«Η γη της ελιάς»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι εντάσεις κορυφώνονται στη «Γη της ελιάς». Οι απειλές του Ρούσσου φέρνουν τον Αντώνη και τον Μανώλη σε δύσκολη θέση, ενώ ο Κουράκος αποφασίζει να δράσει δυναμικά για να προστατεύσει την Άννα.

Απόψε στις 23:00, στο MEGA, έρχεται ακόμη ένα επεισόδιο που θα κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Η περίληψη αναλυτικά:

Η Αλεξάνδρα επιπλήττει τον Μανώλη για την επίθεση στον Ρούσσο, ενώ ο Ρούσσος ζητά οικονομικό αντάλλαγμα, αλλιώς απειλεί τον Αντώνη ότι θα τους ξεμπροστιάσει.

Την ίδια ώρα, ο Κουράκος μαθαίνει από την Άννα ότι ο Ρούσσος συνεχίζει να την τρομοκρατεί και παίρνει την κατάσταση στα χέρια του.

Ο έρωτάς του για την Αμαλία κάνει τον Μανώλη να αναθεωρήσει κάποιες απόψεις.

Η Χρυσούλα βλέπει τον Παρασκευά με στολή αστυνόμου και παρεξηγεί τις προθέσεις του.

Ο Τζον ψαρεύει με τρόπο τον Λεωνίδα, ο οποίος του ομολογεί ότι έχει βάλει στο μάτι τη Μαργαρίτα κι όχι την Αναστασία.

Η αίτηση αποφυλάκισης της Ασπασίας, υπό όρους, γίνεται δεκτή και η Ασπασία ετοιμάζεται να βγει από το νοσοκομείο, ενώ η Κούλα ζητάει από τον Λεοντιάδη να τη φιλοξενήσουν.

Ο Αντώνης προσπαθεί να βγάλει κέρδος από το διαζύγιό του και, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με την Αλεξάνδρα, καταλήγει με το 10% των μετοχών της εταιρείας.

Η Βασιλική αποφασίζει να βοηθήσει τον Κουράκο να τα ξαναβρεί με την Αριάδνη. Ο Μανώλης βλέπει τον Αντώνη να μπαίνει στο διαμέρισμα της Χριστιάνας και το παρεξηγεί.

Η Ισμήνη υποψιάζεται ότι ο Κωνσταντίνος την απατάει, τον παρακολουθεί και βλέπει τη Φρύνη να τον πλησιάζει.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν:

Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias