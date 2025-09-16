«Χειμωνιάτικο Παραμύθι»: Μια παιδική παράσταση όλο μαγεία για 2η χρονιά στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη

Η Παιδική Σκηνή «Ονειροπόληση» παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, για τους μικρούς θεατές το έργο «Χειμωνιάτικο Παραμύθι» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Ένα έργο γεμάτο περιπέτεια, δράση, έντονες καταστάσεις, κωμικές σκηνές, τραγούδια, χορό

Με αναφορές στην Αρχαία Ελλάδα (Μαντείο Δελφών), με στοιχεία από την Αναγέννηση (Αυτόλυκος), αλλά και την κακιά ώρα, η οποία παίρνει ανθρώπινη μορφή, επεμβαίνει και επηρεάζει τον χαρακτήρα των ηρώων, αλλάζει και ανατρέπει τη ζωή τους και κατ΄επέκταση και την ροή του έργου.

Ο χρόνος σαν αφηγητής αναλαμβάνει να μεταφέρει μαγικά τους μικρούς θεατές, κάνοντας ταξίδια σε άλλους τόπους μακρινούς, κόσμους παραμυθένιους…εκεί που εξελίσσεται και διαδραματίζεται το…

Το Χειμωνιάτικο Παραμύθι

Ένα έργο πλούσιο σε συναισθήματα, το οποίο θα συναρπάσει τα παιδιά, θα τα κάνει να διασκεδάσουν, να ονειρευτούν, να συγκινηθούν, να γελάσουν, να περάσουν όμορφα.

Η ιστορία διαδραματίζεται αρχικά στη μυθική Σικελία όπου ο Βασιλιάς Λεόντιος φιλοξενεί στο παλάτι του τον παιδικό του φίλο Πολύξενο.

Όλα περνούν πολύ όμορφα έως ότου εμφανιστεί η κακιά ώρα. Τότε θα συμβεί κάτι…!!!

που θα αλλάξει την ζωή των ηρώων του έργου αλλά και των παιδιών τους!

Στο δεύτερο μέρος του έργου, στη μακρινή Βοημία,

πατρίδα του Πολύξενου, έρχεται η λύση… μετά από πολλές περιπέτειες.

Όλα έχουν ένα απρόσμενα ευτυχισμένο τέλος.

Συντελεστές

Διασκευή: Σίσσυ Αλατά και Τούλα Ζαχαριουδάκη

Σκηνοθεσία: Τούλα Ζαχαριουδάκη

Μουσική: Σάκης Τσιλίκης,

Σκηνικά: Παύλος Καρακασίδης

Κοστούμια: Βεστιάριο της ονειροπόλησης

Χορογραφίες: Έλλη Λορέντη

Επιμέλεια video Κοσμάς Φιλιούσης

Στην παράσταση θα υπάρχουν και κινηματογραφημένες σκηνές καθώς το θέατρο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό!

Παίζουν οι ηθοποιοί

Αντιγόνη Γλυκού – Μαρτίνος Παντελής – Τσιάκος Κωνσταντίνος – Πρωτογεράκης Δημήτρης – Αλέξαντρος Κουκ – Δήμητρα Δερζέκου και η Τούλα Ζαχαριουδάκη

Πληροφορίες

Έναρξη παραστάσεων Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

Διάρκεια παράστασης 100 λεπτά με 10 λεπτά διάλειμμα

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 13 ετών

Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ

(Ειδικές τιμές για ομαδικά)

Παραστάσεις Κάθε Κυριακή 11.15 & 15.00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Καθημερινά για σχολεία και συλλόγους – με ειδικές τιμές- κατόπιν συνεννοήσεως

Πληροφορίες στα 210 6046926 & 6981017808