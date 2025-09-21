magazin
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες
Music 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:44

Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες

Η Cardi B επέστρεψε για τα καλά - το νέο της άλμπουμ «Am I the Drama?» έλαβε διθυραμβικές κριτικές και συνοδεύτηκε από μια παράδοξη αναγνώριση για την ράπερ: Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Το να είσαι τόσο διασκεδαστική όσο η Cardi B χωρίς να προσποιείσαι, είναι προσόν — η κατάθεσή της κατά τη διάρκεια της δίκης για επίθεση τον περασμένο μήνα είχε τόσο ενδιαφέρον όσο μια σειρά στην τηλεόραση που βλέπεις ξανά και ξανά, αποστηθίζοντας κάθε ατάκα— αλλά το να έχεις και ταλέντο στην μουσική, δίνει το κάτι παραπάνω σε αυτό που θα αποκαλούσαμε «περσόνα» της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από τότε που η Cardi άφησε το στίγμα της με το single «Bodak Yellow» και επτά από τότε που κυκλοφόρησε το άλμπουμ της «Invasion of Privacy», το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του αμερικανικού Billboard 200.

Η Cardi δεν έχει εγκαταλείψει ακριβώς τη σκηνή από τότε, κυκλοφορώντας singles όπως το «WAP» με τη συμμετοχή της Megan Thee Stallion. Αλλά ένα δεύτερο άλμπουμ μετά από τόσα χρόνια, ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν για να κρατήσει το στέμμα και τον θρόνο της στην mainstream βιομηχανία (όσοι είστε εραστές του underground πιθανότατα να μην ενθουσιαστείτε με τα νέα που θα ακολουθήσουν).

Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες, drone και beef

Φυσικά, αναφερόμαστε στο γεμάτο beef «Am I the Drama?» το οποίο κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεμβρίου και πέρα από διθυραμβικές κριτικές, συνοδεύτηκε από μια παράδοξη αναγνώριση για την ράπερ από το Μπρονξ της Νέας Υόρκης: το Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες.

Η Cardi B συνεργάστηκε με την εταιρεία παράδοσης Wing και την Walmart για να καταρρίψει το ρεκόρ για τις περισσότερες παραδόσεις με drones σε μία ώρα. Σύμφωνα με δελτίο τύπου, συνολικά 176 υπογεγραμμένα CD του άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» παραδόθηκαν στην περιοχή του Dallas-Fort Worth στο πλαίσιο μιας προωθητικής εκδήλωσης.

Οι πιστοί που συμμετείχαν στην εκδήλωση έλαβαν υπογεγραμμένα αντίτυπα που τους παραδόθηκαν στο σπίτι τους, τα οποία αποστάλησαν από ένα τοπικό κατάστημα Walmart και παραδόθηκαν από το στόλο drone της Wing.

Η έκδοση του Guinness World Records επιβεβαίωσε το ρεκόρ, γράφοντας: «Οι περισσότερες παραδόσεις με drone UAV σε μία ώρα: 176, από @iamcardib @AtlanticRecords @Wing & @Walmart σε πολλαπλές τοποθεσίες σήμερα στην περιοχή του Dallas-Fort Worth, Τέξας, ΗΠΑ».

«Little Miss Drama»

Η κυκλοφορία του δίσκου συμπίπτει με μια σημαντική στιγμή στην προσωπική ζωή της Cardi. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο CBS News, η ράπερ αποκάλυψε ότι αυτή και ο φίλος της, ο wide receiver των New England Patriots Stefon Diggs, περιμένουν παιδί.

Η Cardi είπε ότι το μωρό θα γεννηθεί πριν από την έναρξη της περιοδείας της «Little Miss Drama» τον Φεβρουάριο, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «δυνατή», κρατώντας ισορροπία μεταξύ της καριέρας της και της εγκυμοσύνης της.

*Με πληροφορίες από: ABC | Variety

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Commodities
Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

inWellness
inTown
Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα
«Μεγάλη καρδιά» 21.09.25

Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα

Πρώτα αντιμετώπισαν τον άνεμο. Μετά ήρθε η βροχή. Αλλά η φετινή 10ήμερη φιέστα του Burning Man στην πόλη του Black Rock θα μείνει στην ιστορία για έναν πολύ πιο τραγικό λόγο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής
Λονδίνο 20.09.25

Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής

Ο Patrick Racz, συνιδιοκτήτης της Regent Sounds, δήλωσε στον Guardian ότι το λονδρέζικο στούντιο ηχογραφήσεων που φιλοξένησε γίγαντες της μουσικής είναι «ιερό έδαφος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους
«Δόλιοι ισχυρισμοί» 20.09.25

Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους

Οι Kneecap κατηγόρησαν τους επικριτές τους ότι προσπαθούν να τους φιμώσουν λόγω της αλληλεγγύης που έχουν δείξει στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ
Σπουδαίος 19.09.25

Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ

Η μουσική βιομηχανία θρηνεί την απώλεια του σπουδαίου μουσικού παραγωγού και δημιουργού. Ο πολυβραβευμένος με Grammy Τζόελ Μος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από ένα ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»
Ωρα για διάβασμα 19.09.25

Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ντούα Λίπα αποκάλυψε πρόσφατα πώς η αγάπη της για τα βιβλία επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική της πορεία και η Πάτι Σμιθ είναι η δημιουργός που την όρισε περισσότερο από όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976
50 χρόνια μετά 18.09.25

Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976

«Βγαίνω να φάω ένα σάντουιτς και να πάρω φάρμακα από το φαρμακείο. Επιστρέφω σύντομα», είχε πει ο Τενόριο Ζούνιορ στις 18 Μαρτίου 1976. Δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύνταξη
Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο
Music 18.09.25

Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο

«Το παράδοξο είναι ότι βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία τιμωρούνται με τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές δέχονται τερατώδεις καταδίκες μόνο για τις απόψεις τους», δήλωσε μέλος των Pussy Riot για την απόφαση

Σύνταξη
Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής – Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του
Συνειδητοποίηση 17.09.25

Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής - Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του

Ο Yusuf Islam, κάποτε γνωστός ως Cat Stevens, συνέβαλε στον καθορισμό του ρόλου του τραγουδοποιού. Αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής. Το νέο του αυτοβιογραφικό βιβλίο εξερευνά όλα αυτά και ακόμα περισσότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι
«Fame» 16.09.25

Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι

Το 1974, στη Νέα Υόρκη, ο Ντέιβιντ Μπόουι γνώρισε τον Τζον Λένον. Η αρχική αμηχανία μετατράπηκε σε φιλία, και από αυτή τη συνάντηση γεννήθηκε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μπόουι

Σύνταξη
Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα
On Field 21.09.25

Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα

Ο Πορτογάλος και ο Ιρανός έκαναν την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», αλλά ο Ολυμπιακός αδικείται από το 1-1 και δικαιολογημένα φωνάζει για το καθαρό πέναλτι που δεν του δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κόντης: «Ο Ολυμπιακός μας πίεσε αρκετά – Σε αυτά τα ματς χρειάζεσαι συγκέντρωση μέχρι το τέλος» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Κόντης: «Ο Ολυμπιακός μας πίεσε αρκετά – Σε αυτά τα ματς χρειάζεσαι συγκέντρωση μέχρι το τέλος» (vid)

Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών του προς το τέλος του ντέρμπι της Λεωφόρου και παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δικό μας λάθος το γκολ που δεχθήκαμε – Μπορούσαμε να κερδίσουμε» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Δικό μας λάθος το γκολ που δεχθήκαμε – Μπορούσαμε να κερδίσουμε» (vid)

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 1-1 του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη.

Σύνταξη
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
QR: Η συναρπαστική ιστορία του – Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα
Ψηφιακή επανάσταση 21.09.25

Η συναρπαστική ιστορία του κώδικα QR - Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα

Οι κωδικοί QR χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς της ζωής μας, από τον εντοπισμό δεμάτων, την είσοδο σε συναυλίες, την πληρωμή για στάθμευση ή τη χρήση Wi-Fi. Αλλά από πού προήλθαν;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Παγκόσμιος Δείκτης 21.09.25

Πώς η καινοτομία διαμορφώνει τον κόσμο μας - Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Κάλεσμα προς όλους 21.09.25

Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Πορτογαλία είναι η τέταρτη χώρα που αναγνωρίζει σήμερα Κράτος της Παλαιστίνης, μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία. Αύριο, Δευτέρα, θα το κάνει και η Γαλλία.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους
Χάνονται δουλειές; 21.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους

Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν προϋποθέσεις να ακμάσει η χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει σταματήσει, προκαλεί ανησυχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ
Μπάσκετ 21.09.25

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ

O Ολυμπιακός κατέκτησε το τουρνουά της Κρήτης, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 86-83. Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στον πρώτο επίσημο τίτλο της σεζόν που είναι το Super Cup.

Σύνταξη
Βοιωτία: Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ
Αποκάλυψη 21.09.25

Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ της Βοιωτίας

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, έκανε αποκαλύψεις για την υπόθεση - θρίλερ που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση
Σημαντική διάκριση 21.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση

Από τις ΗΠΑ, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κάλεσε σε συνεχή δράση υπέρ του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμο δώρο Θεού».

Σύνταξη
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
