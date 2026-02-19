newspaper
Κούβα: Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει το νησί – Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες

Η ζωή στην Κούβα σταδιακά σταματά, γράφει το CNN - Οι δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο - Τι ζήτησε από τους Κουβανούς ο πρόεδρος της χώρας της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η κατάσταση στην Κούβα είναι δραματική, όπως σημειώνει το CNN σε ρεπορτάζ του, με την τανάλια των ΗΠΑ να σφίγγει.

Τα αποθέματα πετρελαίου που έχουν απομείνει στο νησί εξαντλούνται

Ο Μάντι Προύνα περιέγραψε με νοσταλγία τα ταξίδια πολλών Αμερικανών στην Κούβα μετά την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα το 2015.

Ο Προύνα είχε μεταφέρει με την κατακόκκινη Σεβρολέτ του 1957 αμέτρητους επισκέπτες, ανάμεσά τους διασημότητες όπως οι Γουίλ Σμιθ, Ριάνα και Κιμ Καρντάσιαν.

Η συγκεκριμένη Σεβρολέτ ήταν ένα από τα τρία κλασικά αμερικάνικα αυτοκίνητα που Αμερικανοί αξιωματούχοι επέλεξαν να είναι στο background της τελετής έπαρσης της σημαίας στην αμερικάνικη πρεσβεία που σηματοδότησε την επίσημη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μετά από δεκαετίες έντονης εχθρότητας, όπως γράφει το CNN.

«Όλοι οι τομείς της κοινωνίας επωφελήθηκαν από αυτό», είπε ο Προύνα, αναφερόμενος στην πρόσκαιρη βελτίωση των σχέσεων Ουάσινγκτον και Αβάνας.

«Έβλεπες ανθρώπους να βάφουν τα σπίτια τους, να ανοίγουν νέες επιχειρήσεις. Για μένα ήταν φανταστικό. Ήταν η καλύτερη εποχή για τον τουρισμό στην Κούβα», πρόσθεσε.

Τώρα, η Κούβα βιώνει ίσως τη χειρότερη οικονομική κατάσταση που έχουν αντιμετωπίσει οι κάτοικοι του νησιού εδώ και δεκαετίες, αν όχι σε όλη τους τη ζωή, σημειώνει το CNN.

Εν μέσω στρατιωτικών ενεργειών στη Βενεζουέλα, με αποκορύφωμα την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο, και απειλών για επιβολή δασμών στο Μεξικό, η κυβέρνηση Τραμπ έχει διακόψει την παροχή πετρελαίου στην Κούβα, προσπαθώντας να πιέσει τη νησιωτική χώρα να προχωρήσει σε σημαντικές πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Η Κούβα δεν φαίνεται να έχει πλέον συμμάχους που να είναι διατεθειμένοι να της προμηθεύσουν τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που χρειάζονται για την τροφοδοσία της οικονομίας της με καύσιμα, γράφει το αμερικάνικο μέσο.

Τα αποθέματα πετρελαίου που έχουν απομείνει στο νησί εξαντλούνται.

Η διπλή απώλεια καυσίμων και τουριστών για ανθρώπους όπως ο Προύνα έχει καταστροφικές συνέπειες, τονίζεται στο ρεπορτάζ του CNN.

«Χρειάζομαι βενζίνη για να μπορώ να δουλέψω, χρειάζομαι τουρίστες για να μπορώ να δουλέψω», δήλωσε ο ίδιος.

Άδεια από τουρίστες παραλία στην Κούβα.

CNN: Η ζωή σταδιακά σταματά

Καθώς η κρίση συνεχίζεται, η ζωή σταδιακά σταματά στο νησί της Καραϊβικής με τα σχεδόν 10 εκατομμύρια κατοίκους, γράφει χαρακτηριστικά το αμερικάνικο μέσο.

Σε πολλά σχολεία έχουν ανασταλεί τα μαθήματα και οι εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα για να εξοικονομηθεί ενέργεια.

