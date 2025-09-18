magazin
Θέατρο του Νέου Κόσμου: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη νέα θεατρική σεζόν
Θέατρο του Νέου Κόσμου: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη νέα θεατρική σεζόν

Μια συναρπαστική θεατρική σεζόν ξεκινάει για το Θέατρο του Νέου Κόσμου, με 14 παραστάσεις σε 3 θέατρα και 5 σκηνές.

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου, το Θέατρο Κνωσός και το Θέατρο Χώρα θα φιλοξενήσουν σημαντικές διεθνείς συνεργασίες, έργα άπαιχτα στην ελληνική σκηνή αλλά και επαναλήψεις επιτυχημένων παραστάσεων, ενώ οι σκηνές του Θεάτρου του Νέου Κόσμου θα αποτελέσουν, όπως κάθε χρόνο, βήμα έκφρασης και ανάδειξης καλλιτεχνών της νέας γενιάς.

Ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός της φετινής θεατρικής σεζόν η συνεργασία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με το φημισμένο θέατρο της βερολινέζικης Schaubühne και τον εμβληματικό και ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ελλάδα σκηνοθέτη Τόμας Όστερμάιερ, που θα παρουσιάσει στο Θέατρο Κνωσός τον Εχθρό του Λαού του Χένρικ Ίψεν, σε δική του διασκευή και σκηνοθεσία, με ένα λαμπερό καστ Ελλήνων ηθοποιών.

Θέατρο του Νέου Κόσμου | Κεντρική Σκηνή

Intra muros του Alexis Michalik

Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης

Έναρξη: 8 Οκτωβρίου

Το πολυδιάστατο έργο του σημαντικού νέου σκηνοθέτη και συγγραφέα του σύγχρονου γαλλικού θεάτρου, Αλεξίς Μισαλίκ, ζωντανεύει ανατρεπτικά μέσα από την σκηνοθετική ματιά του Παντελή Δεντάκη και τις ερμηνείες ενός συνόλου αγαπημένων ηθοποιών.

Παίζουν Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Νικόλας Δροσόπουλος, Αμαλία Νίνου, Γιώργος Συμεωνίδης.

Ομάδα Πλλατς

Το Σαπούνι

Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Ζήκας

3ος χρόνος

Έναρξη: 13 Οκτωβρίου

Μια ωδή στην ελαφρότητα αλλά και την καθαρή σκέψη, ένα κωμικό και συγχρόνως άκρως σοβαρό επικοινωνιακό πείραμα.

Παίζουν Αναστάσης Γεωργούλας, Οδυσσέας Ζήκας, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Αρετή Πολυμενίδη

bijoux de kant

Μάθε με να φεύγω

του Άκη Δήμου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

2ος χρόνος

Έναρξη: 24 Οκτωβρίου

Ένα ακατάτακτο έργο, με επιρροές από τον Σάμουελ Μπέκετ, τον Τένεσι Ουίλιαμς, αλλά και από το μπουλβάρ και τα λαϊκά αναγνώσματα του περιπτέρου, όπως το Ρομάντσο.

Παίζουν: Θανάσης Δόβρης, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης

Οι Δημοκράτορες

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Γιάννης Αποσκίτης

Εμπνευσμένο από το διήγημα Το σύστημα του Καθηγητή Πίσσα και του Δόκτορος Φτερά του Έντγκαρ Άλαν Πόε

Έναρξη: 18 Νοεμβρίου

Παίζουν: Μπάμπης Αλεφάντης, Άρτεμις Βαλτζάκη, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Αθηνά Παπαδάκη, Εύα Τζανακάκη

Μουσικός επί σκηνής Δημήτρης Λώλης

Οι Καρέκλες

του Ευγένιου Ιονέσκο

Σκηνοθεσία: Πάνος Παπαδόπουλος, Μαρία Διακοπαναγιώτου

Έναρξη: 30 Ιανουαρίου

Η Μαρία Διακοπαναγιώτου και ο Πάνος Παπαδόπουλος σκηνοθετούν και ερμηνεύουν τους δύο κεντρικούς χαρακτήρες σε αυτό το αριστοτεχνικό έργο του Ευγένιου Ιονέσκο, κάνοντας βουτιά στη μανία του ανθρώπου να κρατηθεί από κάτι κόντρα στη μοναξιά, και στην απέλπιδα προσπάθειά του να αφήσει πίσω του ένα χνάρι, ένα αποτύπωμα που θα πιάσει τόπο στην ψυχή των άλλων.

