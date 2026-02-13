Το καλύτερο beef της Cardi B μέχρι στιγμής: «Αν έρθουν πράκτορες της ICE σε συναλία μου θα τους γ@μήσουμε»

Την ώρα που η Nicki Minaj υποστηρίζει ψυχή τε και σώματι τον Ντόναλντ Τραμπ, η Cardi B επιλέγει να διεκδικήσει μια θέση στη σωστή πλευρά της ιστορίας, προστατεύοντας τους θαυμαστές της από την μανία των πρακτόρων της ICE και θέτοντας ένα καίριο ερώτημα προς την κυβέρνηση: «Γιατί δεν μιλάτε για τον Επσταϊν και τους φίλους του που νάρκωναν ανήλικα κορίτσια και τα βίαζαν;».

Το πολιτικό beef ανάμεσα στην Cardi B και την κυβέρνηση Τραμπ κρατάει χρόνια, αλλά τώρα πήγε ένα βήμα παρακάτω. Κατά τη διάρκεια της πρώτης της συναυλίας στο πλαίσιο της περιοδείας «Little Miss Drama Tour» στο Palm Desert της Καλιφόρνια, η ράπερ από το Μπρονξ αστειεύτηκε ότι θα «επιτεθεί» στην ICE αν oι πράκτορες εμφανιστούν στο χώρο που εμφανίζεται για να συλλάβουν τους θαυμαστές της.

“if ICE come in here we gone JUMP they assess, they ain’t taking MY fans BVTCH🙂‍↔🙂‍↕” OH EXACTLY CARDI B LMFAOOO😭😭😭 pic.twitter.com/Ppgn5H1YLI — 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) February 12, 2026

«Aν έρθει η ICE εδώ, θα τους γ@μήσουμε. Έχω ένα σπρέι για αρκούδες πίσω από τη σκηνή. Δεν θα πάρουν τους θαυμαστές μου, πάμε δυνατά!», είπε η Cardi B.

«Γιατί δεν θέλετε να μιλήσετε για τα αρχεία του Επσταϊν;»

H στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο όπως καταλαβαίνετε, έγινε viral εν μία νυκτί, τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στον Τύπο.

Έτσι, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δεν άργησε να πάρει θέση – δίνοντας μια απάντηση που θα άρμοζε σε χαρακτήρα της εφηβικής σειράς «Gossip Girl».

«Εφ’ όσον δεν ναρκώνει και δεν ληστεύει τους πράκτορές μας, θα το θεωρήσουμε βελτίωση σε σχέση με τη συμπεριφορά της στο παρελθόν», σχολίασε το υπουργείο σε αναδημοσίευση της είδησης από το TMZ – μια αναφορά σε μια παλαιότερη δήλωση της ράπερ, ότι όταν δούλευε ως stripper νάρκωνε και έκλεβε άνδρες που ήθελαν να κάνουν σεξ μαζί της.

«Ανεξάρτητα από το αν έκανα κακές επιλογές εκείνη την εποχή, έκανα ό,τι έπρεπε για να επιβιώσω. Ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι είμαι τέλεια ή ότι προέρχομαι από έναν ιδανικό κόσμο», είχε εξηγήσει η Cardi B.

If we talking about drugs let’s talk about Epstein and friends drugging underage girls to rape them. Why yall don’t wanna talk about the Epstein files? https://t.co/U7yCarPIXs — Cardi B (@iamcardib) February 12, 2026

Σε ότι αφορά το πρόσφατο σχόλιο του υπουργείου, η Cardi B υπενθύμισε: «Αν μιλάμε για ναρκωτικά, ας μιλήσουμε για τον Επσταϊν και τους φίλους του που ναρκώνουν ανήλικες κοπέλες για να τις βιάσουν. Γιατί δεν θέλετε να μιλήσετε για τα αρχεία του Επσταϊν;».

Η Cardi B πιθανότατα να αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ του Τραμπ και του παιδ0βιαστή (μεταξύ άλλων εγκλημάτων) Επσταϊν, οι οποίοι σύμφωνα με τα έγγραφα και τις φωτογραφίες που ήρθαν στο φως από το αρχείο του χρηματιστή, φέρονται να ήταν φίλοι.

Yπενθυμίζεται ότι η αντιμεταναστευτική πολιτική που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση Τραμπ, παράλληλα με τη δράση της ICE – η οποία έχει αφήσει πίσω τις δυο νεκρούς, την Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέτι και χιλιάδες τρομοκρατημένες οικογένειες, έχει γεννήσει διαμαρτυρίες σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ.