Αναβάθμιση για το ελικοδρόμιο του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών
Σημαντικές εργασίες αναβάθμισης πραγματοποιήθηκαν στο ελικοδρόμιο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο ελικοδρόμιο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών όπως ενημέρωσε με σχετική του ανάρτηση ο Δήμαρχος Κώστας Βρατσάνος:
«Συνεχίζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα τη διαρκή φροντίδα των κρίσιμων υποδομών του νησιού μας. Ολοκληρώθηκαν εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στο ελικοδρόμιο του νησιού μας, οι οποίες περιλάμβαναν:
- Συντήρηση του κτιριακού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
- Σύνδεση του οικίσκου με το δίκτυο ύδρευσης
- Αντικατάσταση των τεσσάρων γωνιακών προβολέων και όλων των φωτιστικών σωμάτων (πράσινου χρώματος) της πίστας του ελικοδρομίου
- Αναγόμωση πυροσβεστήρων
- προμήθεια ανεμουρίων και μεταλλικών ραφιών
«Απαιτείται διαρκής εγρήγορση, συνεχή παρακολούθηση και καθημερινή προσπάθεια προκειμένου οι πύλες εισόδου και εξόδου ενός ακριτικού νησιού, όπως τα Ψαρά, να παραμένουν λειτουργικές, ασφαλείς και αντάξιες των αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών μας» πρόσθεσε στην ανάρτηση του ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κώστας Βρατσάνος.
πηγή φωτογραφιών:https://www.facebook.com/kvratsanos
