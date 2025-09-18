Εθνικό Θέατρο: Θεατρικά Εργαστήρια για παιδιά, εφήβους και ενήλικες

Από τις 13 Οκτωβρίου ξεκινούν τα – περισσότερα από 50 – εργαστήρια του Μικρού Εθνικού για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, που φέτος αντλούν έμπνευση από την κεντρική θεματική του Καλλιτεχνικού Προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου, τη Γλώσσα και το ευρύτερο δίκτυο που αυτή δημιουργεί.

Τα εργαστήρια θα φιλοξενηθούν, στην πλειοψηφία τους, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εθνικού Θεάτρου με τον ΟΠΑΝΔΑ και σε χώρους του Εθνικού Θεάτρου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτηρίου Τσίλλερ και στο Σχολείον της Αθήνας «Ειρήνη Παπά».

Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»: Πρεμιέρα για δύο παραστάσεις

Με αφορμή την έναρξη των εργαστηρίων της φετινής θεατρικής περιόδου, το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» δυο παραστάσεις, που προέκυψαν από εργαστήρια των τελευταίων δυο ετών: «Επτά χρόνια, οκτώ άνθρωποι» σε σκηνοθεσία Άρη Λάσκου, μια προσωπική αφήγηση των συμμετεχόντων εφήβων για τη συναρπαστική σχέση της Ιστορίας με το Θέατρο, με αφορμή και σε διαρκή διάλογο με το εμβληματικό μυθιστόρημα της Ζωρζ Σαρή «Τα γενέθλια»,

Και «Sempre viva», ένα έργο σε σκηνοθεσία Άρτεμης Μάνου και Παναγιώτας Καλλιμάνη, για τον έρωτα μετά τα 65, τον πόνο της απώλειας, τη στοργή της συζυγικής ρουτίνας και την ελπίδα μιας νέας ευκαιρίας, με τη συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη με προκράτηση θέσεων εδώ.

Οι Γλώσσες του Θεάτρου στα Εργαστήρια του Μικρού Εθνικού

Το θέατρο μιλάει πολλές γλώσσες και φέτος τα εργαστήρια του Μικρού Εθνικού επιχειρούν να χαρτογραφήσουν κάποιες από αυτές.

Τα τρία εργαστήρια που πλαισιώνουν τις φετινές παραστάσεις της Παιδικής και της Εφηβικής Σκηνής καλούν μικρούς και μεγάλους να εμπνευστούν από τη γλώσσα της ποίησης και του παράδοξου και τη γλώσσα του ονείρου: το εργαστήριο με άτομα ηλικίας άνω των 65 συμμετέχει σ’ έναν δημιουργικό διάλογο με την παράσταση της Παιδικής Σκηνής, Οι περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων.

Το βλέμμα των μεγαλύτερων σε ηλικία συναντιέται με το βλέμμα των παιδιών, γιατί τα όνειρα, η ζωή, η ωριμότητα είναι πάντα κάτι που βρίσκεται μπροστά μας. Εμπνεόμενο από την εφηβική παραγωγή με τίτλο «Έχεις πέντε λεπτά», ένα εργαστήριο για εφήβους θα δημιουργήσει μια παράσταση με πρώτη ύλη τα ίδια τους όνειρα.

Τέλος, ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής θα δώσει χώρο σε όσα, παράδοξα και μαγικά, θέλουν να πουν τα παιδιά και οι έφηβοι.

Τα εργαστήρια του Μικρού Εθνικού

Εργαστήρια για προσχολικές ηλικίες

Εργαστήρια για παιδιά δημοτικού

Εργαστήρια για εφήβους και νέους έως 23 ετών

Εργαστήρια για νεαρούς ενήλικες και ενήλικες

Εργαστήρια που πλαισιώνουν τις παραστάσεις του Μικρού Εθνικού

Διαγενεακό εργαστήριο σύγχρονου θεάτρου

Πληροφορίες / Τιμές / Όροι συμμετοχής

Έναρξη εργαστηρίων: Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

Πληροφορίες: εδώ

Χώροι: 1ος όροφος Πινακοθήκης Δήμου Αθηναίων (Λεωνιδίου και Μυλλέρου, , Μεταξουργείο (Πλ. Αυδή), Αίθουσα Εκδηλώσεων Κτηρίου Τσίλλερ, Σχολείον της Αθήνας «Ειρήνη Παπά»

Παραστάσεις

20 Σεπτεμβρίου «Επτά χρόνια, οκτώ άνθρωποι» & 21 Σεπτεμβρίου: «Sempre viva»

Χώρος: Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»

Είσοδος ελεύθερη | Προκράτηση θέσεων εδώ από 12/9