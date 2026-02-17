Κούβα: Κατακλύζεται από σωρούς σκουπιδιών η πρωτεύουσα Αβάνα
Περισσότερα από τα μισά απορριμματοφόρα έχουν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων, με αποτέλεσμα η Αβάνα, πρωτεύουσα της Κούβας, να έχει κατακλυστεί από σωρούς σκουπιδιών.
Πληθαίνουν οι σωροί σκουπιδιών στους δρόμους της Αβάνας, προσελκύοντας ορδές μυγών και προκαλώντας έντονη δυσωδία στην πρωτεύουσα της Κούβας, η οποία ασφυκτιά εξαιτίας της πίεσης από τις ΗΠΑ που επιχειρούν να αποτρέψουν τον ανεφοδιασμό του νησιωτικού κράτους (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Norlys Perez).
Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Cubadebate ανέφερε προ ημερών ότι 62 από τα 106 απορριμματοφόρα στην Αβάνα έχουν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων, επιβραδύνοντας σημαντικά την αποκομιδή απορριμμάτων.
«Εχουν περάσει πάνω από 10 ημέρες από την τελευταία φορά που πέρασε απορριμματοφόρο»
Cuba’s fuel crisis has become a waste crisis as many garbage trucks don’t have enough gas to pick up rubbish which is piling up on Havana’s street corners https://t.co/AQ50L5j9KG pic.twitter.com/3BhugSOcJJ
— Reuters (@Reuters) February 16, 2026
Τα σκουπίδια «έχουν κατακλύσει την πόλη», λέει ο Χοσέ Ραμόν Κρους, κάτοικος της Αβάνας. «Εχουν περάσει πάνω από 10 ημέρες από την τελευταία φορά που πέρασε απορριμματοφόρο», συμπληρώνει.
Η κυβέρνηση της Κούβας έχει επιβάλει περιορισμούς με στόχο τη διαφύλαξη υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για τη χώρα, η οποία υπέφερε ήδη από ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.
Ο εφοδιασμός με πετρέλαιο του μεγαλύτερου νησιού της Καραϊβικής, με πληθυσμό σχεδόν 11 εκατομμυρίων, έχει μειωθεί δραματικά τους τελευταίους δύο μήνες.
Υπό την πίεση των ΗΠΑ, η Βενεζουέλα διέκοψε στα μέσα Δεκεμβρίου τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα. Ετσι το νησιωτικό κράτος στερήθηκε τις παραδόσεις αργού από τον επί δεκαετίες βασικό προμηθευτή του.
Οικονομικό εμπάργκο
Σαν να μην έφθανε αυτό, η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε επίσης ότι αναστέλλει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα, μετά τις απειλές των ΗΠΑ για επιβολή τελωνειακών δασμών σε βάρος χωρών που στέλνουν προμήθειες στο νησί.
Ρωσική εφημερίδα ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Μόσχα σκοπεύει να στείλει πετρέλαιο στην Αβάνα, στο εγγύς μέλλον, ως «ανθρωπιστική βοήθεια».
Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει οικονομικό εμπάργκο στην Αβάνα από τη δεκαετία του 1960, αλλά τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση Τραμπ έχει σκληρύνει τη στάση της, επιβάλλοντας κυρώσεις σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο στην Κούβα και απειλώντας με δασμούς τις χώρες που την προμηθεύουν.
Τα Ηνωμένα Εθνη έχουν ζητήσει επανειλημμένως την άρση του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα, ενώ το Μεξικό και η Βενεζουέλα έχουν τονίσει πως ο τερματισμός του ανεφοδιασμού της νησιωτικής χώρας με πετρέλαιο θα έχει σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες.
Πηγή: ΑΠΕ
