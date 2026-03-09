«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας των Ψαρών γίνεται πραγματικότητα, καθώς εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την ανάπλαση του «Κήπου Κανάρη», του χώρου όπου βρισκόταν η οικία του μεγάλου αγωνιστή της Επανάστασης του 1821, Κωνσταντίνου Κανάρη.

Το έργο με τίτλο «Ανάπλαση – Εξωραϊσμός Κήπου Κανάρη και περιβάλλοντα χώρου» εντάχθηκε στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027», με συνολικό προϋπολογισμό 702.776,00 ευρώ.

Στόχος της παρέμβασης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, είναι ο Κήπος Κανάρη να μετατραπεί σε έναν υπαίθριο πολυλειτουργικό πολιτιστικό χώρο, σημείο αναφοράς και διαχρονικό τοπόσημο για το νησί. Έναν χώρο που θα αναδεικνύει τη ζωή και το έργο του σπουδαίου τέκνου των Ψαρών, αλλά και τη συνολική ιστορική ταυτότητα του τόπου.

Ο νέος χώρος θα μπορεί να φιλοξενεί:

περιοδικές εκθέσεις για την ιστορία και τη ζωή των Ψαρών

πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις

αφηγηματικές διαδρομές που θα ενώνουν το παρελθόν με το παρόν

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος, σε δήλωσή του μεταξύ άλλων, τονίζει ότι «Ο Δήμος συνεχίζει με στόχο την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και την υλοποίηση έργων που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και αναδεικνύουν την ιστορική, πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα του τόπου. Τα Ψαρά αλλάζουν με έργα ουσίας. Με σχέδιο. Με δουλειά. Με αποτέλεσμα».

Επόμενο βήμα αποτελεί η υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου και η έναρξη των εργασιών.