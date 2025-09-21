«Ωριμότητα»: Η νέα θεατρική παράσταση του Ντίνου Γκελαμέρη, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Η πρεμιέρα της παράστασης Ωριμότητα έχει προγραμματιστεί για 10 Οκτωβρίου.
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει την νέα θεατρική παράσταση «Ωριμότητα», στην Σκηνή Ωμέγα.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο-συνομιλία με το μυθιστόρημα «Ο φύλακας στη σίκαλη» του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ, το οποίο απομακρύνοντας το θεατρικό έργο από την πρωτογενή ύλη, διαμορφώνει τη δική του πρωτότυπη δραματουργική ταυτότητα.
Η ιστορία μας μεταφέρει στην Αθήνα του 2025
Ένας νεαρός περιπλανιέται μέσα σε μια αστική πραγματικότητα γεμάτη αντιφάσεις, απώλεια, κυνισμό και αδιέξοδα – αναζητώντας την προσωπική του ταυτότητα και τη σημασία της ωριμότητας.
Με ένα εξαμελή θίασο μουσικών και ηθοποιών, η παράσταση συνδυάζει λόγο, μουσική και κίνηση, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο θεατρικό σύμπαν.
Το έργο «Ωριμότητα» είναι μια ελεύθερη καλλιτεχνική απόπειρα να εκφραστεί ο παλμός μιας γενιάς που πασχίζει να ενηλικιωθεί μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει αδιάκοπα.
«Για μένα, η «Ωριμότητα» δεν είναι μια σταθερή κατάσταση, αλλά μια διαρκής διαπραγμάτευση με τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας. Είναι μια διαδικασία συνεχούς πτώσης και ανόρθωσης – και αυτή ακριβώς την εμπειρία θέλουμε να μοιραστούμε με το κοινό», αναφέρει μεταξύ άλλων στο σημείωμα του, ο Ντίνος Γκελαμέρης.
Συντελεστές
Κείμενο/Σκηνοθεσία: Ντίνος Γκελαμέρης
Κίνηση: Γεωργία Αβασκαντήρα
Σκηνικά/ Κοστούμια: Έμιλυ Κουκουτσάκη
Σχεδιασμός Φωτισμών: Ιωάννα Ζέρβα
Παίζουν
Ντίνος Γκελαμέρης
Ιωάννα Καλλιτσάντση
Άρης Κασαπίδης
Ελένη Σακκά
Μουσικοί επί σκηνής
Μιχάλης Γραμματόπουλος
Αντώνης Χατζής
Διάρκεια:90 λεπτά
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
