Στέλλα Χασκίλ: Η ζωή και τα τραγούδια της λαϊκής ερμηνεύτριας σε μια παράσταση στο Από Μηχανής Θέατρο
Η Μαριάννα Πολυχρονίδη υποδύευται την Στέλλα Χασκίλ.
Η Στέλλα Χασκίλ επιστρέφει στο σανίδι, μέσα από τη δημιουργική ματιά του Θέμη Μουμουλίδη. Ξαναδουλεύει το κείμενο και το μουσικό υλικό της παράστασης και επιμένει να «φωτίζει» στιγμές της συγκλονιστικής ιστορίας της μεγαλύτερης λαϊκής φωνής του μεταπολέμου.
Στο ανανεωμένο σκηνικό πορτρέτο, μέσα από την περιπετειώδη ζωή της Χασκίλ, μας αποκαλύπτονται η εποχή, τα τραγούδια, οι μεγάλοι μεταπολεμικοί δημιουργοί, της πιο σκοτεινής και σκληρής εποχής του 20ου αιώνα. Μιας εποχής που οι περιπέτειες ενός λαού συνδέονται άρρηκτα με το ανεπανάληπτο ταξίδι του λαϊκού μας τραγουδιού.
Η Στέλλα Χασκίλ: Μια από τις σημαντικότερες λαϊκές φωνές του πρώτου μισού του αιώνα που πέρασε
Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, ένα χρόνο μετά τη μεγάλη φωτιά του 1917, η Χασκίλ σημάδεψε με τις σπουδαίες ερμηνείες της, μεγάλες επιτυχίες του Τσιτσάνη, του Καλδάρα, του Χιώτη, του Τούντα και πολλών άλλων.
Εβραϊκής καταγωγής, έζησε το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Πέθανε πρόωρα στα 36 της χρόνια, το 1954, τότε που ξημέρωνε η εποχή των μεγάλων αστεριών του λαϊκού πάλκου.
Το έργο, παρακολουθεί τις μεγάλες κοινωνικές ανακατατάξεις, στην Ελλάδα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όπου μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και τη Γενοκτονία των Ποντίων, καταφτάνουν χιλιάδες πρόσφυγες, δημιουργώντας μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου το τραγούδι δημιουργείται και υπάρχει ως στήριγμα και η διέξοδος των απλών λαϊκών ανθρώπων.
Πληροφορίες
Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο
Τηλ. 210 5223097
Παραστάσεις:
Σάββατο 21:00 | Κυριακή 18:00
Διάρκεια:
75’
Ειστήρια
Τιμές εισιτηρίων: 18 € κανονικό
15 € φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, ΑμεΑ, 65+
Early bird 10 € [για περιορισμένο αριθμό θέσεων μέχρι 20 Οκτωβρίου]
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
