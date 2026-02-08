Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της
Η Cardi B χάρισε άθελά της ένα viral στιγμιότυπο στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, όταν επιχείρησε να κάνει lap dance σε ένα ρομπότ, με το μηχάνημα να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει πάνω της
- Έτοιμη η εφορία να ελέγχει πλέον τις τραπεζικές κινήσεις
- Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»
- Οι πιάτσες των ναρκωτικών μετακινούνται στην Αθήνα - Αλλά δεν εξαφανίζονται
- Σήμερα ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία - Φαβορί ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών
Σίγουρα «έφαγε τα μούτρα του»… ένα ρομπότ στο Σαν Φρανσίσκο, όταν η Cardi B αποφάσισε να του χαρίσει λίγη από τη σκηνική της ενέργεια — με το αποτέλεσμα να ξεφύγει από κάθε προγραμματισμένο πλαίσιο.
Σε βίντεο που εξασφάλισε η TMZ, η ράπερ εμφανίζεται το Σάββατο να περπατά στους δρόμους της πόλης, ανάμεσα σε περαστικούς και θαυμαστές. Κάποια στιγμή πλησιάζει ένα ρομπότ που έχει τραβήξει την προσοχή του κόσμου και, με το γνώριμο χιούμορ και τη θεατρικότητά της, ανακοινώνει στο συγκεντρωμένο πλήθος ότι σκοπεύει να του κάνει lap dance.
Ακολουθούν χορευτικές φιγούρες, πειραχτικές κινήσεις και έντονο flirt με το ανέκφραστο «πρόσωπο» του μηχανήματος. Η Cardi ακουμπά τα χέρια της πάνω στο μεταλλικό σώμα, παίζει με την ιδέα της ανθρώπινης επαφής με την τεχνολογία και, κορυφώνοντας το στιγμιότυπο, σκύβει σαν να θέλει να το φιλήσει.
🚨 EXCLUSIVE: Cardi B might have turned a robot on too much … because it seemingly launched itself at her in San Francisco. https://t.co/n5lVEXIO4o pic.twitter.com/BtG7af9iBe
— TMZ (@TMZ) February 8, 2026
Εκεί όμως το ρομπότ φαίνεται να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει προς το μέρος της, προκαλώντας μια στιγμιαία αναστάτωση και μια κραυγή έκπληξης από τη ράπερ. Για λίγα δευτερόλεπτα το σκηνικό μοιάζει χαοτικό, όμως γρήγορα γίνεται σαφές ότι πρόκειται για μια αδέξια στιγμή και όχι για σοβαρό ατύχημα. Με τη βοήθεια παρευρισκομένων, η Cardi σηκώνεται όρθια και δείχνει απολύτως καλά, γελώντας με όσα συνέβησαν.
Η παρουσία της στην πόλη δεν είναι τυχαία: βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο για το Super Bowl, στηρίζοντας τον Στέφον Ντιγκς και τους New England Patriots, που αντιμετωπίζουν τους Seattle Seahawks.
- Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της
- Έρχονται αλλαγές για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τι θα ισχύσει με τα πρόστιμα
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
- Γιαννάκος: Επίσκεψη στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο – «Μπράβο» στους υγειονομικούς
- Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα
- Ιράν: «Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη – Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ
- Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»
- Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις