζονται σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου υπάρχει έλλειψη υγειονομικού προσωπικού.

Το πρόγραμμα αποστολής γιατρών είναι η κυριότερη πηγή εσόδων από το εξωτερικό για την Αβάνα. Η κυβέρνηση της Κούβας κατηγόρησε χώρες που αποφάσισαν να τερματίσουν τέτοιες διμερείς συμφωνίας πως υπέκυψαν στις πιέσεις της Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα από το 1960.

Φέτος η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έχει πολλαπλασιάσει τις επιθετικές δηλώσεις του για την Κούβα, απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα κάνει παραδόσεις πετρελαίου στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, όπου η έλλειψη καυσίμων προκαλεί μεγάλα προβλήματα, ιδίως πολύωρες και καθημερινές διακοπές της ηλεκτροδότησης που παραλύουν βασικές υπηρεσίες.

Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας

Το Μεξικό, που ανέστειλε τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα, συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν ανακοινώσει αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στη νήσο.

Οι Μπαχάμες, η Ονδούρα, η Γουατεμάλα, η Τζαμάικα και η Γουιάνα έχουν ανακοινώσει ότι ακυρώνουν ή έχουν πρόθεση να βάλουν τέλος σε συμφωνίες με την Κούβα για την αποστολή υγειονομικού προσωπικού.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερίζει ότι το πρόγραμμα αυτό αποτελεί εκμετάλλευση των γιατρών, των ειδικών και των νοσηλευτών, ότι αποτελεί μορφή καταναγκαστικής εργασίας.

Ωστόσο χώρες όπου εργάζονται μέλη του υγειονομικού προσωπικού της Κούβας αντικρούουν τις κατηγορίες αυτές, με αξιωματούχους να επισημαίνουν ότι οι μισθοί που παρέχονται και οι εργασιακές συνθήκες συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία τους και με το διεθνές δίκαιο.

Αλλαξαν οι ισορροπίες

Αν και οι χώρες της περιοχής εναντιώνονταν για δεκαετίες στο αμερικανικό εμπάργκο στην Κούβα, το κύμα εκλογικών νικών παρατάξεων της δεξιάς σε κράτη της Λατινικής Αμερικής άλλαξε τις ισορροπίες.

Το 2025, η Αργεντινή και η Παραγουάη προστέθηκαν στις λιγοστές χώρες σε διεθνές επίπεδο οι οποίες εναντιώθηκαν σε ψήφισμα στον ΟΗΕ που καλεί να τερματιστεί το εμπάργκο των ΗΠΑ στην Κούβα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κόστα Ρίκα διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις της με την Κούβα, ενώ ο Ισημερινός απέλασε κουβανικό διπλωματικό προσωπικό.

Αφού ο πρόεδρος Τραμπ είπε την περασμένη εβδομάδα ότι θα μπορέσει «να κάνει ό,τι θέλει» στην Κούβα, πολιτικές και στρατιωτικές πηγές στην Αβάνα σημείωσαν πως λαμβάνονται μέτρα για το ενδεχόμενο να εξαπολυθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της χώρας, παρότι δεν θεωρούν την απειλή αυτή άμεση.

Πηγή: ΑΠΕ

World
JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

Καραϊβική: 4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Εναντίον σκάφους 26.03.26

4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στη σκιά της κυβερνητικής ήττας στο δημοψήφισμα
«Θεσμική ευαισθησία» 26.03.26

Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στην Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε ζήτησει «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας» την παραίτηση της υπουργού Τουρισμού, η οποία υποβλήθηκε χθες το απόγευμα καθώς η Ντανιέλα Σαντανκέ «υπακούει στη Μελόνι».

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος
The Financial Times 26.03.26

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος

Δυτικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει στο Ιράν drones, φάρμακα και τρόφιμα. Ήδη η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με δορυφορικές εικόνες, δεδομένα για πιθανούς στόχους και υποστήριξη πληροφοριών.

Σύνταξη
Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα
Μέση Ανατολή 26.03.26

Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα

Οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ δείχνουν ότι σχεδιάζεται μακρά κατοχή εδαφών του Λιβάνου, με επιχείρημα την ασφάλεια της χώρας τους. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Γάζας, η καταστροφή είναι ήδη τεράστια.

Αρχοντία Κάτσουρα
NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ
Κόσμος 25.03.26

NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν – «Εκτός ορίων» η κατάσταση
Μέση Ανατολή 25.03.26

Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν - «Εκτός ορίων» η κατάσταση

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ζαν Αρνό διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή διπλωματία, με εξειδίκευση στις ειρηνευτικές διευθετήσεις και τη διαμεσολάβηση

Σύνταξη
Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»
Ένας για όλους 25.03.26

Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα οστά ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατς ντε Καστελμόρ, περισσότερο γνωστό ως Ντ’ Αρτανιάν, ο οποίος ενέπνευσε το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά.

Σύνταξη
Πού στην Ευρώπη αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;
Κόσμος 25.03.26

Σε ποιες πόλεις της Ευρώπης αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;

Η ποιότητα του αέρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη υγεία και το περιβάλλον, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Πόσο καθαρό αέρα αναπνέουμε στην Ευρώπη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»
Ισπανία 25.03.26

Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της και, αντίθετα, επιδείνωσε τις συνθήκες διαβίωσης των απλών ανθρώπων.

Σύνταξη
ΕΕ: Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Επιπλέον αεροσκάφη και προληπτική τοποθέτηση πυροσβεστών
Κόσμος 25.03.26

ΕΕ: Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Επιπλέον αεροσκάφη και προληπτική τοποθέτηση πυροσβεστών

Το μέγεθος και η ένταση των πυρκαγιών αναμένεται να επιδεινωθούν σε όλη την ΕΕ, ενώ το 2025 η Ευρώπη βίωσε τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών από την έναρξη των καταγραφών

Σύνταξη
