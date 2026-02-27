Ο Τραμπ μιλάει για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας – «Έχει μπελάδες η κυβέρνησή της», λέει

Ο Αμερικανός πρόεδρος, εμμέσως αλλά σαφώς, επανέλαβε τις απειλές εναντίον της Κούβας. Άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «καταλάβουν ειρηνικά» το νησί, το οποίο τους τελευταίους μήνες πιέζουν ασφυκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Κούβα «είναι ένα αποτυχημένο έθνος», παραγνωρίζοντας ότι τα μεγαλύτερα προβλήματά της οφείλονται στις αμερικανικές κυρώσεις και το εμπάργκο.

Αναχωρώντας από τον Λευκό Οίκο για το Τέξας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση στην Κούβα έχει «πολύ μεγάλο πρόβλημα». Και άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει μια «φιλική κατάληψη της Κούβας».

Trump on Cuba: They have no money. They have no oil. They have no food. They want our help. Rubio is dealing on it at a very high level. pic.twitter.com/SG2R3WDHNc — Clash Report (@clashreport) February 27, 2026



«Η κουβανική κυβέρνηση συνομιλεί μαζί μας και, όπως γνωρίζετε, βρίσκονται σε μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή», είπε.

«Αλλά συνομιλούν μαζί μας και ίσως έχουμε μια φιλική κατάληψη της Κούβας. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να καταλήξουμε σε μια φιλική κατάληψη της Κούβας», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και ανέφερε ότι «χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ο Ρούμπιο το χειρίζεται σε υψηλό επίπεδο».

Πιέζοντας μέσω του πετρελαίου

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ήδη από τη δεκαετία του 1960 ασφυκτικό εμπάργκο στην Κούβα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα σε προμήθειας βασικών αγαθών.

Τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα έχουν μεγαλώσει και επιδεινώθηκαν ραγδαία τους τελευταίους μήνες, κυρίως μετά την επιχείρηση κατά του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εμπάργκο στις παραδόσεις πετρελαίου στη Αβάνα, σε μια προσπάθεια να οδηγήσει σε κατάρρευση εκ των έσω της κυβέρνησής της.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξετάζει να διευκολύνει τις αποστολές καυσίμων προς τον νεοσύστατο ιδιωτικό τομέα της Κούβας.

Σύμφωνα με αναλυτές, αυτή η απόφαση αποτελεί μέρος ενός σχεδίου για να καταστήσει το νησί πιο εξαρτημένο από τις ΗΠΑ για προμήθειες, αυξάνοντας την επιρροή της Ουάσιγκτον στην επίτευξη πολιτικών και οικονομικών αλλαγών.

Ανθρωπιστική κρίση

Η καραντίνα στην αποστολή αργού πετρελαίου στην Κούβα, μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο, έφερε το έθνος της Καραϊβικής στα πρόθυρα ανθρωπιστικής κρίσης. Προφανής στόχος της κυβέρνησης Τραμπ είναι η ενεργειακή κρίση να αναγκάσει την κυβέρνηση στην Αβάνα να δεχτεί πετρέλαιο υπό τους όρους των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς για τη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «η Κούβα είναι ένα αποτυχημένο έθνος του οποίου οι ηγέτες έχουν υποστεί μια σημαντική οπισθοδρόμηση με την απώλεια της υποστήριξης από τη Βενεζουέλα και με το Μεξικό να σταματά να τους στέλνει πετρέλαιο».

Οι ΗΠΑ διατηρούν ένα ολοκληρωμένο εμπορικό εμπάργκο στην Κούβα από το 1962. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει καλέσει την Ουάσινγκτον να άρει τα σαρωτικά μέτρα εδώ και δεκαετίες, επικαλούμενη τον αρνητικό αντίκτυπο σε όλα, από τη διαθεσιμότητα βασικών αγαθών και τη φτώχεια έως την υγειονομική περίθαλψη και την οικονομία.