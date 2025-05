Εθνικό Θέατρο: Τι περιλαμβάνει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2025-26

Υπό την ανοιξιάτικη βροχή, το απόγευμα της Τρίτης 13 Μαϊου πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του κτιρίου Τσίλλερ, η παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος της νέας σεζόν 2025 – 2026.

Στην παρουσίαση η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου Αργυρώ Χιώτη, η οποία ανέλαβε πριν λίγους μήνες τα νέα καθήκοντα της, έχοντας στο πλευρό της την αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια Ιώ Βουλγαράκη, τους νέους υπεύθυνους της Πειραματικής Σκηνής Νεφέλη Μαïστράλη και Ακύλλα Καραζήση, την υπεύθυνη του Μικρού Εθνικού Μαρία Μαγκανάρη και άλλους συντελεστές μίλησε αναλυτικά για τους στόχους της νέας σεζόν.

Παράλληλα, αναλυτικά το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο, αφού αυτό το διάστημα θα πραγματοποιηθούν ανοικτές ακροάσεις για όλες τις παραστάσεις.

Αργυρώ Χιώτη: «Όχημά μας η γλώσσα και το ευρύτερο δίκτυο που αυτή διαμορφώνει. Κάθε παράσταση εμπνέεται από μια πτυχή της γλώσσας»

«Το συνολικό μας πρόγραμμα ξεκινά από μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες, και ταυτόχρονα, στρέφεται προς ένα διερευνητικό θέατρο του σήμερα: διαπεδιακό και διακαλλιτεχνικό, συνειδητά ανοιχτό προς την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα κάθε είδους», τόνισε η Αργυρώ Χιώτη και συμπλήρωσε:

«Οι βασικοί άξονες που συνθέτουν τον σχεδιασμό μας είναι: ζεύξη της θεωρίας με την πράξη, αλλά και της ιστορίας με το σήμερα˙ στήριξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας˙ δημιουργία ισότιμων συμπαραγωγών και συμπράξεων με δημιουργούς και θέατρα του εξωτερικού και ενίσχυση του διεθνούς εκτοπίσματος του θεάτρου μέσα από ουσιαστική και συστηματική εξωστρέφεια εμβάθυνση στη σκηνική γλώσσα, τη μέθοδο και τη σκέψη του κάθε δημιουργού, αλλά και στα ερωτήματα που εγείρει το έργο του πλαισίωση των παραστάσεων με ποικίλες παράλληλες δράσεις και άλλα βραχύχρονα και ευέλικτα καλλιτεχνικά συμβάντα (μικρά θεματικά Φεστιβάλ).»

Ποιες σκηνές θα λειτουργήσουν θα φιλοξενήσουν τις παραστάσεις

Οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν επίσης στο Θέατρο Δίπυλον που θα στεγάσει την Πειραματική Σκηνή, το Θέατρο «Ολύμπια» του Δήμου Αθηναίων, το θέατρο «Κάππα» στην Κυψέλη, ενώ το υπό ανακαίνιση Θέατρο Rex θα παραδοθεί το 2026. Παράλληλα θα λειτουργήσει πρώτη φορά το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Εθνικού Θεάτρου.

Οι παραστάσεις του καλοκαιριού

Το καλοκαίρι του 2025, θα ανέβει η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Urlich Rasche σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η «Ορέστεια» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Θόδωρου Τερζόπουλου, που επιστρέφει δυναμικά φέτος στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, ενώ περιοδεύει σε επιλεγμένους σταθμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η παράσταση «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Ο κεντρικός άξονας πάνω στον οποίο θα κινηθούν τα πάντα είναι η γλώσσα

Τη νέα σεζόν,με έναρξη τονξ Οκτώβριο θα δούμε επαναλήψεις έργων και συγκεκριμένα τον «Φάουστ» σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, την «Καρυάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη από την Κατερίνα Μαυρογεώργη και τις «Τρεις Αδελφές» του Τσέχωφ από τη Μαρία Μαγκανάρη.

Παιδική σκηνή: ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λιούις Κάρολ – Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη – Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» |

Νοέμβριος

Πρωτόγλωσσα | COW|DEER των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ

Η Katie Mitchell (Bluets, Anatomy of a Suicide), η Nina Segal (Shooting Hedda Gabler, Big Guns) και η Melanie Wilson (Oracle Song, Opera for the Unknown Woman) συν-δημιουργούν μια νέα σκηνική εμπειρία.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο στο Λονδίνο με έναν θίασο Άγγλων/ίδων ερμηνευτών/τριών, παρουσία Ελλήνων/ίδων συντελεστών/τριών και της συνεργάτιδος στη σκηνοθεσία για την Ελλάδα, Ειρήνη Φαναριώτη. Μια διεθνής συμπαραγωγή με το Royal Court Theatre του Λονδίνου.

