Η κυβέρνηση του Ισημερινού διέταξε χθες Τετάρτη την απέλαση του πρεσβευτή της Κούβας στο Κίτο, του Μπασίλιο Γκουτιέρες, δίνοντάς του προθεσμία 48 ωρών για να εγκαταλείψει τη χώρα μαζί με όλη την υπόλοιπη διπλωματική αποστολή του, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών (στη φωτογραφία από misiones.cubaminrex.cu, επάνω, η πρεσβεία της Κούβας στο Κίτο).

Ο πρεσβευτής της Κούβας κηρύχτηκε persona non grata και του δόθηκε «προθεσμία 48 ωρών» για να εγκαταλείψει τον Ισημερινό

Χωρίς να εξηγήσει τους λόγους, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισημερινού κήρυξε τον Μπασίλιο Γκουτέρες persona non grata και πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του πως του δίνει «προθεσμία 48 ωρών (…) προκειμένου ο πρεσβευτής και όλοι οι λειτουργοί αυτής της διπλωματικής αποστολής να εγκαταλείψουν την εθνική επικράτεια».

Boletín | Declaración de persona non grata al Embajador de Cuba en el Ecuador pic.twitter.com/RdoE8sGcbX — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) March 4, 2026

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα είναι αφοσιωμένος σύμμαχος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και η κίνηση καταγράφεται καθώς οι ΗΠΑ σκληραίνουν τα μέτρα αποκλεισμού της Κούβας.

«Αυθαίρετη και αδικαιολόγητη»

Αντιδρώντας το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας, τονίζει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «απορρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αυθαίρετη και αδικαιολόγητη απόφαση της κυβέρνησης του Ισημερινού να απελάσει όλο το προσωπικό της Κουβανικής Πρεσβείας στη χώρα αυτήν».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de #Cuba 🇨🇺rechaza en los términos más enérgicos la decisión arbitraria e injustificada del gobierno del #Ecuador, de expulsar a todo el personal de la Embajada cubana en ese país. 📌 Comunicado del MINREX ⬇️

🔗https://t.co/nbSPwenHsf pic.twitter.com/71fBcLEunn — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 4, 2026

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα — προχθές Τρίτη — το Κίτο διέταξε να τερματιστεί η λειτουργία της πρεσβείας του Ισημερινού στην Αβάνα.