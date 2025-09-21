Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες

Το να είσαι τόσο διασκεδαστική όσο η Cardi B χωρίς να προσποιείσαι, είναι προσόν — η κατάθεσή της κατά τη διάρκεια της δίκης για επίθεση τον περασμένο μήνα είχε τόσο ενδιαφέρον όσο μια σειρά στην τηλεόραση που βλέπεις ξανά και ξανά, αποστηθίζοντας κάθε ατάκα— αλλά το να έχεις και ταλέντο στην μουσική, δίνει το κάτι παραπάνω σε αυτό που θα αποκαλούσαμε «περσόνα» της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από τότε που η Cardi άφησε το στίγμα της με το single «Bodak Yellow» και επτά από τότε που κυκλοφόρησε το άλμπουμ της «Invasion of Privacy», το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του αμερικανικού Billboard 200.

Η Cardi δεν έχει εγκαταλείψει ακριβώς τη σκηνή από τότε, κυκλοφορώντας singles όπως το «WAP» με τη συμμετοχή της Megan Thee Stallion. Αλλά ένα δεύτερο άλμπουμ μετά από τόσα χρόνια, ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν για να κρατήσει το στέμμα και τον θρόνο της στην mainstream βιομηχανία (όσοι είστε εραστές του underground πιθανότατα να μην ενθουσιαστείτε με τα νέα που θα ακολουθήσουν).

View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες, drone και beef

Φυσικά, αναφερόμαστε στο γεμάτο beef «Am I the Drama?» το οποίο κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεμβρίου και πέρα από διθυραμβικές κριτικές, συνοδεύτηκε από μια παράδοξη αναγνώριση για την ράπερ από το Μπρονξ της Νέας Υόρκης: το Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες.

Η Cardi B συνεργάστηκε με την εταιρεία παράδοσης Wing και την Walmart για να καταρρίψει το ρεκόρ για τις περισσότερες παραδόσεις με drones σε μία ώρα. Σύμφωνα με δελτίο τύπου, συνολικά 176 υπογεγραμμένα CD του άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» παραδόθηκαν στην περιοχή του Dallas-Fort Worth στο πλαίσιο μιας προωθητικής εκδήλωσης.

Οι πιστοί που συμμετείχαν στην εκδήλωση έλαβαν υπογεγραμμένα αντίτυπα που τους παραδόθηκαν στο σπίτι τους, τα οποία αποστάλησαν από ένα τοπικό κατάστημα Walmart και παραδόθηκαν από το στόλο drone της Wing.

Η έκδοση του Guinness World Records επιβεβαίωσε το ρεκόρ, γράφοντας: «Οι περισσότερες παραδόσεις με drone UAV σε μία ώρα: 176, από @iamcardib @AtlanticRecords @Wing & @Walmart σε πολλαπλές τοποθεσίες σήμερα στην περιοχή του Dallas-Fort Worth, Τέξας, ΗΠΑ».

View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

«Little Miss Drama»

Η κυκλοφορία του δίσκου συμπίπτει με μια σημαντική στιγμή στην προσωπική ζωή της Cardi. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο CBS News, η ράπερ αποκάλυψε ότι αυτή και ο φίλος της, ο wide receiver των New England Patriots Stefon Diggs, περιμένουν παιδί.

Η Cardi είπε ότι το μωρό θα γεννηθεί πριν από την έναρξη της περιοδείας της «Little Miss Drama» τον Φεβρουάριο, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «δυνατή», κρατώντας ισορροπία μεταξύ της καριέρας της και της εγκυμοσύνης της.

*Με πληροφορίες από: ABC | Variety