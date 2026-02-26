newspaper
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κούβα: «Πρέπει να αλλάξει δραματικά», λέει ο Ρούμπιο, καθώς η χώρα ασφυκτιά
Κόσμος 26 Φεβρουαρίου 2026, 05:45

Κούβα: «Πρέπει να αλλάξει δραματικά», λέει ο Ρούμπιο, καθώς η χώρα ασφυκτιά

«Η Κούβα πρέπει να αλλάξει δραματικά, διότι αυτή είναι η μοναδική πιθανότητα που έχει για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του λαού της», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο.

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες Τετάρτη πως η Κούβα πρέπει να «αλλάξει δραματικά», τη στιγμή που οι ΗΠΑ χαλάρωσαν κάπως, επικαλούμενες ανθρωπιστικούς λόγους, τους περιορισμούς τους στην εξαγωγή πετρελαίου στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, αντιμέτωπη με σοβαρή οικονομική κρίση.

«Η Κούβα πρέπει να αλλάξει δραματικά, διότι αυτή είναι η μοναδική πιθανότητα που έχει για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του λαού της», υποστήριξε ο αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο των αρχηγών κρατών της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM) στο αρχιπέλαγος Αγιος Χριστόφορος και Νέβις.

«Η Κούβα πρέπει να αλλάξει δραματικά, διότι αυτή είναι η μοναδική πιθανότητα που έχει για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του λαού της»

«Ο κουβανικός λαός υποφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό» και «είναι οι αρχές και η κυβέρνηση» αυτοί που «ευθύνονται», συνέχισε.

Νωρίτερα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έκανε γνωστό ότι πλέον θα μπορεί να αγοράζεται πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και να παραδίδεται στον ιδιωτικό τομέα στην Κούβα, υπό τον όρο ότι οι συναλλαγές αυτές δεν θα ωφελούν «το καθεστώς» της Αβάνας αλλά «τον λαό» της νήσου.

«Αν πιάσουμε στα πράσα τον ιδιωτικό τομέα να παίζει τη γάτα και το ποντίκι και να εκτρέπει αυτά τα αγαθά στο καθεστώς ή σε εταιρείες» ελεγχόμενες από τον κουβανικό στρατό, «αν διαπιστώσουμε ότι μεταφέρονται κατά τρόπο που παραβιάζει το πνεύμα και τη σκοπούμενη χρήση αυτών των αδειών, αυτές οι άδειες θα ακυρωθούν», διεμήνυσε πάντως ο κ. Ρούμπιο.

Από τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ επιβάλλουν ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, με την επίκληση της «εξαιρετικής απειλής» που εγείρει κατά την Ουάσιγκτον η νήσος, που δεν απέχει παρά 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας.

Νεκροί και τραυματίες

Το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο για τη σύνοδο της CARICOM συνέπεσε με την ανακοίνωση των κουβανικών αρχών ότι τέσσερις επιβαίνοντες σε ταχύπλοο νηολογημένο στη Φλόριντα σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν στα χωρικά ύδατα της Κούβας, κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τη συνοριοφυλακή.

«Οταν θα συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες, θα είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε» στην εξέλιξη αυτή, ανέφερε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, αρνούμενος να «εικοτολογήσει» για το τι συνέβη.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει δεκάδες πλήγματα στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό βάζοντας στο στόχαστρο ταχύπλοα τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 150 ανθρώπους από τον Σεπτέμβριο του 2025, επιχειρήσεις που εκφράζονται αμφιβολίες πως είναι νόμιμες δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα απασχόλησε επίσης τη σύνοδο. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε πως αναμένει να διεξαχθούν «δίκαιες και δημοκρατικές εκλογές» στη χώρα αυτή, χωρίς να διευκρινίσει το χρονοδιάγραμμα, και υπεραμύνθηκε της αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης του Ιανουαρίου.

Η Βενεζουέλα «είναι σήμερα καλύτερα»

«Θα σας πω τούτο, και θα σας το πω χωρίς συγγνώμες και χωρίς φόβο: η Βενεζουέλα είναι σήμερα καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από οκτώ εβδομάδες», υποστήριξε, κάνοντας λόγο για «αξιοσημείωτες» προόδους αν και «μένει ακόμη μακρύς δρόμος να διανυθεί».

Μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο στην πολύνεκρη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την προοδευτική εξομάλυνση των σχέσεων με το Καράκας και την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγες, ενώ η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές ότι αυτή θα χειρίζεται στο εξής ό,τι αφορά το πετρέλαιο της Βενεζουέλας — από τις εισαγωγές του οποίου εξαρτώνται πολλά νησιωτικά κράτη της περιοχής, ιδίως η Κούβα.

Αρκετοί ηγέτες χωρών της CARICOM εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την κατάσταση στην Κούβα, με τον πρωθυπουργό της Τζαμάικας Αντριου Χόλνες ιδίως να προειδοποιεί ότι νέα επιδείνωση θα έχει αντίκτυπο στη σταθερότητα της Καραϊβικής.

Τα ανθρώπινα δεινά «δεν ωφελούν κανέναν», είπε προχθές Τρίτη ο κ. Χόλνες. Αν ενσκήψει «παρατεταμένη κρίση στην Κούβα» δεν πρόκειται να «περιοριστεί στην Κούβα», πρόσθεσε, καλώντας να σταλεί «ανθρωπιστική βοήθεια» στους Κουβανούς.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε χθες ότι αποδέσμευσε 5,8 εκατ. δολάρια για να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη νήσο.

