Επισκευάζεται κτίριο-τοπόσημο στο Γαλαξίδι
Εντάχθηκε σε χρηματοδότηση η επισκευή του κτιρίου του Ναυτικού Ομίλου Γαλαξιδίου.
- Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Εις μνήμην του Δημήτρη Ήμελλου: Ο Δημήτρης Χορν εξομολογείται
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Ένα σημαντικό έργο για το Γαλαξίδι, αυτός της επισκευής του κτιρίου του Ναυτικού Ομίλου, μετά την εκπόνηση των μελετών περνά στο επόμενο στάδιο, καθώς ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός υπέγραψε την ένταξή του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του δήμου Δελφών, το έργο με τίτλο «Αποπεράτωση του κτιρίου, εργασίες διαρρύθμισης, στατική ενίσχυση και διαμόρφωση χώρου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή διώροφου κτίσματος (πρώην Ναυτικός Όμιλος) στη Δ.Ε. Γαλαξιδίου Δήμου Δελφών» εντάχθηκε στο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-25», με ποσό χρηματοδότησης 535.000,00 ευρώ.
Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, θα πραγματοποιηθούν εργασίες στατικής ενίσχυσης, ενεργειακής αναβάθμισης και αισθητικής ανάδειξης του κτιρίου, καθώς και εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου, έτσι ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό.
Τοπόσημο της περιοχής
Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, δήλωσε «Ένα σημαντικό έργο για το Γαλαξίδι περνά στο επόμενο στάδιο, το οποίο και θα οδηγήσει στην υλοποίησή του», σημειώνει ο κ. Ταγκαλής, τονίζοντας παράλληλα πως το κτίριο του Ναυτικού Ομίλου, λόγω της ιδιαίτερης θέσης του καθίσταται τοπόσημο της περιοχής, συνυφασμένο με τις μνήμες μίας άλλης εποχής, η οποία διατηρείται ακόμα και σήμερα στο Γαλαξίδι, άρρηκτα συνδεδεμένη πλέον με τη νεότερη ιστορία του τόπου.
*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010947379580
- Μία από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες – Ο Π.Σ.Α.Ε.ΜΜΕ τιμάει την Ημέρα Αλληλεγγύης
- Οι μεγαλύτερες αντλίες θερμότητας του κόσμου μπορούν να θερμάνουν ολόκληρες πόλεις
- Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
- To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
- Πάει για Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ – Τα δεδομένα της υπόθεσης
- «Κάτσε κάτω» – Η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη στο Χαλάνδρι
- Floral Ribbon: Μία συλλογή που μετατρέπει κάθε προπόνηση σε μία προσωπική στιγμή έκφρασης
- Επισκευάζεται κτίριο-τοπόσημο στο Γαλαξίδι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις