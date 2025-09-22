«Αυτόματη Εστίαση»: Το ψυχολογικό θρίλερ επιστρέφει στο θέατρο Αργώ

Το ψυχολογικό θρίλερ του βραβευμένου συγγραφέα και σεναριογράφου Γιώργου Αγγελίδη «Αυτόματη Εστίαση», μετά τον πρώτο επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Αργώ κάθε Τετάρτη στις 20.00 σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαδάκη με τους Οδυσσέα Πετράκη και Χρήστο Ντόβα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Θύτης και θύμα, παιδικά και ενήλικα τραύματα, εκδίκηση και συμπόνια μπλέκουν σφιχτά σε μια ιστορία που αλλάζει ανάλογα με το πού θα εστιάσεις.

Λίγα λόγια για την παράσταση «Αυτόματη Εστίαση»

Ο Πέτρος δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τον βιασμό του απ’ τον Μάριο, έναν φωτογράφο, όταν ήταν ακόμη ανήλικος. Χρόνια αργότερα, συναντά ξανά τον Μάριο σε ένα κλαμπ. Ο Μάριος δεν τον αναγνωρίζει όμως ο Πέτρος δεν τον ξέχασε ποτέ. Πληγές που δεν επουλώθηκαν ποτέ πλήρως ξανανοίγουν θέτοντας σε κίνηση ένα διεστραμμένο σχέδιο εκδίκησης. Μια άρρωστη σχέση αναπτύσσεται μεταξύ των δύο αντρών ώσπου μια αποκάλυψη ανατρέπει τα πάντα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Γιώργος Αγγελίδης

Σκηνοθεσία: Νατάσα Παπαδάκη

Πρωτότυπη Μουσική: Στέλλα Σαμαρά

Σκηνικά: Βασίλης Δαρόγλου

Ενδυματολόγος: Έλενα Στρατηγοπούλου

Κινησιολόγος: Κωνσταντίνος Φρίγγας

Σχεδιασμός φώτων: The Chameleon

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Μπακάρα

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Επιμέλεια μακιγιάζ: Margο Beauty

Development Manager: Μαργαρίτα Μονέδα

Βίντεο/Social Media: Blacklist Productions

Επικοινωνία: Καλλ. Εταιρεία Cald / Le Canard qui Parle

Οργάνωση παραγωγής: Μαντάμ Σαρδάμ

Πρωταγωνιστούν:

Πέτρος: Οδυσσέας Πετράκης

Μάριος: Χρήστος Ντόβας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

– Από 8 Οκτωβρίου, κάθε Τετάρτη στις 20.00 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 13-15 (Πλησίον του Μετρό Μεταξουργείο) | Τηλέφωνο: 2105201684 | www.argotheater.gr

– Διάρκεια Παράστασης: 60 λεπτά

– Trigger Warning | Η παράσταση είναι κατάλληλη για άνω των 16 ετών

Για προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.