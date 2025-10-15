Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»

Η Cardi B, η οποία έχει σαρώσει τα chart με την κυκλοφορία του τελευταίου της άλμπουμ «Am I the Drama?», πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη» είναι.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PAPER την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η βραβευμένη με Grammy ράπερ μίλησε τόσο για το νέο της άλμπουμ όσο και για το πόσο «πιο ώριμη είναι πλέον» σε σχέση με όταν ξεκίνησε να κάνει τα πρώτα της βήματα στην μουσική βιομηχανία.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι υποτιμούν πραγματικά το πόσο έξυπνη είμαι», δήλωσε η Cardi στο περιοδικό. «Έχω μεγαλώσει. Έχω κάνει παιδιά. Kαι, πλέον είμαι πραγματικά μέσα στη βιομηχανία. [Τόσα χρόνια] την εξερευνούσα. Προσπαθούσα να την καταλάβω», είπε στο περιοδικό.

«Όταν κυκλοφόρησα το πρώτο μου άλμπουμ, σίγουρα θα θυμάστε ότι δεν καταλάβαινα καν τι σημασία [του να κάνεις κάτι τέτοιο]. Νόμιζα ότι το να κυκλοφορήσεις ένα άλμπουμ ήταν κάτι σαν να λέμε μια απλή κυκλοφορία ενός πρότζεκτ», είπε για το «Invasion of Privacy», το οποίο της χάρισε βραβείο Grammy για το Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ το 2019.

View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

«Καταλάβαμε την αξία της οικογένειας»

Με την κυκλοφορία του άλμπουμ της «Am I the Drama?», η Cardi υποστήριξε ότι «κατάλαβε πόσο σοβαρή είναι αυτή η διαδικασία» και σκέφτηκε προσεκτικά την επιλογή των τραγουδιών. «Όλα αυτά τα τραγούδια τα αγαπώ προσωπικά. Όλα αυτά τα κομμάτια, είναι τραγούδια που επέλεξα από μια συλλογή», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, σε ότι αφορά το Invasion of Privacy, «βιαζόταν να το τελειώσει» πριν από τη γέννηση της κόρης της Kulture τον Ιούλιο του 2018.

Η Cardi σημείωσε επίσης ότι τα τελευταία επτά χρόνια πήρε το χρόνο της και «ωρίμασε».

«Είμαι πλέον ‘ενήλικη’ και ώριμη. Αγόρασα τα πρώτα μου ακίνητα. Παντρεύτηκα», είπε, αναφερόμενη στον πρώην σύζυγό της Offset, με τον οποίο έχει τρία παιδιά: την Kulture Kiari, 7 ετών, τον Wave Set, 4 ετών, και την Blossom Belle, 13 μηνών.

«Λόγω της πανδημίας [COVID-19], καταλάβαμε την αξία της οικογένειας. Καταλάβαμε την αξία του εαυτού μας. Πολλά έχουν συμβεί τα τελευταία επτά χρόνια», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People