Τα σχεδόν άδεια ξενοδοχεία έχουν κλείσει και οι πτήσεις από τη Ρωσία και τον Καναδά έχουν ακυρωθεί, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά καύσιμα για αεροπλάνα στο νησί για μακρινές διεθνείς πτήσεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες τους να αποφεύγουν τα μη απαραίτητα ταξίδια στην Κούβα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι διοργανωτές ακύρωσαν το ετήσιο φεστιβάλ πούρων Habanos, το οποίο αποφέρει εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.

Η Sherrit International ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η εταιρεία αναστέλλει τις δραστηριότητες εξόρυξης νικελίου και κοβαλτίου στην Κούβα λόγω της κρίσης καυσίμων.

Πολλά κρατικά νοσοκομεία έχουν περιορίσει τις υπηρεσίες τους, ενώ η έλλειψη καυσίμων και σκουπιδιάρικων που να μπορούν να κινηθούν έχει προκαλέσει συσσώρευση σκουπιδιών σε ολόκληρες γειτονιές.

Τα σκουπίδια έχουν «πνίξει» την Αβάνα.

Σε σχεδόν κάθε γωνιά των δρόμων, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο πότε θα γίνουν διακοπές ρεύματος και για πόσο χρόνο.

Τη νύχτα στην Αβάνα, τα αστέρια είναι συχνά ορατά, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της πόλης είναι βυθισμένο σε σχεδόν απόλυτο σκοτάδι.

Οι δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο

Η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ότι η κουβανική κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να ανοίξει την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία του νησιού πριν καταρρεύσει.

«Δεν υπάρχει πετρέλαιο, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει τίποτα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ηγείται των προσπαθειών για διαπραγματεύσεις με υψηλόβαθμους Κουβανούς αξιωματούχους.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι Κουβανοαμερικανός και μακροχρόνιος αντίπαλος της κουβανικής κυβέρνησης, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το μόνο θέμα που σκοπεύει να συζητήσει με την ηγεσία του νησιού είναι πότε θα παραιτηθούν από την εξουσία.

«Πρόκειται για ένα καθεστώς που έχει επιβιώσει σχεδόν εξ ολοκλήρου χάρη στις επιδοτήσεις – αρχικά από τη Σοβιετική Ένωση και στη συνέχεια από τον (σ.σ. πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας) Ούγκο Τσάβες», δήλωσε ο Ρούμπιο την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο.

«Για πρώτη φορά, δεν λαμβάνει ενισχύσεις από κανέναν και το μοντέλο του έχει απογυμνωθεί», πρόσθεσε.

Μετά από τόσα χρόνια που ζούσε στο χείλος της οικονομικής κατάρρευσης, η Κούβα ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια ανθρωπιστική κρίση, σημειώνει το CNN.

Τι ζήτησε από τους κατοίκους ο πρόεδρος της Κούβας

Αντιμέτωπος με την επιδείνωση των ελλείψεων, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας – Κανέλ κάλεσε τον πληθυσμό να «αντισταθεί δημιουργικά» και να υιοθετήσει μια νοοτροπία πολέμου.

«Θα τρώμε ό,τι μπορούμε να παράγουμε σε κάθε περιοχή. Τώρα, αν υπάρχουν λιγότερα καύσιμα, τα τρόφιμα δεν θα μπορούν να μεταφερθούν από ορισμένους δήμους σε άλλους», δήλωσε ο Ντίας – Κανέλ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισής του τον Ιανουάριο.

Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Βόρεια Κορέα: Παρουσιάζει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές
Είναι «ανίκητο» 19.02.26

Τρομακτικό πυρηνικό όπλο παρουσίασε η Βόρεια Κορέα

«Ανίκητο» χαρακτήρισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν το νέο σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, την επίσημη παρουσίαση του οποίου επέβλεψε ο ίδιος, σύμφωνα με το KCNA.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτιμήσεις για αμερικανικό χτύπημα σύντομα – Σε συναγερμό το Ισραήλ
Συναγερμός στο Ισραήλ 19.02.26

Εκτιμήσεις για αμερικανική επίθεση σύντομα στο Ιράν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ λόγω πιθανής αμερικανικής επίθεσης σύντομα στο Ιράν, καθώς η υπομονή της Ουάσιγκτον «ενδέχεται να εξαντληθεί ταχύτερα από όσο εκτιμά η Τεχεράνη».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί εναντίον νέας επίθεσης των ΗΠΑ – «Είναι παιγνίδι με τη φωτιά»
Σεργκέι Λαβρόφ 19.02.26

Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ: «Παιγνίδι με τη φωτιά» μια επίθεση στο Ιράν

«Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά», προειδοποιεί ο Σεργκέι Λαβρόφ εναντίον μιας νέας επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, τονίζοντας πως θα είχε σοβαρές συνέπειες.