Δεκέμβριος

ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ | KONTAKTHOF της Pina Bausch – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της θρυλικής χορογράφου επιστρέφει στην Ελλάδα 37 χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, τον Σεπτέμβριο του1988. Τη σκηνική του αναβίωση θα αναλάβει η Josephine Ann Endicott, μέλος του αρχικού θιάσου, σε συνεργασία με τους Scott Jennings, Anne Martin και Δάφνι Κόκκινο, διευθυντές προβών από το Pina Bausch Foundation.

Ιανουάριος

Η ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΠΙΚΑΙΡΗ | Η ΩΡΑΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ (Προσωρινός τίτλος) της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη – Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης – Πλαγία Σκηνή |Κτήριο Τσίλλερ

Η παράσταση θα αντλήσει έμπνευση από όνειρα (του ύπνου και του ξύπνιου) εφήβων που συμμετέχουν στα εργαστήρια του Εθνικού Θεάτρου..

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | [ΕΡΓΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ] Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Ο αριστούχος του τμήματος σκηνοθεσίας της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου θα σκηνοθετήσει ένα ελληνικό θεατρικό έργο, ευέλικτης κλίμακας. Μετά τις παραστάσεις στο Κτήριο Τσίλλερ, η παράσταση θα ταξιδέψει σε συνεργασία με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, Δήμους και άλλους τοπικούς φορείς, σε πόλεις της περιφέρειας και σε νησιά της άγονης γραμμής.

Φεβρουάριος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | UN SACRE του Γκιγιόμ Πουά – Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης –Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ

Ιστορίες ανθρώπων ξετυλίγονται σε μία παράδοξη συνάντηση κάποια στιγμή στον χρόνο και κάπου στον κόσμο· ανθρώπων που μοιράζονται μεταξύ τους αλλά και μαζί μας σκέψεις και συναισθήματα με αφορμή έναν κοινό παρανομαστή: την ιστορία ενός θανάτου. Μαζί υφαίνουν ένα χρονικό απώλειας.

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ | Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ του Αντόν Τσέχωφ – Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Μια κωμική και νοσταλγική ιστορία, ιδωμένη ως ένα έργο συνόλου, για μια ομάδα ανθρώπων που παλεύει με τα λόγια και τη δράση τους να ξορκίσουν τη σιωπή και το κενό που ανά πάσα στιγμή απειλούν να τους αφανίσουν.

Μάρτιος

ΘΑ ΣΟΥ ΚΟΨΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ βασισμένο στο Κουκλόσπιτο του Χένρικ Ίψεν –Σκηνοθεσία: Μαρία Πανουργιά – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος».

Το αδιαμφισβήτητα επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας έργο του Ίψεν καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλες δράσεις

1. ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ Δ | Διεπιστημονικοί Διακαλλιτεχνικοί Διάλογοι με κέντρο τη Γλώσσα του μήνα. | Σχεδιασμός –Επιμέλεια: Νατάσα Τριανταφύλλη

Με αφορμή τις θεματικές που προκύπτουν κάθε μήνα από τις παραστάσεις του καλλιτεχνικού προγράμματος (φιλοσοφία, φύση και κλιματική αλλαγή, άνθρωπος και εξουσία κ.ά.), διακεκριμένοι εκπρόσωποι από τον χώρο των επιστημών συναντούν το πρώτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα σημαντικούς/ές καλλιτέχνες/ιδες πάνω στη σκηνή. Πώς είναι να δίνεις μια διάλεξη χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της τέχνης; Πόση τέχνη κρύβει η γλώσσα της επιστήμης;

2. ΣΑΛΟΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ | Γνωριμία με τη σύγχρονη θεατρική γραφή

Κάθε τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα θα πραγματοποιείται ένα σαλόνι γλώσσας, στο πλαίσιο του οποίου ένας/μία καλεσμένος/η θεατρικός/ή συγγραφέας θα μοιράζεται απόσπασμα από νέο έργο που γράφει. Στη συνέχεια, το απόσπασμα θα παρουσιάζεται από μια ομάδα ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου, ενώ θα ακολουθεί συζήτηση με έναν/μία ακόμη συγγραφέα ή καλλιτέχνη/ιδα της επιλογής του/της. Ένας ανοιχτός χώρος δημιουργικής συνάντησης, που μπορεί να οδηγήσει σε μια δεύτερη απόπειρα με ανοιχτή προοπτική.

