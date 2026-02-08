Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της

Σίγουρα «έφαγε τα μούτρα του»… ένα ρομπότ στο Σαν Φρανσίσκο, όταν η Cardi B αποφάσισε να του χαρίσει λίγη από τη σκηνική της ενέργεια — με το αποτέλεσμα να ξεφύγει από κάθε προγραμματισμένο πλαίσιο.

Σε βίντεο που εξασφάλισε η TMZ, η ράπερ εμφανίζεται το Σάββατο να περπατά στους δρόμους της πόλης, ανάμεσα σε περαστικούς και θαυμαστές. Κάποια στιγμή πλησιάζει ένα ρομπότ που έχει τραβήξει την προσοχή του κόσμου και, με το γνώριμο χιούμορ και τη θεατρικότητά της, ανακοινώνει στο συγκεντρωμένο πλήθος ότι σκοπεύει να του κάνει lap dance.

Ακολουθούν χορευτικές φιγούρες, πειραχτικές κινήσεις και έντονο flirt με το ανέκφραστο «πρόσωπο» του μηχανήματος. Η Cardi ακουμπά τα χέρια της πάνω στο μεταλλικό σώμα, παίζει με την ιδέα της ανθρώπινης επαφής με την τεχνολογία και, κορυφώνοντας το στιγμιότυπο, σκύβει σαν να θέλει να το φιλήσει.

🚨 EXCLUSIVE: Cardi B might have turned a robot on too much … because it seemingly launched itself at her in San Francisco. https://t.co/n5lVEXIO4o pic.twitter.com/BtG7af9iBe — TMZ (@TMZ) February 8, 2026



Εκεί όμως το ρομπότ φαίνεται να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει προς το μέρος της, προκαλώντας μια στιγμιαία αναστάτωση και μια κραυγή έκπληξης από τη ράπερ. Για λίγα δευτερόλεπτα το σκηνικό μοιάζει χαοτικό, όμως γρήγορα γίνεται σαφές ότι πρόκειται για μια αδέξια στιγμή και όχι για σοβαρό ατύχημα. Με τη βοήθεια παρευρισκομένων, η Cardi σηκώνεται όρθια και δείχνει απολύτως καλά, γελώντας με όσα συνέβησαν.

Η παρουσία της στην πόλη δεν είναι τυχαία: βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο για το Super Bowl, στηρίζοντας τον Στέφον Ντιγκς και τους New England Patriots, που αντιμετωπίζουν τους Seattle Seahawks.