Η Cardi B έφερε στον κόσμο το τέταρτο παιδί της – και πρώτο με τον Στέφον Ντιγκς

Η Cardi B έγινε μαμά για τέταρτη φορά, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της στο PEOPLE, σημειώνοντας ότι η 33χρονη ράπερ είναι «υγιής και πολύ ευτυχισμένη». Το μωρό είναι το πρώτο της με τον σύντροφό της, τον σταρ του NFL Στέφον Ντιγκς.

Η ίδια αποκάλυψε τη γέννηση και στο Instagram, κάτω από ένα βίντεο όπου κάνει lip-sync στο «Hello», τραγούδι από το πρόσφατο άλμπουμ της Am I the Drama?. Στη λεζάντα μίλησε για μια ζωή που αλλάζει διαρκώς «από κεφάλαιο σε κεφάλαιο», εξηγώντας ότι αυτή η νέα αρχή, όσο απαιτητική κι αν ήταν, άξιζε: «Έφερα νέα μουσική, ένα νέο άλμπουμ… κι ένα νέο μωρό στον κόσμο μου. Έναν ακόμη λόγο να γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cardi B (@iamcardib)



Η Cardi περιέγραψε και τη νοοτροπία της για την επόμενη φάση της ζωής και της καριέρας της: «Το νέο κεφάλαιο είναι το να παλέψω με τον εαυτό μου! Προετοιμάζομαι για περιοδεία, φροντίζω το σώμα και το μυαλό μου. Τίποτα δεν θα με σταματήσει από το να σας δώσω την καλύτερη εμφάνιση της ζωής μου. Έχω μάθει, έχω θεραπευτεί και αγαπώ τη γυναίκα που έγινα».

Ο Ντιγκς είχε ήδη αποκαλύψει τον Σεπτέμβριο ότι περιμένουν αγόρι. «Αυτό μόνο μου φτάνει», είχε πει. «Ανυπομονώ να τον τρέχω πέρα δώθε».

Η Cardi B έχει τρία ακόμη παιδιά — την Kulture, τον Wave και τη Blossom — με τον Offset, με τον οποίο βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου από το 2024. Ο Ντιγκς είναι πατέρας δύο κοριτσιών, της Nova και της Charliee.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cardi B (@iamcardib)

Δεν θέλω να είναι τέλεια τα παιδιά μου, αλλά καλύτερα από εμένα

Η εγκυμοσύνη επιβεβαιώθηκε δημόσια τον Σεπτέμβριο, σε συνέντευξή της στην Gayle King στο CBS Mornings. Η ράπερ είπε τότε ότι νιώθει «δυνατή» που συνεχίζει να δουλεύει ενώ μεγαλώνει ένα ακόμη παιδί μέσα της.

Σε εμφάνισή της στο podcast On Purpose είχε μιλήσει και για τον τρόπο που μεγαλώνει τα παιδιά της: «Δεν θέλω να είναι τέλειοι. Θέλω όμως να είναι πιο έξυπνοι, πιο πειθαρχημένοι, 100 φορές καλύτερη εκδοχή από εμένα. Κι ας μου θυμώνουν τώρα — μια μέρα θα το εκτιμήσουν».

“Go support my album, ’cause I’m a mother of four now”: @iamcardib exclusively reveals to @GayleKing that the rumors are true — she is expecting a child with her boyfriend, NFL star Stefon Diggs. She says it’s coming at a time when she is “in a good space” and says the couple is… pic.twitter.com/ziKGIyEIVk — CBS Mornings (@CBSMornings) September 17, 2025



Η σχέση της με τον Ντιγκς έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2024, αλλά το ζευγάρι εμφανίστηκε επίσημα μαζί μόλις τον Μάιο του 2025, σε αγώνα στο Madison Square Garden. Η Cardi Β εξήγησε ότι κράτησε χαμηλούς τόνους γύρω από τη σχέση — και αργότερα γύρω από την εγκυμοσύνη — γιατί ήθελε να έχει τον έλεγχο της ανακοίνωσης: «Δεν κρυβόμουν. Ήθελα απλώς να το πω όταν θα ήμουν έτοιμη, αφού πρώτα βεβαιωθώ ότι όλα πάνε καλά».

Στο τέλος της συνέντευξής της είχε απευθύνει και μια… πολύ Cardi B προτροπή στο κοινό: «Τώρα που το είπα, να πάτε να πάρετε το άλμπουμ μου. Είμαι μάνα τεσσάρων πλέον — χρειάζομαι Pampers!».