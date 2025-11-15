magazin
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Η Cardi B έφερε στον κόσμο το τέταρτο παιδί της – και πρώτο με τον Στέφον Ντιγκς
It's a boy! 15 Νοεμβρίου 2025

Η Cardi B έφερε στον κόσμο το τέταρτο παιδί της – και πρώτο με τον Στέφον Ντιγκς

Η Cardi B έγινε μαμά για τέταρτη φορά, καλωσορίζοντας το πρώτο της παιδί με τον Στέφον Ντιγκς — ένα αγοράκι που σηματοδοτεί μια νέα «εποχή» στη ζωή και την καριέρα της

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Η Cardi B έγινε μαμά για τέταρτη φορά, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της στο PEOPLE, σημειώνοντας ότι η 33χρονη ράπερ είναι «υγιής και πολύ ευτυχισμένη». Το μωρό είναι το πρώτο της με τον σύντροφό της, τον σταρ του NFL Στέφον Ντιγκς.

Η ίδια αποκάλυψε τη γέννηση και στο Instagram, κάτω από ένα βίντεο όπου κάνει lip-sync στο «Hello», τραγούδι από το πρόσφατο άλμπουμ της Am I the Drama?. Στη λεζάντα μίλησε για μια ζωή που αλλάζει διαρκώς «από κεφάλαιο σε κεφάλαιο», εξηγώντας ότι αυτή η νέα αρχή, όσο απαιτητική κι αν ήταν, άξιζε: «Έφερα νέα μουσική, ένα νέο άλμπουμ… κι ένα νέο μωρό στον κόσμο μου. Έναν ακόμη λόγο να γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».

Η Cardi περιέγραψε και τη νοοτροπία της για την επόμενη φάση της ζωής και της καριέρας της: «Το νέο κεφάλαιο είναι το να παλέψω με τον εαυτό μου! Προετοιμάζομαι για περιοδεία, φροντίζω το σώμα και το μυαλό μου. Τίποτα δεν θα με σταματήσει από το να σας δώσω την καλύτερη εμφάνιση της ζωής μου. Έχω μάθει, έχω θεραπευτεί και αγαπώ τη γυναίκα που έγινα».

Ο Ντιγκς είχε ήδη αποκαλύψει τον Σεπτέμβριο ότι περιμένουν αγόρι. «Αυτό μόνο μου φτάνει», είχε πει. «Ανυπομονώ να τον τρέχω πέρα δώθε».

Η Cardi B έχει τρία ακόμη παιδιά — την Kulture, τον Wave και τη Blossom — με τον Offset, με τον οποίο βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου από το 2024. Ο Ντιγκς είναι πατέρας δύο κοριτσιών, της Nova και της Charliee.

Δεν θέλω να είναι τέλεια τα παιδιά μου, αλλά καλύτερα από εμένα

Η εγκυμοσύνη επιβεβαιώθηκε δημόσια τον Σεπτέμβριο, σε συνέντευξή της στην Gayle King στο CBS Mornings. Η ράπερ είπε τότε ότι νιώθει «δυνατή» που συνεχίζει να δουλεύει ενώ μεγαλώνει ένα ακόμη παιδί μέσα της.

Σε εμφάνισή της στο podcast On Purpose είχε μιλήσει και για τον τρόπο που μεγαλώνει τα παιδιά της: «Δεν θέλω να είναι τέλειοι. Θέλω όμως να είναι πιο έξυπνοι, πιο πειθαρχημένοι, 100 φορές καλύτερη εκδοχή από εμένα. Κι ας μου θυμώνουν τώρα — μια μέρα θα το εκτιμήσουν».


