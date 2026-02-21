«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας

Αξιωματούχοι της Κούβας αναφέρουν ότι το εξαντλημένο σύστημα υγείας έχει οδηγηθεί στο χείλος της κατάρρευσης λόγω του αποκλεισμού της προμήθειας πετρελαίου στη χώρα από τις ΗΠΑ.

Το σύστημα υγείας της χώρας βρισκόταν ήδη σε διαρκή κρίση, όπως και η οικονομία του νησιού, με την έλλειψη προμηθειών, προσωπικού και φαρμάκων να αποτελεί από καιρό τον κανόνα.

Ωστόσο, η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα νέο άκρο, με τις αρχές να αναφέρουν τώρα ότι τα ασθενοφόρα δυσκολεύονται να βρουν καύσιμα για να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι συνεχείς διακοπές ρεύματος έχουν επίσης επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση των νοσοκομείων, σύμφωνα με το euronews.

Οι πτήσεις που μεταφέρουν ζωτικά εφόδια, στα οποία η νησιωτική χώρα βασίζεται από την επιβολή του αποκλεισμού, έχουν πλέον σταματήσει, καθώς η Αβάνα δεν είναι πλέον σε θέση να ανεφοδιάζει τα αεροπλάνα για τις πτήσεις τους από τα κουβανικά αεροδρόμια.

Εμπειρογνώμονες και αναλυτές λένε ότι ο αποκλεισμός ωθεί τη χώρα σε ανθρωπιστική κρίση και έχουν καλέσει τους ηγέτες να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες δεν θα υποστούν βλάβη.

Cuba’s Health Minister José Ángel Portal Miranda said that US sanctions are no longer just crippling the island’s economy, they’re threatening «basic human safety.» https://t.co/yeHuNC8qQ8 — The New Indian Express (@NewIndianXpress) February 21, 2026

Το βάρος στην υγεία των Κουβανών

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο υπουργός Υγείας της Κούβας, Χοσέ Ανγκέλ Πορτάλ Μιράντα, δήλωσε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις δεν πλήττουν πλέον μόνο την οικονομία του νησιού, αλλά απειλούν και τη «βασική ανθρώπινη ασφάλεια».

«Δεν μπορείς να βλάψεις την οικονομία ενός κράτους χωρίς να επηρεάσεις τους κατοίκους του», είπε ο Πορτάλ. «Αυτή η κατάσταση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ζωές».

Σύμφωνα με τον Πορτάλ, 5 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κούβα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες θα δουν τα φάρμακά τους ή τις θεραπείες τους να επηρεάζονται. Αυτό περιλαμβάνει 16.000 ασθενείς με καρκίνο που χρειάζονται ακτινοθεραπεία και άλλους 12.400 που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.

Η καρδιαγγειακή περίθαλψη, η ορθοπεδική, η ογκολογία και η θεραπεία ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση που χρειάζονται ηλεκτρική υποστήριξη είναι από τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο, είπε. Οι θεραπείες νεφρικών παθήσεων και οι υπηρεσίες ασθενοφόρων έκτακτης ανάγκης έχουν επίσης προστεθεί στον κατάλογο των υπηρεσιών που επηρεάζονται.

Η στρατηγική «στραγγαλισμού» του Τραμπ

Η ενεργειακή κρίση με την οποία η Κούβα αγωνίζεται εδώ και χρόνια έφτασε σε νέα άκρα τον περασμένο μήνα, μετά την υπογραφή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος που επιβάλλει δασμούς σε κάθε χώρα που πουλάει ή παρέχει πετρέλαιο στην Κούβα.

Αυτό συνέβη λίγες εβδομάδες μετά την ανατροπή του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από τον Τραμπ σε μια δραματική στρατιωτική επέμβαση και την ανακοίνωση ότι δεν θα πηγαίνει πλέον πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στην Κούβα.

Η Κούβα, η οποία παράγει μόνο το 40% των καυσίμων της και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο για την τροφοδοσία της νήσου, βασίζεται από καιρό σε συμμάχους όπως η Βενεζουέλα, το Μεξικό και η Ρωσία για να καλύψει το ενεργειακό της έλλειμμα. Ωστόσο, αυτές οι αποστολές έχουν πλέον σταματήσει.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι η μεγαλύτερη ελπίδα του είναι να προωθήσει την αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα εντείνοντας την οικονομική πίεση στο νησί, το οποίο ήδη αγωνίζεται να αντιμετωπίσει δεκαετίες αμερικανικών κυρώσεων.

Η πίεση της Ουάσιγκτον στην Αβάνα ξεκίνησε αφού κατηγόρησε τη νησιωτική χώρα ότι παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας στον Μαδούρο σε αντάλλαγμα για πετρέλαιο και χρήματα. Έκτοτε, έχει παροτρύνει την κουβανική κυβέρνηση να υπογράψει συμφωνία για την εκτόνωση των εντάσεων.

Η Κούβα έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ να δηλώνει ότι θα διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο σε ισότιμη βάση, με σεβασμό, και να αρνείται να εξετάσει μια συμφωνία που θα υπονόμευε την κυριαρχία της χώρας του.