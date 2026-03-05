Ισημερινός: Απελαύνει τον πρεσβευτή της Κούβας και τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής
Ο Ισημερινός κήρυξε τον πρεσβευτή της Κούβας persona non grata και του έδωσε «προθεσμία 48 ωρών» προκειμένου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής να φύγουν από τη χώρα.
Η κυβέρνηση του Ισημερινού διέταξε χθες Τετάρτη την απέλαση του πρεσβευτή της Κούβας στο Κίτο, του Μπασίλιο Γκουτιέρες, δίνοντάς του προθεσμία 48 ωρών για να εγκαταλείψει τη χώρα μαζί με όλη την υπόλοιπη διπλωματική αποστολή του, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών (στη φωτογραφία από misiones.cubaminrex.cu, επάνω, η πρεσβεία της Κούβας στο Κίτο).
Χωρίς να εξηγήσει τους λόγους, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισημερινού κήρυξε τον Μπασίλιο Γκουτέρες persona non grata και πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του πως του δίνει «προθεσμία 48 ωρών (…) προκειμένου ο πρεσβευτής και όλοι οι λειτουργοί αυτής της διπλωματικής αποστολής να εγκαταλείψουν την εθνική επικράτεια».
Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα είναι αφοσιωμένος σύμμαχος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και η κίνηση καταγράφεται καθώς οι ΗΠΑ σκληραίνουν τα μέτρα αποκλεισμού της Κούβας.
«Αυθαίρετη και αδικαιολόγητη»
Αντιδρώντας το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας, τονίζει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «απορρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αυθαίρετη και αδικαιολόγητη απόφαση της κυβέρνησης του Ισημερινού να απελάσει όλο το προσωπικό της Κουβανικής Πρεσβείας στη χώρα αυτήν».
Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα — προχθές Τρίτη — το Κίτο διέταξε να τερματιστεί η λειτουργία της πρεσβείας του Ισημερινού στην Αβάνα.
