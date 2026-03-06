Ο αναμορφωμένος σιδηροδρομικός σταθμός Κορίνθου μετατρέπεται σε σύγχρονο τοπόσημο

Σε έναν αναβαθμισμένο χώρο που αλλάζει την εικόνα της πόλης και δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες, μετατρέπεται πλέον ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Κορίνθου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.

Πολλοί δημότες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν από κοντά τον ανανεωμένο χώρο και να διαπιστώσουν τη νέα του εικόνα, σε ένα έργο που δίνει νέα πνοή στην περιοχή και δημιουργεί έναν σύγχρονο πυρήνα δραστηριοτήτων, ψυχαγωγίας και άθλησης για όλες τις ηλικίες.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, υπογράμμισε τη σημασία της παρέμβασης για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της πόλης, σημειώνοντας ότι η πραγματική αξία του έργου θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο όταν συνδεθεί λειτουργικά με τα μεγάλα έργα υποδομών που προγραμματίζονται για την περιοχή τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στη συνέχεια που πρέπει να έχουν τα μεγάλα έργα στην τοπική αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας ότι δεν ολοκληρώνονται μέσα σε μία μόνο δημοτική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, απέδωσε τα εύσημα στον πρώην Δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο και στον πρώην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργο Πούρο, οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις για την υλοποίηση της ανάπλασης.

Ήδη ο αναπλασμένος χώρος αρχίζει να γεμίζει ζωή. Η παιδική χαρά, οι νέοι χώροι άθλησης και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις προσελκύουν καθημερινά οικογένειες, νέους και πολίτες κάθε ηλικίας, επιβεβαιώνοντας ότι η Κόρινθος αποκτά έναν σύγχρονο χώρο συνάντησης, δραστηριοτήτων και κοινωνικής ζωής στο κέντρο της πόλης.