Θέατρο του Νέου Κόσμου | Κάτω Χώρος

Ιβάν εναντίον Ιβάν

των Γιάννη Αποσκίτη και Σωτήρη Ρουμελιώτη

Βασισμένη στη νουβέλα του Γκόγκολ Ο καβγάς των δύο Ιβάν

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

2ος χρόνος

Έναρξη: 10 Οκτωβρίου

Παίζουν Μπάμπης Αλεφάντης, Λάμπρος Γραμματικός, Άγγελος-Προκόπιος Νεράντζης

Δαγκώνει?

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Όλγα Ποζέλη

3ος χρόνος

Έναρξη: 13 Οκτωβρίου

Παίζουν Γιώργος Ντούσης, Όλγα Ποζέλη

Τα άνθη του κακού

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Σέρχιο Μπλάνκο

Έναρξη: 1 Δεκεμβρίου

Το ρόλο του Μπλάνκο ερμηνεύει η Δέσποινα Σαραφείδου, στη δεύτερη συνεργασία της με τον συγγραφέα, μετά τον μονόλογο Kassandra, που από το 2011 ταξιδεύει σε φεστιβάλ όλου του κόσμου, αποσπώντας βραβεία και ενθουσιώδεις κριτικές.

Η σκηνοθετημένη από τον Μπλάνκο ερμηνεία της Σαραφείδου εντείνει το παιχνίδι αποστασιοποίησης και τη θεατρικότητα της διάλεξης, παρασύροντας το κοινό σε μια εμπειρία απρόβλεπτη και συναρπαστική.

Πόσα τσιγάρα έχω καπνίσει από τότε που έφυγες

Κείμενο – Ερμηνεία: Μαργαρίτα Παπαγιάννη

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Έναρξη: 2 Φεβρουαρίου

Ένας μονόλογος που φωνάζει σε όλους αυτούς που έφυγαν χωρίς να πουν μια λέξη, που πήγαν για τσιγάρα και δεν ξαναγύρισαν, που άφησαν κενά και ερωτήματα.

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Δώμα

Πιτσιμπούργκο

της Σώτης Τριανταφύλλου

Σκηνοθεσία: Αρκαδία Ψάλτη

Έναρξη: 17 Οκτωβρίου

Παίζουν Τζωρτζίνα Λιώση, Σταμάτης Μπάκνης

Μέσα από έναν έρωτα δι’ αλληλογραφίας ξεδιπλώνεται η ζωή της εποχής στο ελληνικό νησί, αλλά και στη βροχερή βιομηχανική αμερικανική πόλη.

Θέατρο Κνωσός

Εχθρός του Λαού

του Χένρικ Ίψεν

Διασκευή Florian Borchmeyer & Thomas Ostermeier

Σκηνοθεσία Thomas Ostermeier

O σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της βερολινέζικης Schaubühne, Τόμας  Όστερμάιερ, έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει στο Θέατρο Κνωσός τη δική του εκδοχή του Εχθρού του Λαού.

Παίζουν Κωνσταντίνος Μπιμπής, Λένα Παπαληγούρα, Μιχάλης Οικονόμου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ, Ιάσονας Άλυ.

Μια άλλη Θήβα

(Tebas Land)

του Σέρχιο Μπλάνκο

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

4ος χρόνος

Έναρξη: 27 Οκτωβρίου

Παίζουν Δημήτρης Καπουράνης, Θάνος Λέκκας

Θέατρο Χώρα

Ανεξάρτητα Κράτη

Ένα δημοσιογραφικό δράμα των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου

και Γιώργου Παλούμπη

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

2ος χρόνος

Έναρξη: 5 Οκτωβρίου

Το πολυσυζητημένο δημοσιογραφικό δράμα, που κέρδισε το κοινό την περασμένη θεατρική σεζόν, επιστρέφει μετά από συνεχή sold out για δεύτερη χρονιά.

Παίζουν Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα

της Beth Steel

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Έναρξη: 24 Οκτωβρίου

Παίζουν Χάρης Γρηγορόπουλος, Άννα Καλαϊτζίδου, Μαρία Κατσιαδάκη, Σύρμω Κεκέ, Υακίνθη Κωνσταντοπούλου, Δαυίδ Μαλτέζε, Μαντώ Μιχαλιού, Ελίνα Ρίζου, Χρίστος Στυλιανού, Κώστας Φλωκατούλας

Εισιτήρια

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου προσφέρει και φέτος στο κοινό του την ευκαιρία να προμηθευτεί εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις του στην τιμή των 9€.

Η προσφορά ισχύει για τις αγορές που θα γίνουν στο διάστημα 10-20 Σεπτεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

