Εθνικό Θέατρο: Μια γιορτή για το θέατρο, 88 θεατρικοί οργανισμοί, 42 χώρες, 180 συμμετέχοντες

Τρεις κορυφαίες συναντήσεις – μια γιορτή για το θέατρο διοργανώνει η Πρώτη Κρατική Σκηνή της χώρας από τις 3 έως τις 7 Απριλίου, φιλοξενώντας στο κτήριο Τσίλλερ και στο Σχολείον της Αθήνας «Ειρήνη Παπά» τρεις παράλληλες εκδηλώσεις:.

Πρόκειται για το 3ο Showcase, το Συνέδριο του Δικτύου European Theatre Convention και τη Συνάντηση της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ποιοι συμμετέχουν

180 επαγγελματίες του θεάτρου, καλλιτεχνικοί/ές διευθυντές/ριες, σκηνοθέτες/ιδες, δραματουργοί, υπεύθυνοι/ες διεθνών σχέσεων, επιμελητές/τριες, κριτικοί και θεωρητικοί από 42 χώρες του κόσμου και από 88 διαφορετικούς θεατρικούς οργανισμούς θα συναντηθούν στην Αθήνα, στον τόπο γέννησης του θεάτρου, για να μιλήσουν την παγκόσμια γλώσσα που συνιστά το θέατρο.

Στόχος της συνάντησης είναι η ενίσχυση ενός θεμελιώδους στοιχείου των κοινωνιών μας, του συμπράττειν, η δημιουργία ενός κοινού χώρου συζήτησης, συλλογικού προβληματισμού αλλά και συνδιαμόρφωσης ενός καλύτερου μέλλοντος για το θέατρο, την τέχνη και την κοινωνία, καθώς και η ανάδειξη της ελληνικής θεατρικής σκηνής, στο πλαίσιο μιας πολύτιμης ευκαιρίας εξωστρέφειάς της.

Διεθνές Συνέδριο του Δικτύου European Theatre Convention

«Αντιστάσου Θέατρο, Αντιστάσου! Κράτα τη Φλόγα Ζωντανή» («Thrive Theatre Thrive! Keep the Flame Alive») είναι ο τίτλος του Διεθνούς Συνεδρίου του European Theatre Convention, του μεγαλύτερου δικτύου για τα θέατρα της Ευρώπης, μέλος του οποίου είναι το Εθνικό Θέατρο από τον Μάιο του 2022.

Στο συνέδριο το παρών θα δώσει η Εκτελεστική Διευθύντρια της ETC, Heidi Wiley, ενώ μεταξύ των ομιλητών είναι οι: ο Θεοδωρος Τερζόπουλος, Σκηνοθέτης και Ιδρυτής του θεάτρου «Άττις», η Κατερίνα Ευαγγελάτου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ο Jeffrey Eric Jenkins, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Θεάτρου, η Claudia Belchior, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ETC και η Pr. Dr. Shuyan Liu, Καθηγήτρια στον τομέα της Παγκόσμιας Ψυχικής Υγείας. Μέσω διαδικτύου θα παρέμβουν ο Milo Rau, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ της Βιέννης “Free Republic of Vienna” και η Oleksandra Matviichuk, Δικηγόρος υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικεφαλής του Κέντρου Πολιτικών Ελευθεριών και αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης (2022).

Το συνέδριο απευθύνεται στα θέατρα-μέλη του δικτύου και πραγματοποιείται κάθε έξι μήνες σε διαφορετική χώρα της Ευρώπης.

Φέτος, το Εθνικό Θέατρο θα λειτουργήσει ως τόπος ενότητας και στοχασμού γύρω από τα φλέγοντα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τον πολιτισμό και τα θέατρά μας, θέτοντας -μέσα από ένα ποικιλόμορφο τετραήμερο πρόγραμμα ομιλιών, συζητήσεων και εργαστηρίων.

Show Case

Το Εθνικό Θέατρο διοργανώνει, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά Showcase με 25 καλεσμένους/ες ξένους/ες καλλιτεχνικούς/ές διευθυντές/ντριες, επιμελητές/τριες και υπεύθυνους/ες προγραμματισμού των πιο σημαντικών φεστιβάλ και θεάτρων του εξωτερικού.

Για τέσσερις μέρες καταξιωμένοι ξένοι/ες καλεσμένοι/ες θα παρακολουθήσουν όλες τις τρέχουσες παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, θα ενημερωθούν για παραγωγές που παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος της σεζόν, θα γνωρίσουν καλλιτέχνες/ιδες που συμμετέχουν σε αυτές σε ειδικά σχεδιασμένες εκδηλώσεις, θα συζητήσουν πάνω σε ιδέες για μελλοντικά εγχειρήματα.

Θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διεθνείς τάσεις στα φεστιβάλ του εξωτερικού αλλά και για το παρόν και το μέλλον της θεατρικής τέχνης. Στόχος είναι να αναδειχθεί η ορατότητα του ελληνικού θεάτρου στο εξωτερικό με στόχο να ταξιδέψουν παραστάσεις του οργανισμού σε σημαντικά ξένα φεστιβάλ και να δρομολογηθούν συνεργασίες-συμπαραγωγές για το μέλλον.

Διεθνής Ένωση Θεατρικών Κριτικών

Η Διεθνής Ένωση Θεατρικών Κριτικών (IATC) είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί ως οργανισμός-εταίρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου – UNESCO (ITI – UNESCO).

Σκοπός της είναι να προαγάγει τη διεθνή κατανόηση, μέσω της συζήτησης και του διαλόγου, φέρνοντας σε επαφή κριτικούς, μελετητές και επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών.

Η Ένωση επιδιώκει την προώθηση της κριτικής και επιστημονικής συγγραφής για το θέατρο και την προστασία της πνευματικής ελευθερίας και της ελευθερίας του λόγου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕxCom) της Ένωσης συναντιέται ετησίως για να διευθετεί τα τρέχοντα ζητήματα του οργανισμού και να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις.

Στο πλαίσιο του 4ημέρου, 13 κριτικοί θεάτρου θα συναντηθούν στο ιστορικό κτίριο Τσίλλερ, ενώ παράλληλα, οι παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου θα καλυφθούν μέσα από ένα αφιέρωμα στο περιοδικό Critical Stages, το οποίο εκδίδεται από την IATC δύο φορές τον χρόνο.