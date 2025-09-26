«Pierre Cardin, o χορός του Γαλαξία»: Ένα φαντασμαγορικό υπερθεάμα στο Christmas Theater

Μμετά την Όπερα του Παρισιού παρουσιάζει και στην Αθήνα, μια πρωτοποριακή παράσταση, που εμπνεύστηκε ο Γάλλος μέτρ της μόδας.

Ο Pierre Cardin, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, δημιούργησε ένα αριστούργημα που γιορτάζει τον γάμο της τέχνης με την επιστήμη.

Οι τρεις ενότητες της παράστασης

Στη χορευτική παράσταση, θα μας ταξιδέψουν στο σύμπαν, με τις δεξιοτεχνικές τους ικανότητες και τον λυρισμό τους, ο πρωταγωνιστής Roberto Bolle, ο πιο διάσημος χορευτής της γενιάς του, étoile της Σκάλας του Μιλάνου και πρώην πρίγκιπας του American Ballet Theatre και η Tatiana Melnik, κορυφαία πρίμα μπαλαρίνα με διεθνή παρουσία, συνοδευόμενοι από το Nuovo Balletto Di Toscana και την χορεύτρια Danielle Allouma.

Οι κορυφαίοι χορευτές, επι σκηνής, σε μια παράσταση μεγάλων ερμηνευτικών απαιτήσεων, με μοναδικά κοστούμια με την υπογραφή του Pierre Cardin, σε σκηνογραφία και καλλιτεχνική διεύθυνση του Rodrigo Cardin, χορογραφημένη από τον Massimiliano Volpini (στενό συνεργάτη του Roberto Bolle) και Philippe Kratz (τον βραβευμένο με το σημαντικό Benois de la Danse), θα αιχμαλωτίσουν τον θεατή, προσφέροντας ένα παραμυθένιο πέρα απ’τ’αστέρια θέαμα.

Η ζωντανή αφήγηση από τον ηθοποιό Matthew Gonder στον ρόλο του κορυφαίου αστροφυσικού David Elbaz, θα παρασύρει τους θεατές σε ένα διαστημικό ταξίδι με τρισδιάστατες συμπαντικές εικόνες με την τεχνολογία της 3D απεικόνισης στα ουράνια σώματα που θα αποκαλύπτονται με ολογράμματα από 15 projectors.

Λαμπερή επίδειξη μόδας

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει μια λαμπερή επίδειξη μόδας της Νέας συλλογής του διεθνούς οίκου υψηλής ραπτικής Pierre Cardin, με εντυπωσιακές και πάντα πρωτοποριακές προτάσεις, εμπνευσμένες από το διάστημα που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Συντελεστές

Συγγραφέας και σκηνοθέτης: Patrick Dedole

Συν-συγγραφέας: David Elbaz

Συνθέτης: Daniele Martini

Χορογράφοι: Massimiliano Volpini και Philippe Kratz

Κοστούμια: Pierre Cardin

Σκηνογραφία και καλλιτεχνική διεύθυνση: Rodrigo Cardin

Πληροφορίες

Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου

Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι 111 46

Τηλ.: 21 1770 1700

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες

Προπώληση εισιτηρίων στο inTcikets.