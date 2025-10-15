magazin
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»
Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»

«Έχω μεγαλώσει. Έχω κάνει παιδιά. Kαι, πλέον είμαι πραγματικά μέσα στη βιομηχανία. [Τόσα χρόνια] την εξερευνούσα» δήλωσε η Cardi B σε πρόσφατη συνέντευξη της αναφορικά με το τελευταίο της άλμπουμ «Am I the Drama?».

Η Cardi B, η οποία έχει σαρώσει τα chart με την κυκλοφορία του τελευταίου της άλμπουμ «Am I the Drama?», πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη» είναι.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PAPER την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η βραβευμένη με Grammy ράπερ μίλησε τόσο για το νέο της άλμπουμ όσο και για το πόσο «πιο ώριμη είναι πλέον» σε σχέση με όταν ξεκίνησε να κάνει τα πρώτα της βήματα στην μουσική βιομηχανία.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι υποτιμούν πραγματικά το πόσο έξυπνη είμαι», δήλωσε η Cardi στο περιοδικό. «Έχω μεγαλώσει. Έχω κάνει παιδιά. Kαι, πλέον είμαι πραγματικά μέσα στη βιομηχανία. [Τόσα χρόνια] την εξερευνούσα. Προσπαθούσα να την καταλάβω», είπε στο περιοδικό.

«Όταν κυκλοφόρησα το πρώτο μου άλμπουμ, σίγουρα θα θυμάστε ότι δεν καταλάβαινα καν τι σημασία [του να κάνεις κάτι τέτοιο]. Νόμιζα ότι το να κυκλοφορήσεις ένα άλμπουμ ήταν κάτι σαν να λέμε μια απλή κυκλοφορία ενός πρότζεκτ», είπε για το «Invasion of Privacy», το οποίο της χάρισε βραβείο Grammy για το Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ το 2019.

View this post on Instagram

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

«Καταλάβαμε την αξία της οικογένειας»

Με την κυκλοφορία του άλμπουμ της «Am I the Drama?», η Cardi υποστήριξε ότι «κατάλαβε πόσο σοβαρή είναι αυτή η διαδικασία» και σκέφτηκε προσεκτικά την επιλογή των τραγουδιών. «Όλα αυτά τα τραγούδια τα αγαπώ προσωπικά. Όλα αυτά τα κομμάτια, είναι τραγούδια που επέλεξα από μια συλλογή», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, σε ότι αφορά το Invasion of Privacy, «βιαζόταν να το τελειώσει» πριν από τη γέννηση της κόρης της Kulture τον Ιούλιο του 2018.

Η Cardi σημείωσε επίσης ότι τα τελευταία επτά χρόνια πήρε το χρόνο της και «ωρίμασε».

«Είμαι πλέον ‘ενήλικη’ και ώριμη. Αγόρασα τα πρώτα μου ακίνητα. Παντρεύτηκα», είπε, αναφερόμενη στον πρώην σύζυγό της Offset, με τον οποίο έχει τρία παιδιά: την Kulture Kiari, 7 ετών, τον Wave Set, 4 ετών, και την Blossom Belle, 13 μηνών.

«Λόγω της πανδημίας [COVID-19], καταλάβαμε την αξία της οικογένειας. Καταλάβαμε την αξία του εαυτού μας. Πολλά έχουν συμβεί τα τελευταία επτά χρόνια», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People

World
Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Business
Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»
Buongiorno 15.10.25

Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»

Η Μάρω Κοντού άνοιξε την καρδιά της στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζήλια, την αυτοπεποίθηση, τη φιλαρέσκεια και τη βαθιά ανάγκη της —πλέον— για ανωνυμία

Σύνταξη
Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»
Ανταρσία 15.10.25

Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι έξαλλος. Πιέζει ενεργά για να εξασφαλίσει ότι ο Άντριου θα είναι 'πλήρως αποκλεισμένος' από όλες και κάθε οικογενειακή δραστηριότητα μετά τις νέες αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν» σημειώνει το Fox

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός
Εξομολογήσεις 15.10.25

Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός

Η 55χρονη ηθοποιός Χέδερ Γκράχαμ ήταν η καλεσμένη του podcast Are You A Charlotte? και θυμήθηκε τη σύντομη αλλά έντονη σχέση της με τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»
Εχθρός ή αντίπαλος; 15.10.25

Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»

Ο Χάουαρντ Στερν αποδοκίμασε την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2022 για το ότι επιδείκνυε τον πλούτο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, την θεωρεί «υπέροχη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»
Brat? 14.10.25

Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»

«Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν είχα σκεφτεί [να παντρευτώ]», δήλωσε η Charli xcx σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair, αναφορικά με τον γάμο της με τον George Daniel.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος
Απομνημονεύματα 14.10.25

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο χορευτής, D.J. και πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρουσιάζει τη δική του οπτική για την τεταμένη τους σχέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η απόφαση για την απελευθέρωση της ποπ σταρ από την κηδεμονία της, μπορεί να ήταν λανθασμένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του
«Ναρκισσισμός» 14.10.25

Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του

Από τα πλαστά εξώφυλλα της Time που κρέμονταν στα κλαμπ του, μέχρι την πρόσφατη οργή για το «εξαιρετικά μικρό στέμμα» στη νέα του φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι η μάχη για την εικόνα είναι εξίσου κρίσιμη όσο και οι γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ
Έβγαλε πίκρα 14.10.25

Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ

Περίπου τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ, το σενάριο του sequel βρίσκεται στα γραφεία της Disney. Ωστόσο ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ζεμέκις πιστεύει ότι δεν θα γυριστεί ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αγανάκτησε ο Νικήτας Τσακίρογλου με την ανάρτηση της Καίτης Φίνου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Μας πέθαναν κιόλας»
Βίντεο 14.10.25

Αγανάκτησε ο Νικήτας Τσακίρογλου με την ανάρτηση της Καίτης Φίνου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Μας πέθαναν κιόλας»

«Αν ήταν δεν θα το μάθαινε η κυρία Φίνου, την οποία δεν τη γνωρίζω. Θα το μαθαίναμε εμείς πρώτα», είπε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Τσακίρογλου για το γεγονός

Σύνταξη
«Η Μέγκαν Μαρκλ αυτοπροσκλήθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού» αποκαλύπτει ο σχεδιαστής του Balenciaga
Faux pas 14.10.25

«Η Μέγκαν Μαρκλ αυτοπροσκλήθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού» αποκαλύπτει ο σχεδιαστής του Balenciaga

Ο σχεδιαστής του οίκου Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, αποκάλυψε ότι η Μέγκαν Μαρκλ «προσκάλεσε τον εαυτό της» στην επίδειξη μόδας του στο Παρίσι νωρίτερα αυτό το μήνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό
Μυστήριο 14.10.25

«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό

Η pop star Κέιτι Πέρι βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη σκηνή του O2 στο Λονδίνο για μια συναυλία και ήταν όλο υπονοούμενα για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Waymo: Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες

Νέα απειλή στο Πεκίνο για την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών απηύθυνε ο υπ. Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ

Σύνταξη
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια: Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια 16.10.25

Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, που έγινε το πρόσωπο του αγώνα για τη θεραπεία των ασθενών στη Γάζα εξακολουθεί να κρατείται από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λέγκια Βαρσοβίας – Προμηθέας Πάτρας 64-68: Πολύτιμο «διπλό» και βάσεις πρόκρισης
BCL 15.10.25

Λέγκια Βαρσοβίας – Προμηθέας Πάτρας 64-68: Πολύτιμο «διπλό» και βάσεις πρόκρισης

Με τον Λέιτον Χάμοντς (20π., 4 τρίπ.) ο Προμηθέας πέρασε με νίκη απ’ τη Βαρσοβία, επικρατώντας της Λέγκια με 68-64 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστική τους Α’ ομίλους στο BCL κι έκανε το «2Χ2».

Σύνταξη
«Βαρέθηκαν» – Aστροφυσικός της NASA ξέρει γιατί οι εξωγήινοι δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας
«Που είναι όλοι αυτοί;» 15.10.25

«Βαρέθηκαν» – Aστροφυσικός της NASA ξέρει γιατί οι εξωγήινοι δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας

Μια ριζοσπαστική και απογοητευτική απάντηση στο Παράδοξο του Φέρμι δίνει ο αστροφυσικός Δρ. Ρόμπιν Κόρμπετ και οι εξωγήινοι δεν είναι πια και πολύ εντυπωσιακοί...

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

«Δεν νομιμοποιούμε και καταγγέλλουμε το 13ωρο και την απορρύθμιση της εργασίας - Στάση ευθύνης η αποχώρηση από την ψηφοφορία» - Τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Καλά νέα για το… νέο Τράφορντ
On Field 15.10.25

Καλά νέα για το… νέο Τράφορντ

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι σε συζητήσεις για την απόκτηση περισσότερων στρεμμάτων γης για την κατασκευή του νέου γηπέδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση
Τζίτα Γκόπιναθ 15.10.25

Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση

Η πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Τζίτα Γκόπιναθ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, για πιθανή διόρθωση στις μετοχές του τομέα υψηλής τεχνολογίας η οποία θα οδηγήσει σε παγκόσμια κρίση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς
Ελλάδα 15.10.25

Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς

Ομάδα ατόμων είχε έντονο διαπληκτισμό έξω από ξενοδοχείο που κατέληξε σε πυροβολισμούς - Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο ξενοδοχείο όπου πήγε να ζητήσει βοήθεια

Σύνταξη
Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί
Νέα προειδοποίηση 15.10.25

Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN

Σύνταξη
Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 15.10.25

Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία να αναθεωρήσει το Σύνταγμά της, τονίζοντας πως η αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας

Σύνταξη
Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.10.25

Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Επταχώρι στη Καστοριά - Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το φορτηγό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει εκτός δρόμου, μέσα σε χαντάκι

Σύνταξη
Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ

Βελτιώνεται η κατάσταση των Ράτσιστς και Μεντίλ που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα, με τις πιθανότητες να προλάβουν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να είναι αυξημένες.

Σύνταξη
Η κρυφή αιτία πίσω από πολλά διαζύγια – Πώς το μισθολογικό χάσμα προκαλεί τριγμούς στους γάμους
Κόσμος 15.10.25

Η κρυφή αιτία πίσω από πολλά διαζύγια – Πώς το μισθολογικό χάσμα προκαλεί τριγμούς στους γάμους

Δεν είναι λίγοι οι άντρες που επηρεάζονται βαθιά από τις μεγαλύτερες απολαβές της συζύγου τους, νιώθοντας ανησυχία και προκαλώντας προβλήματα που συχνά οδηγούν σε διαζύγια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»
Δυστοπικές 15.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»

Απότομη μείωση της απασχόλησης νεότερων επαγγελματιών σε εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη - «Μέχρι το 2040, πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ απ’ ό,τι άνθρωποι»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