Σύνταξη
Παραγουάη: Blackout σε μεγάλο μέρος της χώρας εν μέσω καύσωνα με πάνω από 40° Κελσίου
Πάνω από 40° Κελσίου 19.02.26

Blackout εν μέσω καύσωνα στην Παραγουάη

Κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας προκάλεσε το blackout που σημειώθηκε στην Παραγουάη, την οποία πλήττει καύσωνας και η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 40° Κελσίου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο επικεφαλής του στρατού των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική επισκέπτεται το Καράκας
Βενεζουέλα 19.02.26 Upd: 04:33

Στο Καράκας ο στρατηγός επικεφαλής της SOUTHCOM

Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο η Λόρα Ντόγκου, αναφερόμενη στην επίσκεψη του διοικητή της SOUTHCOM στο Καράκας, «για να προωθηθεί ο στόχος μιας Βενεζουέλας ευθυγραμμισμένης με τις ΗΠΑ».

Σύνταξη
Στο Ισραήλ μεταβαίνει ο Ρούμπιο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν
Συνομιλίες με Νετανιάχου 19.02.26

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο με το βλέμμα στο Ιράν

Στο Ισραήλ μεταβαίνει την 28η Φεβρουαρίου ο Μάρκο Ρούμπιο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν.

Σύνταξη
Σουδάν: Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» και «κατά της ανθρωπότητας», καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία
Κοινή ανακοίνωση 19.02.26

Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» στο Σουδάν καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία

Για «φρικιαστικές βιαιότητες» εναντίον αμάχων στο Σουδάν, κάνουν λόγο ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία, καταγγέλλοντας ότι «μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Συρία: Σταδιακή αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων, βλέπει η WSJ
WSJ 19.02.26

Οι ΗΠΑ φεύγουν από τη Συρία

Οι ΗΠΑ κρίνουν ότι η στρατιωτική παρουσία τους στη Συρία δεν είναι πλέον απαραίτητη, γράφει η Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης των δυνάμεών τους.

Σύνταξη
Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια
Κόσμος 18.02.26

Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια

Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη από την Κυριακή με σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, που έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά

Σύνταξη
Αίγυπτος: Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου
Το παρασκήνιο 18.02.26

Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου

Η συνάντηση στο Κάιρο «διεξάγεται στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προετοιμασία της διάσκεψης της 5ης Μαρτίου», αναφέρουν τα μέρη της «Πενταμερούς» ομάδας

Σύνταξη
Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες
Οικονομικές Ειδήσεις 19.02.26

Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες

Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά και αφορούν κυρίως παλαιούς συνταξιούχους, ασφαλισμένους με μεγάλο εργασιακό βίο, καθώς και όσους είχαν προσωπική διαφορά ή ανοιχτά ζητήματα από τον επανυπολογισμό

Ηλίας Γεωργάκης
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οι εργαζόμενοι θέλουν μέτρα πρόληψης, όχι «δωράκια»
Διεθνής έρευνα 19.02.26

Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οι εργαζόμενοι θέλουν μέτρα πρόληψης, όχι «δωράκια»

Νέα έρευνα του Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΙΟSH), διαπιστώνει επιδείνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των εργαζομένων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βόρεια Κορέα: Παρουσιάζει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές
Είναι «ανίκητο» 19.02.26

Τρομακτικό πυρηνικό όπλο παρουσίασε η Βόρεια Κορέα

«Ανίκητο» χαρακτήρισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν το νέο σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, την επίσημη παρουσίαση του οποίου επέβλεψε ο ίδιος, σύμφωνα με το KCNA.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτιμήσεις για αμερικανικό χτύπημα σύντομα – Σε συναγερμό το Ισραήλ
Συναγερμός στο Ισραήλ 19.02.26

