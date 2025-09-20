«Match»: Μια σκληρή κωμωδία για το τέλος του έρωτα, στο θέατρο Χώρος

Μετά από έναν πρώτο επιτυχημένο χρόνο, η ομάδα B.p.m. theater group, παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά το θεατρικό έργο της Δανάης Λιοδάκη («Αυτές που δεν προλάβατε», «Hyperspace ή αλλιώς…»), «Match».

Το «Match», μια σκληρή κωμωδία για το τέλος του έρωτα, προσεγγίζει με χιούμορ και ευαισθησία τις ρομαντικές σχέσεις, και θέτει το ερώτημα: πώς ο έρωτας θα ξεπεράσει εμπόδια όπως ο ατομισμός, ο καταναλωτισμός, η αβεβαιότητα των πολλαπλών επιλογών και θα επιβιώσει σε μια κοινωνία που όλα φαίνεται να είναι εναντίον του;

Η ιστορία

Το έργο «Match» ακολουθεί την τραγική ιστορία της Ελ, της τελευταίας ρομαντικής, της τελευταίας γυναίκας που πίστευε στον έρωτα.

Και το πλήρωσε ακριβά. Η Ελ προσπαθεί να βρει τον έρωτα μέσα από την τεχνολογία, με τη βοήθεια των εφαρμογών γνωριμιών, των γνωστών σε όλους μας dating apps.

Όταν αυτή η αναζήτηση φαίνεται απογοητευτική, δεν το βάζει κάτω, αλλά αποφασίζει μαζί με δύο στενούς της φίλους να φτιάξουν το δικό τους dating app και να παλέψουν για να διασώσουν το ρομαντισμό στη σύγχρονη εποχή. Όμως τα πράγματα δε θα πάνε όπως τα σχεδίαζαν.

Συντελεστές

Κείμενο- Σκηνοθεσία: Δανάη Λιοδάκη

Σκηνικά- Κοστούμια: Νικόλας Κανάβαρης

Μουσική: Γιώργος Χανός

Κινησιολογία: Στάλη Συμεών

Βοηθός Σκηνοθέτη: Λίνα Δημάκη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιώργος Κασσάκος

Φωτογραφίες Promo: Νίκος Κατσαρός

Σχεδιασμός αφίσας/ Βίντεο: Αντώνης Χρήστου

Σύμβουλος Δραματουργίας: Ανέστης Αζάς

Παίζουν

Μαρία Κωνσταντά, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Αντώνης Χρήστου

Ακούγεται το τραγούδι του Φοίβου Δεληβοριά «Ο άντρας της ζωής μου»

Πληροφορίες Παράστασης

Παραστάσεις: Από Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια παράστασης : 90 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Τιμές εισιτηρίων

Κανονικό : 17€

Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων – ΑΜΕΑ – Άνω των 65) : 13€

Ατέλεια: 5€ (αγορά στο ταμείο)

Προσφορά early bird: 10€ (Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη)

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Θέατρο Χώρος

Ορφέως & Πραβίου 6-8 , Βοτανικός