Επισκευάζεται κτίριο-τοπόσημο στο Γαλαξίδι

Ένα σημαντικό έργο για το Γαλαξίδι, αυτός της επισκευής του κτιρίου του Ναυτικού Ομίλου, μετά την εκπόνηση των μελετών περνά στο επόμενο στάδιο, καθώς ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός υπέγραψε την ένταξή του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του δήμου Δελφών, το έργο με τίτλο «Αποπεράτωση του κτιρίου, εργασίες διαρρύθμισης, στατική ενίσχυση και διαμόρφωση χώρου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή διώροφου κτίσματος (πρώην Ναυτικός Όμιλος) στη Δ.Ε. Γαλαξιδίου Δήμου Δελφών» εντάχθηκε στο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-25», με ποσό χρηματοδότησης 535.000,00 ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, θα πραγματοποιηθούν εργασίες στατικής ενίσχυσης, ενεργειακής αναβάθμισης και αισθητικής ανάδειξης του κτιρίου, καθώς και εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου, έτσι ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό.

Τοπόσημο της περιοχής

Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, δήλωσε «Ένα σημαντικό έργο για το Γαλαξίδι περνά στο επόμενο στάδιο, το οποίο και θα οδηγήσει στην υλοποίησή του», σημειώνει ο κ. Ταγκαλής, τονίζοντας παράλληλα πως το κτίριο του Ναυτικού Ομίλου, λόγω της ιδιαίτερης θέσης του καθίσταται τοπόσημο της περιοχής, συνυφασμένο με τις μνήμες μίας άλλης εποχής, η οποία διατηρείται ακόμα και σήμερα στο Γαλαξίδι, άρρηκτα συνδεδεμένη πλέον με τη νεότερη ιστορία του τόπου.

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010947379580