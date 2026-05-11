Έχω παιδιά: Τα μυστικά κάνουν άνω κάτω την οικογένεια

Η αγαπημένη κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», επιστρέφει με νέο επεισόδιο απόψε στις 20:50.

Η Σάρα και ο Μιχάλης θα κάνουν τα πάντα για να ανακαλύψουν το μυστικό που τους κρύβουν ο Τάσος και η Χαρά.

Κάθε επεισόδιο και μια νέα πρόκληση, κάθε στιγμή και ένα ξεκαρδιστικό ευτράπελο, πάντα με επίκεντρο το σπίτι της οικογένειας Πολίτη στο Παγκράτι, μέσα από τη σειρά «Έχω παιδιά».

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς Έχω παιδιά.

Επεισόδιο 29 – «Μυστικά»

Η Σάρα και ο Μιχάλης υποψιάζονται πως ο Τάσος και η Χαρά τούς κρύβουν κάτι σημαντικό και στήνουν ολόκληρη επιχείρηση για να το ανακαλύψουν. Στην προσπάθειά τους να βρουν την άκρη του νήματος, ζητούν βοήθεια από φίλους και συγγενείς, όμως το σχέδιο καταλήγει σε απόλυτο χάος!

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

