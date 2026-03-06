Η Τζαμάικα πρόκειται να βάλει τέλος σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα στον τομέα της υγείας, καθώς οι κυβερνήσεις των δυο νησιωτικών χωρών της Καραϊβικής δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τους όρους της ανανέωσής του, ανακοίνωσε το τζαμαϊκανό υπουργείο Εξωτερικών χθες Πέμπτη (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από misiones.cubaminrex.cu, αποστολή επαγγελματιών υγείας από την Κούβα έχει μόλις αφιχθεί στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Κίνγκστον στην Τζαμάικα).

Εντεινόμενη πίεση από τις ΗΠΑ προκειμένου οι χώρες της περιοχής να κόψουν τους δεσμούς με την Κούβα

Οι κουβανοί επαγγελματίες της υγείας θα επιτραπεί να συνεχίσουν να εργάζονται για το υπόλοιπο του διαστήματος που είχε συμφωνηθεί, πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Κίνγκστον.

Ο υπουργός Υγείας Κρίστοφερ Τάφτον δήλωνε πρόσφατα ότι στη νήσο της Καραϊβικής συνεχίζουν να εργάζονται περίπου 300 γιατροί και επαγγελματίες της υγείας από την Κούβα, παρότι η ισχύς προηγούμενης συμφωνίας είχε εκπνεύσει το 2023.

Η Τζαμάικα προστίθεται σε άλλες χώρες της περιοχής που σταματούν τη συνεργασία στον τομέα αυτόν με την Κούβα, με φόντο την εντεινόμενη πίεση από τις ΗΠΑ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να κόψουν τους δεσμούς με την νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Και Γουατεμάλα, Μπαχάμες

Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι θα τερματίσει πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου υπηρετούσαν γιατροί από την Κούβα στη χώρα.

Η κυβέρνηση στις Μπαχάμες ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2025 ότι ετοιμαζόταν να τερματίσει συμβάσεις με κουβανούς υγειονομικούς, έπειτα από συνομιλίες με αυτήν των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