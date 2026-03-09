«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών
Ένας χώρος βαθιάς ιστορικής σημασίας των Ψαρών αναμένεται να μετατραπεί σε ζωντανό τοπόσημο μνήμης, πολιτισμού και ιστορικής ανάδειξης για τις επόμενες γενιές.
- Ξενοδοχεία: Μετά την εκτίναξη των κρατήσεων, το «πάγωμα»
- Στους δρόμους οι Κουβανοί πολίτες μετά τα πολύωρα μπλακάουτ – Ζητούν ρεύμα και τρόφιμα
- Ο χειμώνας που πέρασε ήταν ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
- Οκτώ χρόνια φυλάκιση σε 68χρονο που ασέλγησε στον 8χρονο ανιψιό του στη Θεσσαλονίκη
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας των Ψαρών γίνεται πραγματικότητα, καθώς εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την ανάπλαση του «Κήπου Κανάρη», του χώρου όπου βρισκόταν η οικία του μεγάλου αγωνιστή της Επανάστασης του 1821, Κωνσταντίνου Κανάρη.
Το έργο με τίτλο «Ανάπλαση – Εξωραϊσμός Κήπου Κανάρη και περιβάλλοντα χώρου» εντάχθηκε στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027», με συνολικό προϋπολογισμό 702.776,00 ευρώ.
Στόχος της παρέμβασης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, είναι ο Κήπος Κανάρη να μετατραπεί σε έναν υπαίθριο πολυλειτουργικό πολιτιστικό χώρο, σημείο αναφοράς και διαχρονικό τοπόσημο για το νησί. Έναν χώρο που θα αναδεικνύει τη ζωή και το έργο του σπουδαίου τέκνου των Ψαρών, αλλά και τη συνολική ιστορική ταυτότητα του τόπου.
Ο νέος χώρος θα μπορεί να φιλοξενεί:
- περιοδικές εκθέσεις για την ιστορία και τη ζωή των Ψαρών
- πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις
- αφηγηματικές διαδρομές που θα ενώνουν το παρελθόν με το παρόν
Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος, σε δήλωσή του μεταξύ άλλων, τονίζει ότι «Ο Δήμος συνεχίζει με στόχο την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και την υλοποίηση έργων που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και αναδεικνύουν την ιστορική, πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα του τόπου. Τα Ψαρά αλλάζουν με έργα ουσίας. Με σχέδιο. Με δουλειά. Με αποτέλεσμα».
Επόμενο βήμα αποτελεί η υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου και η έναρξη των εργασιών.
- «Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών
- Στη Δικαιοσύνη το … χαστούκι που οδήγησε στις παραιτήσεις στον ΕΟΔΥ
- Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα – Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους
- Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους
- Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας
- MEGA Γεγονότα: Στην κορυφή της τηλεθέασης την περασμένη εβδομάδα
- Αττική: Χειροπέδες σε 25χρονο οδηγό που έτρεχε με 150 χλμ στη Λεωφόρο Μαραθώνος
- Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 82χρονος μαιευτήρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις