«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Μια γυναίκα κάθεται στο εδώλιο, κατηγορούμενη για τη δολοφονία του συζύγου της. Στην αίθουσα του δικαστηρίου, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που υφαίνεται από μάρτυρες υπεράσπισης και κατηγορίας, από κρίσεις και γεγονότα, από ερμηνείες και αμφισβητήσεις.

Τι συνέβη στις 4 Ιανουαρίου;

Τι μπορεί να οδηγήσει μια γυναίκα στο έγκλημα;

Και ποιος τελικά έχει το δικαίωμα – ή την ευθύνη – να απονείμει δικαιοσύνη;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Η παράσταση εξετάζει τη λεπτή, συχνά αθέατη γραμμή ανάμεσα στην ενοχή και στην ανάγκη για επιβίωση, διερευνά τη θέση της γυναίκας μέσα σε έναν μηχανισμό απονομής δικαιοσύνης που συχνά αγνοεί τα βιώματά της, και φωτίζει τη βία που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε κάτι που ποτέ δεν ήθελες να συμβεί.

Με νηφαλιότητα, δύναμη και απλότητα, η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου αναδεικνύει τον λόγο ως εργαλείο αντίστασης και τη θεατρική πράξη ως μέσο συμμετοχικής κρίσης, μετατρέποντας τη σκηνή σε αίθουσα δικαστηρίου και τους θεατές σε ένορκους.

Εσύ είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Ταυτότητα παράστασης «Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου»:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Αγνή Χιώτη & Χάρης Χιώτης

Σκηνικά: Γιώργος Εξαρχόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Χάρης Χιώτης

Κίνηση: Λυδία Σιδεράκη

Μουσική Επιμέλεια: Αναστασία Μανιάτη

Trailer παράστασης: Κώστας Κιμούλης

Social Media: Social Wave Athens

Επικοινωνία: CALD / Le Canard qui Parle

Παραγωγή: REPENTE – ARTS

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Βυρίνης, Καλή Δάβρη, Ανθούλα Ευκαρπίδου, Αριστέα Μαρμάρου, Ευγενία Παναγοπούλου, Κώστας Σπανός

Στον ρόλο του γιου εναλλάξ ο Στρατής Ζαχαρής και ο Ισαάκ Τριποδιανός

Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές της Μυρτώς Αλικάκη και του Γιώργου Χρανιώτη.

Πληροφορίες Παράστασης

Πρεμιέρα: 13 Οκτωβρίου

Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα στις 19:00, Κάθε Τρίτη στις 21.00

Διάρκεια: 75’

Θέατρο «Μικρό Γκλόρια»

Ιπποκράτους 7, Αθήνα | Τηλ.: 2103642334

Για προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.