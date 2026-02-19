Η κατάσταση στην Κούβα είναι δραματική, όπως σημειώνει το CNN σε ρεπορτάζ του, με την τανάλια των ΗΠΑ να σφίγγει.

Τα αποθέματα πετρελαίου που έχουν απομείνει στο νησί εξαντλούνται

Ο Μάντι Προύνα περιέγραψε με νοσταλγία τα ταξίδια πολλών Αμερικανών στην Κούβα μετά την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα το 2015.

Ο Προύνα είχε μεταφέρει με την κατακόκκινη Σεβρολέτ του 1957 αμέτρητους επισκέπτες, ανάμεσά τους διασημότητες όπως οι Γουίλ Σμιθ, Ριάνα και Κιμ Καρντάσιαν.

Η συγκεκριμένη Σεβρολέτ ήταν ένα από τα τρία κλασικά αμερικάνικα αυτοκίνητα που Αμερικανοί αξιωματούχοι επέλεξαν να είναι στο background της τελετής έπαρσης της σημαίας στην αμερικάνικη πρεσβεία που σηματοδότησε την επίσημη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μετά από δεκαετίες έντονης εχθρότητας, όπως γράφει το CNN.

«Όλοι οι τομείς της κοινωνίας επωφελήθηκαν από αυτό», είπε ο Προύνα, αναφερόμενος στην πρόσκαιρη βελτίωση των σχέσεων Ουάσινγκτον και Αβάνας.

«Έβλεπες ανθρώπους να βάφουν τα σπίτια τους, να ανοίγουν νέες επιχειρήσεις. Για μένα ήταν φανταστικό. Ήταν η καλύτερη εποχή για τον τουρισμό στην Κούβα», πρόσθεσε.

Τώρα, η Κούβα βιώνει ίσως τη χειρότερη οικονομική κατάσταση που έχουν αντιμετωπίσει οι κάτοικοι του νησιού εδώ και δεκαετίες, αν όχι σε όλη τους τη ζωή, σημειώνει το CNN.

Εν μέσω στρατιωτικών ενεργειών στη Βενεζουέλα, με αποκορύφωμα την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο, και απειλών για επιβολή δασμών στο Μεξικό, η κυβέρνηση Τραμπ έχει διακόψει την παροχή πετρελαίου στην Κούβα, προσπαθώντας να πιέσει τη νησιωτική χώρα να προχωρήσει σε σημαντικές πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Η Κούβα δεν φαίνεται να έχει πλέον συμμάχους που να είναι διατεθειμένοι να της προμηθεύσουν τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που χρειάζονται για την τροφοδοσία της οικονομίας της με καύσιμα, γράφει το αμερικάνικο μέσο.

Η διπλή απώλεια καυσίμων και τουριστών για ανθρώπους όπως ο Προύνα έχει καταστροφικές συνέπειες, τονίζεται στο ρεπορτάζ του CNN.

«Χρειάζομαι βενζίνη για να μπορώ να δουλέψω, χρειάζομαι τουρίστες για να μπορώ να δουλέψω», δήλωσε ο ίδιος.

CNN: Η ζωή σταδιακά σταματά

Καθώς η κρίση συνεχίζεται, η ζωή σταδιακά σταματά στο νησί της Καραϊβικής με τα σχεδόν 10 εκατομμύρια κατοίκους, γράφει χαρακτηριστικά το αμερικάνικο μέσο.

Σε πολλά σχολεία έχουν ανασταλεί τα μαθήματα και οι εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα για να εξοικονομηθεί ενέργεια.

Τα σχεδόν άδεια ξενοδοχεία έχουν κλείσει και οι πτήσεις από τη Ρωσία και τον Καναδά έχουν ακυρωθεί, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά καύσιμα για αεροπλάνα στο νησί για μακρινές διεθνείς πτήσεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες τους να αποφεύγουν τα μη απαραίτητα ταξίδια στην Κούβα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι διοργανωτές ακύρωσαν το ετήσιο φεστιβάλ πούρων Habanos, το οποίο αποφέρει εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.

Η Sherrit International ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η εταιρεία αναστέλλει τις δραστηριότητες εξόρυξης νικελίου και κοβαλτίου στην Κούβα λόγω της κρίσης καυσίμων.

Πολλά κρατικά νοσοκομεία έχουν περιορίσει τις υπηρεσίες τους, ενώ η έλλειψη καυσίμων και σκουπιδιάρικων που να μπορούν να κινηθούν έχει προκαλέσει συσσώρευση σκουπιδιών σε ολόκληρες γειτονιές.

Σε σχεδόν κάθε γωνιά των δρόμων, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο πότε θα γίνουν διακοπές ρεύματος και για πόσο χρόνο.

Τη νύχτα στην Αβάνα, τα αστέρια είναι συχνά ορατά, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της πόλης είναι βυθισμένο σε σχεδόν απόλυτο σκοτάδι.

Οι δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο

Η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ότι η κουβανική κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να ανοίξει την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία του νησιού πριν καταρρεύσει.

«Δεν υπάρχει πετρέλαιο, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει τίποτα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ηγείται των προσπαθειών για διαπραγματεύσεις με υψηλόβαθμους Κουβανούς αξιωματούχους.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι Κουβανοαμερικανός και μακροχρόνιος αντίπαλος της κουβανικής κυβέρνησης, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το μόνο θέμα που σκοπεύει να συζητήσει με την ηγεσία του νησιού είναι πότε θα παραιτηθούν από την εξουσία.

«Πρόκειται για ένα καθεστώς που έχει επιβιώσει σχεδόν εξ ολοκλήρου χάρη στις επιδοτήσεις – αρχικά από τη Σοβιετική Ένωση και στη συνέχεια από τον (σ.σ. πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας) Ούγκο Τσάβες», δήλωσε ο Ρούμπιο την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο.

«Για πρώτη φορά, δεν λαμβάνει ενισχύσεις από κανέναν και το μοντέλο του έχει απογυμνωθεί», πρόσθεσε.

Μετά από τόσα χρόνια που ζούσε στο χείλος της οικονομικής κατάρρευσης, η Κούβα ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια ανθρωπιστική κρίση, σημειώνει το CNN.

Τι ζήτησε από τους κατοίκους ο πρόεδρος της Κούβας

Αντιμέτωπος με την επιδείνωση των ελλείψεων, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας – Κανέλ κάλεσε τον πληθυσμό να «αντισταθεί δημιουργικά» και να υιοθετήσει μια νοοτροπία πολέμου.

«Θα τρώμε ό,τι μπορούμε να παράγουμε σε κάθε περιοχή. Τώρα, αν υπάρχουν λιγότερα καύσιμα, τα τρόφιμα δεν θα μπορούν να μεταφερθούν από ορισμένους δήμους σε άλλους», δήλωσε ο Ντίας – Κανέλ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισής του τον Ιανουάριο.