Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν

Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να αναστείλει τους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με το αιτιολογικό της εθνικής ασφάλειας, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν οι αποστολές πετρελαίου προς την Κούβα.

Εξήγησε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που βρίσκεται υπό ανάλυση και θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ώστε να μην επηρεαστεί η χώρα και οι κάτοικοί της. «Αυτή η πιθανή κύρωση δεν υφίσταται πλέον, οπότε επανεξετάζουμε την κατάσταση. Θα σας ενημερώσουμε σύντομα».

Η τελική απόφαση της Σέινμπαουμ θα εξαρτηθεί από το σκεπτικό από το οποίο απορρίφθηκαν οι δασμοί εναντίον των προμηθευτών της Κούβας. Το Μεξικό είχε προτείνει να λειτουργεί ως «ενδιάμεσος σταθμός ανεφοδιασμού αεροπλάνων», ώστε να αρχίσουν ξανά οι επισκέψεις τουριστών στο νησί της Καραϊβικής, στις Μεγάλες Αντίλλες.

Mexico President Sheinbaum confirms the US Supreme Court wiped out the sanctions threat against Mexico for shipping oil to Cuba. Asked if shipments will resume — she smiles. «We will keep you posted.» 👀 pic.twitter.com/vSrThPUkXf — COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) February 24, 2026

Το Μεξικό είχε τους χαμηλότερους δασμούς από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος σημείωσε ότι το Μεξικό έχει τους χαμηλότερους δασμούς στον κόσμο, αν και υπάρχουν δασμοί στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά με ειδική έκπτωση που αφορά τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον χάλυβα και στο αλουμίνιο, όπως παντού αλλού στον κόσμο.

Διευκρινίζω ότι, για όλα όσα δεν εξάγονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, αλλά με έναν άλλο μηχανισμό πλέον ευνοούμενου κράτους, που αντιπροσωπεύει το 20% των εξαγωγών, το ποσοστό αυτό ήταν 25%, αλλά το Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέτρεψε αυτό το 25% και αυτή τη στιγμή είναι στο 10%, που είναι το ποσοστό που έχει δημοσιευτεί, ενώ η αύξηση στο 15% δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί.

Το εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ ενάντια στην Κούβα

Στις 29 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιβάλλει πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές από χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο στην Κούβα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κατήγγειλε το μέτρο αυτό ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ η κυβέρνηση της Βενεζουέλας η Νο1 προμηθεύτρια χώρα της Κούβας, το απέρριψε και σχολίασε ότι είναι «απολύτως παράλογο να θεωρείται το νησί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Παρόλα αυτά τόσο η Βενεζουέλα, όσο και το Μεξικό συμμορφώθηκαν, μέχρι που η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς Τραμπ, συμπαρέσυρε τον δασμό ενάντια στην Κούβα.