«Θα αποσταθεροποιηθούμε όλοι»

Ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο πρωθυπουργός του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις Τέρενς Ντρου, ζήτησε επίσης να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα προειδοποιώντας ότι «αν αποσταθεροποιηθεί η Κούβα θα αποσταθεροποιηθούμε όλοι».

Παράλληλα, ο κ. Ρούμπιο συναντήθηκε χθες στο περιθώριο της συνόδου με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Αϊτής Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ, τον οποίο υποστηρίζει η Ουάσιγκτον, που θέλει να ενταθούν οι επιχειρήσεις εναντίον των συμμοριών που λυμαίνονται τη χώρα και να οργανωθούν εκλογές.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να οριστικοποιήσουν την ανάπτυξη οπλισμένης ξένης δύναμης για την αντιμετώπιση των συμμοριών και ο αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε ικανοποιημένος για την πορεία του εγχειρήματος.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για τις δεσμεύσεις που έχουμε λάβει όσον αφορά το προσωπικό. Πρέπει να τα πάμε λίγο καλύτερα όσον αφορά τη χρηματοδότηση», είπε, τονίζοντας πως η Ουάσιγκτον αναζητεί δωρήτριες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ

Ιράν: Αρνείται να συζητήσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και αυτό είναι «πολύ μεγάλο πρόβλημα», λέει ο Ρούμπιο
«Μεγάλο πρόβλημα» 26.02.26

Βάζει και πυραύλους στο ιρανικό τραπέζι ο Ρούμπιο

«Κι άλλα πράγματα» εκτός από τα πυρηνικά βάζουν στο τραπέζι οι ΗΠΑ, με τον Ρούμπιο να χαρακτηρίζει «πολύ μεγάλο πρόβλημα» την άρνηση του Ιράν να συζητήσει για το πυραυλικό πρόγραμμά του.

Σύνταξη
Κούβα: «Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου και αλεξίσφαιρα» – Ήταν κάτοικοι ΗΠΑ
Κούβα 26.02.26

«Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου, πιστόλια και αλεξίσφαιρα» αναφέρει η Αβάνα

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε από την Αβάνα για το περιστατικό στην Κούβα, πως οι επιβαίνοντες έφεραν βαρύ οπλισμό και αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις τους είχαν «τρομοκρατικές προθέσεις»

Σύνταξη
Ρατσιστική επίθεση Τραμπ σε μουσουλμάνες βουλευτές που θα έπρεπε «να εισαχθούν σε ψυχιατρείο» πριν απελαθούν
«Ψυχικά διαταραγμένες» 26.02.26

Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ ενάντια σε μουσουλμάνες βουλευτές

«Παλαβές», «θεότρελες», «ψυχικά διαταραγμένες», που «ειλικρινά, μοιάζουν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο», μερικές από τις λέξεις που περιέχει η ρατσιστική φαρέτρα του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ
Κόσμος 26.02.26

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε από τον «φάκελο Έπσταϊν» έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας 13χρονης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο
Κόσμος 25.02.26

Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο

Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία μιας δημοτικής συμβούλου, Μαριέλλε Φράνκο. Μαζί τους καταδικάστηκε και συνταξιούχος στρατιωτικός αστυνομικός.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί
Πύρρειος νίκη 25.02.26

Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν - η ιστορία του αιώνα, μέχρι στιγμής, είναι η αναποτελεσματικότητα της βίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κούβα: H ακτοφυλακή της Αβάνας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους – Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες
Πολιτικό σκάφος 25.02.26 Upd: 23:49

H ακτοφυλακή της Κούβας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους - Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες

Τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε σκάφος νηολογημένο στις ΗΠΑ είναι νεκρά, αφού το σκάφος τους φέρεται να παραβίασε τα κουβανικά χωρικά ύδατα και άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας τον διοικητή του κουβανικού σκάφους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13
Κόσμος 25.02.26

Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13

«Τα προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με τρόπους που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, να συναινέσουν ή να ελέγξουν» σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύνταξη
Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981
Κόσμος 25.02.26

Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981

Στη δίκη του, ο Τεχέρο υποστήριξε ότι «στις αρχές του 1981 η κατάσταση στην Ισπανία ήταν χειρότερη από το 1936», όταν ξέσπασε ο εμφύλιος και διαβεβαίωσε ότι, αν μπορούσε «θα το ξαναέκανε»

Σύνταξη
Ισραήλ: Ομιλία στην Κνεσέτ από τον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι – Υπάρχει «φυσική βάση για την εταιρική σχέση μας»
Επίσκεψη Μόντι 25.02.26

Ομιλία στην Κνεσέτ του Ισραήλ από τον Ινδό πρωθυπουργό - Υπάρχει «φυσική βάση για την εταιρική σχέση μας»

Ο Ναρέντρα Μόντι είναι ο πέμπτος αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης που εκφωνεί ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα - Αντιδράσεις από την ινδική αντιπολίτευση

Σύνταξη
ΕΕ: Γιατί μια «λέσχη» έξι κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη;
Πολλές οι παγίδες 25.02.26

Γιατί μια «λέσχη» έξι κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη;

Η γερμανική πρόταση για την ένωση των έξι μεγαλύτερων χωρών της ΕΕ απέναντι σε μια Ευρώπη που έχει παραλύσει από την κυριαρχία των μικρότερων μελών της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
