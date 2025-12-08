Δήμος Δελφών: Ικανοποίηση για την ίδρυση νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος στην πόλη της Άμφισσας

Ο Δήμος Δελφών «υποδέχεται με απόλυτη ικανοποίηση την απόφαση ίδρυσης νέου Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, στην πόλη της Άμφισσας, όπως προέκυψε στην συνεδρίαση της Συγκλήτου και τη σχετική ψηφοφορία», όπως αναφέρει σε επίσημη ανάρτηση του ο Δήμος Δελφών.

Ο Δήμαρχος Δ. Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, όπως προσθέτει η ανάρτηση, «σε επικοινωνία που είχε με τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κ. Σπυρίδωνα Κίντζιο, τον ευχαρίστησε για τη δρομολόγηση και την υποστήριξη της εν λόγω απόφασης, καθώς και την έως σήμερα μέριμνά του, συνέπεια της οποίας είναι η άριστη λειτουργεία του υπάρχοντος Τμήματος, Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Α.), στην πόλη της Άμφισσας, το οποίο πρόσφατα πιστοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή, αποτελώντας πρότυπο λειτουργίας Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Τμήματος.

Όπως ενημέρωσε ο κ. Κίντζιος, το νέο, δεύτερο Τμήμα, με προσωρινό τίτλο «Ενιαία και Δημόσια Υγεία», στόχος είναι να λειτουργήσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, όντας ένα σύγχρονο Τμήμα, που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των εν δυνάμει φοιτητών, λόγω του επιστημονικού του αντικειμένου, αλλά και των δυνατοτήτων επαγγελματικής εξέλιξης που θα παρέχει στη σημερινή αγορά εργασίας.

Επίσης, ο Δήμαρχος Δ. Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, ευχαριστεί την Υπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη, τον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Ιωάννη Μπούγα, για τη συνολική υποστήριξη αναβάθμισης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην πόλη της Άμφισσας, απόρροια της οποίας είναι και η δρομολόγηση ίδρυσης νέου Τμήματος».

Με τον Δήμο αρωγό

«Ένα πάγιο αίτημα του Δήμου, των φορέων της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας, αυτό της ενίσχυσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην πόλη, δρομολογείται επιτυχώς με το δεύτερο Τμήμα, σε συνέχεια και της έως σήμερα λειτουργίας του υπάρχοντος. Ο Δήμος Δελφών θα συνεχίσει να είναι αρωγός στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται, ώστε τα βήματα ανάπτυξης της ακαδημαϊκής κοινότητας στον τόπο μας να είναι σταθερά, δημιουργώντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προς όφελος όλων, φοιτητών, καθηγητών και τοπικής κοινωνίας», σημειώνει ο κ. Ταγκαλής.

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/dimosdelfon