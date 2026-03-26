Η Cardi B αγαπάει το ραπ, αλλά βαριέται τον χορό

Σε μια νέα συνέντευξη για το περιοδικό Allure, η Cardi B μίλησε για την τρέχουσα περιοδεία της «Little Miss Drama Tour» και για το πώς είναι να βγαίνει στο δρόμο για μια σειρά 35 συναυλιών, ούσα μητέρα τεσσάρων παιδιών που βρίσκονται σε ηλικία που δεν μπορούν να την ακολουθήσουν λόγω σχολικών υποχρεώσεων.

«Θέλω να προσφέρω στους θαυμαστές μου μια ωραία εμπειρία και έχω κινήσει τα νήματα για να γίνει αυτό το σχέδιο πραγματικότητα, και αποδεικνύεται υπέροχο», δήλωσε η Cardi στο περιοδικό σχετικά με την περιοδεία.

«Ήταν εντελώς τρελό»

Η ερμηνεύτρια του «Hello» αναφέρθηκε στην προετοιμασία της για την περιοδεία «Little Miss Drama», αναφέροντας ότι παρακολούθησε αντίστοιχα μουσικά πρότζεκτ που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως το «Celebration Tour» της Madonna και το «Cowboy Carter Tour» της Beyoncé.

«Ήταν εντελώς τρελό», είπε για την εμφάνιση της Queen Bey. «Αυτό απέχει πολύ από ό,τι θα μπορούσα να κάνω εγώ», πρόσθεσε.

Και, μπορεί να φαίνεται ότι η Cardi B είναι άτρωτη, αλλά υπάρχει κάτι που την αγχώνει σε ότι αφορά τις εμφανίσεις της. Ο χορός.

«Μισώ τις χορογραφίες, για μένα είναι σαν μαθηματικά», είπε. «Δεν τα πάω και πολύ καλά με τον ρυθμό. Θα μπορούσα να ραπάρω όλη μέρα. Αλλά ο χορός δεν μου κάνει», πρόσθεσε.

Η ράπερ του «WAP» έχει γίνει viral τον τελευταίο καιρό, λόγω των πτώσεων της από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της περιοδείας, αλλά μην περιμένετε να την δείτε να απολογείται και να θλίβεται. Τουναντίον: η Cardi B, με το χαρακτηριστικό της στυλ, κατηγορεί την κυβέρνηση για τις ατυχίες της (σε αυτό το σημείο αξίζει να θυμηθούμε την ατάκα της: «Αν έρθει η ICE να πάρει τους θαυμαστές μου, θα τους γ@μήσουμε»).

Οικογένεια και καριέρα: πώς πάει αυτό;

Το να ξεκινήσει μια περιοδεία που περιλάμβάνει δεκάδες συναυλίες δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για την Cardi B, η οποία έχει τέσσερα παιδιά.

«Η Kulture πηγαίνει σχολείο και το σχολείο της δεν δέχεται τέτοια», είπε η Cardi, αναφερόμενη στην μεγαλύτερη κόρη της. «Οπότε σκέφτομαι, πώς στο διάολο θα τα καταφέρω όλα αυτά;».

Ωστόσο, η περηφάνια που νιώθουν οι δικοί της άνθρωποι όταν την βλέπουν να πετυχαίνει τα όνειρα της, αποτελεί κινητήρια δύναμη για την Cardi B, ώστε να συνεχίσει.

«Θέλω να γίνω η γιαγιά που όλοι θα έρχονται να επισκεφτούν και θα λένε: ‘Ναι, η γιαγιά μου ήταν αυτή η σκύλα’», είπε.

Η Cardi μίλησε επίσης στο Allure για το λόγο που προτιμά τις περιοδείες από τις ζωντανές εμφανίσεις στην τηλεόραση.

«Όταν με τραβάει κάμερα, γίνομαι πολύ νευρική. Στις περιοδείες, νιώθω σαν να έχω ένα δίχτυ ασφαλείας, επειδή είναι οι θαυμαστές μου», είπε, σημειώνοντας ότι αγχώνεται και όταν βρίσκεται κοντά σε άλλους διάσημους: «Είμαι ντροπαλή με όλους τους, δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλοι ή μικροί».