Η σχέση της με τον Ντιγκς έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2024, αλλά το ζευγάρι εμφανίστηκε επίσημα μαζί μόλις τον Μάιο του 2025, σε αγώνα στο Madison Square Garden. Η Cardi Β εξήγησε ότι κράτησε χαμηλούς τόνους γύρω από τη σχέση — και αργότερα γύρω από την εγκυμοσύνη — γιατί ήθελε να έχει τον έλεγχο της ανακοίνωσης: «Δεν κρυβόμουν. Ήθελα απλώς να το πω όταν θα ήμουν έτοιμη, αφού πρώτα βεβαιωθώ ότι όλα πάνε καλά».

Στο τέλος της συνέντευξής της είχε απευθύνει και μια… πολύ Cardi B προτροπή στο κοινό: «Τώρα που το είπα, να πάτε να πάρετε το άλμπουμ μου. Είμαι μάνα τεσσάρων πλέον — χρειάζομαι Pampers!».

«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος
52 χρόνια μετά 15.11.25

«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος

Ο συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, που μετέδιδε το πνεύμα του αγώνα στο Πολυτεχνείο υπογραμμίζει πως «φοβισμένα παιδιά», μοιράστηκαν τον φόβο τους, τον ξεπέρασαν και «ξέπλυναν τη ντροπή των γονιών τους

Σύνταξη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη
«Με διαλύσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών – Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες
Στη Μεσσηνία 15.11.25

Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών - Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες

Μια νέα υπόθεση εξαφάνισης ήρθε στο προσκήνιο το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Φως στο Τούνελ. Η Αμαλία Νικολοπούλου χάθηκε ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 2021 στη Ρευματιά Μεσσηνίας.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι δράστες του εμβολισμού των μηχανών της ΔΙΑΣ – Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.
Στον Άγιο Δημήτριο 15.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές αστυνομικών - Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.

Τρεις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έχουν τραυματιστεί ελαφρά - Η ιδιοκτήτρια του οχήματος ταυτοποιήθηκε, ωστόσο δεν φέρεται να γνώριζε ποιος οδηγούσε το όχημα εκείνη την ώρα

Σύνταξη
Γρίπη: Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα – Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση
Ελλάδα 15.11.25

Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα της γρίπης - Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση

Τα δεδομένα από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, υποδεικνύουν έναρξη της εποχικής δραστηριότητας μεταξύ 10 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 15.11.25

Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Κουίν Έλις έβγαλε… μάτια στη Unipol Arena, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού – Ποιος είναι ο Άγγλος γκαρντ που θα κάνει… θραύση στη Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]
Έρευνα 15.11.25

Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]

Πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς, χωρίς να αξιοποιούνται. Η έλλειψη προσιτής στέγης πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά σταδιακά πιέζει και τη μεσαία τάξη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία
Αναβάθμιση 15.11.25

4+1 βήματα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία

Πιο προσιτός και εύκολος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Ένας στους δύο που χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% - Προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%

Σύνταξη
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Βάιος Μπαλάφας
Ινδία: Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ – Δύσκολη η αναγνώριση των σορών
Πολλοί τραυματίες 15.11.25

Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Ινδία - Δύσκολη η αναγνώριση των σορών

Η ένταση της έκρηξης στο αστυνομικό τμήμα στην Ινδία ήταν τέτοια «που ανθώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε κοντινά σπίτια, περίπου 200 μέτρα μακριά», δήλωσαν πηγές από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Σύνταξη
Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά
Κόσμος 15.11.25

Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση: τον πόλεμο στο έδαφος και τα σκάνδαλα διαφθοράς που δοκιμάζουν την αντοχή της κυβέρνησης Ζελένσκι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;
Κλιμάκωση 15.11.25

Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;

Η Βενεζουέλα είναι απίθανο να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αμερικανική επιθετικότητα. Ωστόσο, ο πρόεδρος Μαδούρο έχει και άλλες επιλογές, σύμφωνα με τους ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού
Ελλάδα 15.11.25

Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού

Με ποιους τρόπους οι επιτήδειοι πουλάνε έρωτα και αποσπούν μεγάλα ποσά από τα θύματά τους, από 2.000 έως και 60.000 ευρώ n Μιλούν οικογένειες θυμάτων και ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
