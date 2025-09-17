«Το πιο ασφαλές σημείο στην πόλη»: Μια παράσταση για καλλιτέχνες που αντιστέκονται σε μια πλημμυρισμένη πραγματικότητα

Τα λόγια έχουν εξαντληθεί, ο χρόνος έχει χαθεί, η γεωγραφία έχει γίνει χίλια κομμάτια. Τέσσερα πρόσωπα αναζητούν την ασφάλεια μέσα στην καταστροφή. Συμβιώνουν, συνομιλούν με άλλους κόσμους και επινοούν τις δικές τους προσευχές.

Μαζί τους ζει κι ένα Μηχάνημα που μιλά μια ξένη, άγνωστη γλώσσα και προσκαλεί να αποκρυπτογραφήσουν την λειτουργία του, να επικοινωνήσουν μαζί του και να

φτιάξουν κάτι που τους δίνει χαρά. Δεν έχουν πολύ χρόνο. Στο τέλος, το πιο ασφαλές σημείο στην πόλη, θα γεμίσει με νερό.

«Το πιο ασφαλές σημείο στην πόλη» φτιάχτηκε από μια ομάδα καλλιτεχνών που αναζητούν τρόπους να αντιστέκονται στην πλημμυρισμένη πραγματικότητα.

«Το πιο ασφαλές σημείο στην πόλη» είναι μια κιβωτός ή ένα δωμάτιο προσευχών ή ένας τόπος-σωσίβιο. Για την ώρα, το πιο ασφαλές σημείο στην πόλη είναι ένα ισόγειο στην οδό Οικονόμου δίπλα στην πλατεία Εξαρχείων.

Πληροφορίες για την παράσταση:

Από 11 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, στις 21.30

Στούντιο, Οικονόμου 3, Πλατεία Εξαρχείων

Είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά (προτεινόμενη, 10€)

Σκηνοθεσία, Σκηνικά, Κοστούμια: Εμμανουήλ Κοντός

Σύλληψη, Συγγραφή, Δραματουργία: Εμμανουήλ Κοντός, Σοφία Ιωάννου Μουσικός επί σκηνής και πρωτότυπη μουσική: Καλλιόπη Γερακιανάκη (Calliope)

Παίζουν: Κατερίνα Νταλιάνη, Ανδρομάχη Φουντουλίδου, Εμμανουήλ Κοντός, Γρηγορία Μεθενίτη

Βοηθός σκηνοθέτη: Περσεφόνη Παντοπούλου

Βίντεο: Αλεξάνδρα Ματθαίου

Φωνές: Αμαλία Μουτούση, Δημήτρης Καμαρωτός, Γιώργος Μπινιάρης, Αλέξανδρος Μιστριώτης

Αφίσα: Χρύσανθος Χριστοδούλου

Παραγωγή: ΡΟΖΑ ΑμΚΕ

Φωτογραφίες: Σοφία Ιωάννου