«Ωριμότητα»: Η νέα θεατρική παράσταση του Ντίνου Γκελαμέρη, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει την νέα θεατρική παράσταση «Ωριμότητα», στην Σκηνή Ωμέγα.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο-συνομιλία με το μυθιστόρημα «Ο φύλακας στη σίκαλη» του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ, το οποίο απομακρύνοντας το θεατρικό έργο από την πρωτογενή ύλη, διαμορφώνει τη δική του πρωτότυπη δραματουργική ταυτότητα.

Η ιστορία μας μεταφέρει στην Αθήνα του 2025

Ένας νεαρός περιπλανιέται μέσα σε μια αστική πραγματικότητα γεμάτη αντιφάσεις, απώλεια, κυνισμό και αδιέξοδα – αναζητώντας την προσωπική του ταυτότητα και τη σημασία της ωριμότητας.

Με ένα εξαμελή θίασο μουσικών και ηθοποιών, η παράσταση συνδυάζει λόγο, μουσική και κίνηση, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο θεατρικό σύμπαν.

Το έργο «Ωριμότητα» είναι μια ελεύθερη καλλιτεχνική απόπειρα να εκφραστεί ο παλμός μιας γενιάς που πασχίζει να ενηλικιωθεί μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει αδιάκοπα.

«Για μένα, η «Ωριμότητα» δεν είναι μια σταθερή κατάσταση, αλλά μια διαρκής διαπραγμάτευση με τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας. Είναι μια διαδικασία συνεχούς πτώσης και ανόρθωσης – και αυτή ακριβώς την εμπειρία θέλουμε να μοιραστούμε με το κοινό», αναφέρει μεταξύ άλλων στο σημείωμα του, ο Ντίνος Γκελαμέρης.

Συντελεστές

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Ντίνος Γκελαμέρης

Κίνηση: Γεωργία Αβασκαντήρα

Σκηνικά/ Κοστούμια: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ιωάννα Ζέρβα

Παίζουν

Ντίνος Γκελαμέρης

Ιωάννα Καλλιτσάντση

Άρης Κασαπίδης

Ελένη Σακκά

Μουσικοί επί σκηνής

Μιχάλης Γραμματόπουλος

Αντώνης Χατζής

Διάρκεια:90 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.