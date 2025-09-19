magazin
«Ο Ευγένιος»: Η σκηνοθεσία – ανατροπή του Γιώργου Καραμίχου στο θέατρο Σημείο
Culture Live 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

«Ο Ευγένιος»: Η σκηνοθεσία – ανατροπή του Γιώργου Καραμίχου στο θέατρο Σημείο

Η προγραμματισμένη πρεμιέρα της παράστασης Ο Ευγένιος είναι στις 3 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Spotlight

Πόσο αβυσσαλέα είναι η διαδικασία του πένθους; Πόσο δύσκολο να παραδεχθεί κανείς τον πόνο και την απώλεια και  να αναγνωρίσει τον εαυτό του μέσα από αυτά; Πώς να καταφέρει να συνδεθεί με τους άλλους ενώ τα τραύματα του παραμένουν ερμητικά αδιαχείριστα;

Σε αυτά τα ερωτήματα καλείται να απαντήσει ο πολυσχιδής θεατρικός δημιουργός Γιώργος Καραμίχος, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά στο θεατρικό σανίδι, αυτή τη φορά ως σκηνοθέτης με το συνταρακτικό έργο «Ευγένιος» (πρωτ. τίτλος There Came a Gypsy Riding) του βραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα Frank McGuinness.

Το έργο

Μια οικογένεια. Μητέρα. Πατέρας. Γιος. Κόρη.

Συγκεντρώνονται στο εξοχικό τους σπίτι δίπλα στη θάλασσα για να γιορτάσουν τα εικοστά πρώτα γενέθλια του τρίτου παιδιού της οικογένειας, του Ευγένιου, ο οποίος αυτοκτόνησε δύο χρόνια πριν.

Η μακρινή, εκκεντρική εξαδέλφη που προσέχει το εξοχικό τους, εμφανίζεται για να τους καλωσορίσει με ένα αναπάντεχο δώρο. Ήταν η ίδια που είχε βρει το πτώμα του αυτόχειρα Ευγένιου στην αμμουδιά δύο χρόνια πριν. Τους δίνει το δώρο την κατάλληλη στιγμή. Τη στιγμή που το απόστημα είναι έτοιμο να ανοίξει.

Πέντε άτομα που αιωρούνται μεταξύ πόνου και τρέλας, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους.

Μέσα από αυτήν την ιστορία, ο Frank McGuinness αναδεικνύει την αδυναμία του ανθρώπου να αποδεχτεί την πραγματικότητα του θανάτου, προκαλώντας μας να αναρωτηθούμε: Τι φοβόμαστε και δεν κοιτάμε τον πόνο κατάματα; Μην πονέσουμε κι άλλο; Ή μήπως απελευθερωθούμε;

Συντελεστές

Συγγραφέας : Frank McGuinness

Σκηνοθεσία-Μετάφραση-Διασκευή: Γιώργος Καραμίχος

Συνεργασία στη Δραματουργία: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βαγγέλης Δελιβασίλης

Σκηνικά/Video Art: Κώστας Γκαραμέτσης

Κουστούμια: Γιώργος Ελευθεριάδης

Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Στεφανακίδης

Στίχοι: Γιώργος Καραμίχος, Γιώργος Στεφανακίδης

Κίνηση: Μαρία Τράκα

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Ξαδέλφη Βαλεντίνη : Εύρη Σωφρονιάδου

Μαργαρίτα : Εβελίνα Αραπίδη

Λεό : Βαγγέλης Ρόκκος

Λουίζα: Μαρλέν Σαΐτη

Σίμος : Χάρης Ηλιάδης

Θέατρο Σημείο

Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα

Μέρες & Ώρες παραστάσεων

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 20.00

Τιμές Εισιτηρίων:

18 & 20 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