Και κάποια βραχύχρονα Φεστιβάλ

3. ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ | Γλώσσα και Ιστορία της ελληνικής δραματουργίας

Θεατρικά αναλόγια αφιερωμένα σε κομβικά έργα της ελληνικής δραματουργίας, από την Κρητική Αναγέννηση έως τις απαρχές του 20ου αιώνα, σε σκηνοθετική επιμέλεια καταξιωμένων αλλά και πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών.

4. ΒΑΒΕΛ | Κατοικούμε το Εθνικό Θέατρο

Μικρής φόρμας δημιουργίες, οι οποίες θα επιλεγούν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους στο κοινό και κατάλληλους για δράσεις χώρους του Εθνικού Θεάτρου.

Μια διαφορετική δράση

Η γλώσσα της γειτονιάς | Έρευνα – Work in Progress

«Επιχείρηση: ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινός τίτλος)

Έρευνα, κείμενο: Ανέστης Αζάς & Πρόδρομος Τσινικόρης

Το Εθνικό Θέατρο προσκαλεί τον Ανέστη Αζά και τον Πρόδρομο Τσινικόρη, δυο έμπειρους δημιουργούς του θεάτρου ντοκιμαντέρ, να αναπτύξουν από φέτος την έρευνά τους στην ευρύτερη γειτονιά του Κτηρίου Τσίλλερ με στόχο τη δημιουργία ενός νέου έργου για την αθέατη καθημερινότητα, την κοινωνική ορατότητα και το δικαίωμα στον δημόσιο χώρο.

Το έργο θα μετουσιωθεί σε μια μια παράσταση που θα φωτίσει τις ζωές όσων ζουν και κινούνται στο περιθώριο της πόλης και θα παρουσιαστεί τη θεατρική περίοδο2026-27.

Κοινωνικές δράσεις

Ο Ηλίας Κουνέλας με ομάδα ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου, θα συνεχίσουν να δίνουν παραστάσεις μέσα σε θαλάμους νοσοκομείων και ψυχιατρείων.

Το Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων (ΕΠΑΚ) σε Σωφρονιστικά Ιδρύματα που με συνέπεια εμψυχώνει ο Στάθης Γράψας συνεχίζει τη δράση του, πάντα με την βαθιά πεποίθηση στην απελευθερωτική αξία της τέχνης.

Το Πρόγραμμα εργαστηρίων με άτομα από δομές απεξάρτησης (18Άνω, ΚΕΘΕΑ) που με ευαισθησία εμψυχώνει η Όλια Λαζαρίδου με τους συνεργάτες της, θα συνεχίσει και φέτος να δίνει χώρο έκφρασης σε συνανθρώπους μας που κάνουν ένα σπουδαίο βήμα στη ζωή τους.

8ο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος στο Λυγουριό Αργολίδας

Το Εθνικό Θέατρο διοργανώνει από τις 7 έως τις 22 Ιουλίου το 8ο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος στο Λυγουριό Αργολίδας, σε συνεργασία με τον Δήμο Επιδαύρου. Στο εργαστήριο, το οποίο φέτος τιτλοφορείται «Βρήκε στα βάθη του γλώσσα με λέξεις», θα διδάξει η ηθοποιός Αμαλία Μουτούση σε συνεργασία με τον μουσικό και δάσκαλο της Τεχνικής Αλεξάντερ Στέλιο Κατσατσίδη, με τον δάσκαλο ελληνικών παραδοσιακών χορών Κωνσταντίνο Γιουρνά και με βοηθό της τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Εμμανουήλ Κοντό.

Μικρό Εθνικό| Υπεύθυνη: Μαρία Μαγκανάρη

Εκτός από τις δύο νέες θεατρικές παραγωγές που περιλαμβάνονται στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό, οι υπόλοιπες δράσεις του Μικρού Εθνικού για την ερχόμενη σεζόν θα αναπτυχθούν πάνω στους άξονες που διατυπώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, εξελίσσοντας ιδέες που δοκιμάστηκαν με επιτυχία.

Οι φετινές παραστάσεις (που θα πλαισιώνονται από εργαστήρια), θα επιχειρήσουν να διερευνήσουν τη γλώσσα της ποίησης και του ονείρου, φέρνοντάς σε επαφή μικρούς και μεγάλους με τον ποιητικό τους εαυτό.

Παράλληλα, συνεχίζονται πάνω από 50 τακτικά, εκπαιδευτικά εργαστήρια, που πραγματοποιούνται με μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας ανθρώπους κάθε ηλικίας γύρω από ποικίλες μεθόδους, είδη, θεατρικούς τρόπους και δρόμους.

Την σεζόν που κλείνει πάνω από 800 άνθρωποι συμμετείχαν στα εργαστήρια του Μικρού Εθνικού.