Εκτιμήσεις για αμερικανική επίθεση σύντομα στο Ιράν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ λόγω πιθανής αμερικανικής επίθεσης σύντομα στο Ιράν, καθώς η υπομονή της Ουάσιγκτον «ενδέχεται να εξαντληθεί ταχύτερα από όσο εκτιμά η Τεχεράνη».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί εναντίον νέας επίθεσης των ΗΠΑ – «Είναι παιγνίδι με τη φωτιά»
Σεργκέι Λαβρόφ 19.02.26

Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ: «Παιγνίδι με τη φωτιά» μια επίθεση στο Ιράν

«Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά», προειδοποιεί ο Σεργκέι Λαβρόφ εναντίον μιας νέας επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, τονίζοντας πως θα είχε σοβαρές συνέπειες.

Σύνταξη
Παραγουάη: Blackout σε μεγάλο μέρος της χώρας εν μέσω καύσωνα με πάνω από 40° Κελσίου
Πάνω από 40° Κελσίου 19.02.26

Blackout εν μέσω καύσωνα στην Παραγουάη

Κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας προκάλεσε το blackout που σημειώθηκε στην Παραγουάη, την οποία πλήττει καύσωνας και η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 40° Κελσίου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο επικεφαλής του στρατού των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική επισκέπτεται το Καράκας
Βενεζουέλα 19.02.26 Upd: 04:33

Στο Καράκας ο στρατηγός επικεφαλής της SOUTHCOM

Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο η Λόρα Ντόγκου, αναφερόμενη στην επίσκεψη του διοικητή της SOUTHCOM στο Καράκας, «για να προωθηθεί ο στόχος μιας Βενεζουέλας ευθυγραμμισμένης με τις ΗΠΑ».

Σύνταξη
Στο Ισραήλ μεταβαίνει ο Ρούμπιο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν
Συνομιλίες με Νετανιάχου 19.02.26

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο με το βλέμμα στο Ιράν

Στο Ισραήλ μεταβαίνει την 28η Φεβρουαρίου ο Μάρκο Ρούμπιο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν.

Σύνταξη
Σουδάν: Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» και «κατά της ανθρωπότητας», καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία
Κοινή ανακοίνωση 19.02.26

Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» στο Σουδάν καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία

Για «φρικιαστικές βιαιότητες» εναντίον αμάχων στο Σουδάν, κάνουν λόγο ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία, καταγγέλλοντας ότι «μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Συρία: Σταδιακή αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων, βλέπει η WSJ
WSJ 19.02.26

Οι ΗΠΑ φεύγουν από τη Συρία

Οι ΗΠΑ κρίνουν ότι η στρατιωτική παρουσία τους στη Συρία δεν είναι πλέον απαραίτητη, γράφει η Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης των δυνάμεών τους.

Σύνταξη
ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ
Προγράμματα κατάρτισης 19.02.26

ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ

Διαφάνεια και λογοδοσία για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που διαχειρίζεται η ΔΥΠΑ ζητάνε οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας μέσω του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - ΠΑΝΣΥΠΟ.

Σύνταξη
Γουλβς – Άρσεναλ 2-2: Γκέλα στο 90+4′ για τους Κανονιέρηδες
Ποδόσφαιρο 19.02.26

Γουλβς – Άρσεναλ 2-2: Γκέλα στο 90+4′ για τους Κανονιέρηδες

Με αυτογκόλ του Καλαφιόρι η Γουλβς «τσίμπησε» τον βαθμό της ισοπαλίας από την Άρσεναλ (2-2) και έκανε τη Μάντσεστερ Σίτι να χαμογελά – Μεγάλη ευκαιρία «χ»αμένη για τους Λονδρέζους που βρέθηκαν μπροστά με δύο γκολ

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Το μοιραίο τρίλεπτο (60′- 63′), κόστισε την ήττα (vids)
Champions League 19.02.26

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Το μοιραίο τρίλεπτο (60′- 63′), κόστισε την ήττα (vids)

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε απέναντι στη Λεβερκούζεν, αλλά τα δύο γκολ του Σικ στο μοιραίο τρίλεπτο (60′-63′) της έδωσαν τη νίκη και το προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Champions League.

Σύνταξη
