newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.03.2026 | 18:26
Συνελήφθη έξω από τη ΓΑΔΑ άνδρας που απειλούσε ότι θα προκαλέσει έκρηξη
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο αναμορφωμένος σιδηροδρομικός σταθμός Κορίνθου μετατρέπεται σε σύγχρονο τοπόσημο
Αυτοδιοίκηση 06 Μαρτίου 2026, 14:52

Ο αναμορφωμένος σιδηροδρομικός σταθμός Κορίνθου μετατρέπεται σε σύγχρονο τοπόσημο

Εντελώς νέα όψη και λειτουργικότητα απέκτησε ο σιδηροδρομικός σταθμός Κορίνθου μετά την ευρείας κλίμακας ανάπλασης που πραγματοποιήθηκε.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Ο νέος είναι ωραίος αλλά του SuperAger είναι αλλιώς!

Εγκέφαλος: Ο νέος είναι ωραίος αλλά του SuperAger είναι αλλιώς!

Spotlight

Σε έναν αναβαθμισμένο χώρο που αλλάζει την εικόνα της πόλης και δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες, μετατρέπεται πλέον ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Κορίνθου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.

Πολλοί δημότες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν από κοντά τον ανανεωμένο χώρο και να διαπιστώσουν τη νέα του εικόνα, σε ένα έργο που δίνει νέα πνοή στην περιοχή και δημιουργεί έναν σύγχρονο πυρήνα δραστηριοτήτων, ψυχαγωγίας και άθλησης για όλες τις ηλικίες.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, υπογράμμισε τη σημασία της παρέμβασης για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της πόλης, σημειώνοντας ότι η πραγματική αξία του έργου θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο όταν συνδεθεί λειτουργικά με τα μεγάλα έργα υποδομών που προγραμματίζονται για την περιοχή τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στη συνέχεια που πρέπει να έχουν τα μεγάλα έργα στην τοπική αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας ότι δεν ολοκληρώνονται μέσα σε μία μόνο δημοτική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, απέδωσε τα εύσημα στον πρώην Δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο και στον πρώην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργο Πούρο, οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις για την υλοποίηση της ανάπλασης.

Ήδη ο αναπλασμένος χώρος αρχίζει να γεμίζει ζωή. Η παιδική χαρά, οι νέοι χώροι άθλησης και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις προσελκύουν καθημερινά οικογένειες, νέους και πολίτες κάθε ηλικίας, επιβεβαιώνοντας ότι η Κόρινθος αποκτά έναν σύγχρονο χώρο συνάντησης, δραστηριοτήτων και κοινωνικής ζωής στο κέντρο της πόλης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 6,8% έφερε η Μέση Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 6,8% έφερε η Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Ο νέος είναι ωραίος αλλά του SuperAger είναι αλλιώς!

Εγκέφαλος: Ο νέος είναι ωραίος αλλά του SuperAger είναι αλλιώς!

Κόσμος
Ιράν: Χτύπησε το ιρακινό Κουρδιστάν και πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ – Το Ισραήλ έπληξε «ανώτερο Ιρανό διοικητή»

Ιράν: Χτύπησε το ιρακινό Κουρδιστάν και πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ – Το Ισραήλ έπληξε «ανώτερο Ιρανό διοικητή»

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Αναγνώριση 06.03.26

Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, διοργανώνει συνάντηση με γυναίκες από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Σύνταξη
Επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες θέλει ο Νίκος Χαρδαλιάς
Οικονομικά ΟΤΑ 06.03.26

Επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες θέλει ο Νίκος Χαρδαλιάς

Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων διεκδικώντας ισχυρότερο ρόλο στο νέο δημοσιονομικό τοπίο που διαμορφώνεται».

Σύνταξη
Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού
Τα ζητούμενα 05.03.26

Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού

Όλα τα αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία και στη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, συζητήθηκαν σε συνάντηση της δημάρχου Σίφνου στο Υπουργείο Υγείας.

Σύνταξη
Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
Κοινωνική πολιτική 05.03.26

Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Γιάννης Μώραλης: «Η Σχολή Γονέων είναι μια ουσιαστική πρωτοβουλία που προσφέρει γνώση, καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία στους γονείς, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση».

Σύνταξη
Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας
Κέντρο διοίκησης 05.03.26

Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας

«Δόθηκε το «πράσινο φως» του Υπουργείου Υποδομών για την εκκίνηση κατασκευής του νέου Διοικητηρίου στη Σοχιά.

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν
Fizz 06.03.26

«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ βρίσκεται σε ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, Κρουζ, έδωσε μια απρόσμενη απάντηση όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα συμφιλίωσης

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Πάνω από 1 κιλό κοκαΐνη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα-«καβάτζα» 28χρονου – Είχε συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα
Ελλάδα 06.03.26

Ηλιούπολη: Πάνω από 1 κιλό κοκαΐνη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα-«καβάτζα» 28χρονου – Είχε συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα

Ο 28χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών μετά από καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας τρακάροντας τρία αυτοκίνητα - Εντοπίστηκε το σπίτι του στην Ηλιούπολη και έγινε έφοδος

Σύνταξη
Ζέσους: «Ο τραυματισμός του Κριστιάνο είναι πιο σοβαρός από ό,τι νομίζαμε»
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Ζέσους: «Ο τραυματισμός του Κριστιάνο είναι πιο σοβαρός από ό,τι νομίζαμε»

Συναγερμός για τον Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς ο προπονητής του Πορτογάλου σταρ της Αλ Νασρ αποκάλυψε πως ίσως τα πράγματα με τον τραυματισμό του να είναι σοβαρότερα από ότι αρχικά είχε φανεί.

Σύνταξη
Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος – Θα το πληρώσουμε…
Πιστός στη θέση του 06.03.26

Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος – Θα το πληρώσουμε…

Όχι στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά ναι στην υπεράσπιση των συμμάχων που επηρεάζονται από αυτόν, όπως η Κύπρος. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υπερασπίστηκε με σθένος, τις θέσεις του μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και έστειλε μήνυμα στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four
Μπάσκετ 06.03.26

Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four

Ο νέος CEO της EuroLeague και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του «2026 EuroLeague Final Four Athens», συναντήθηκαν την Παρασκευή μίλησαν για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: Κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 06.03.26

Η Χεζμπολάχ κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο

Μία ημέρα πριν το μήνυμα της Χεζμπολάχ, παρόμοια προειδοποίηση προς στους κατοίκους μεγάλων τμημάτων του Λιβάνου απηύθυνε το Ισραήλ

Σύνταξη
Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές
On Field 06.03.26

Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές

Η επιβεβαίωση της αποτυχίας του Λανουά στο πόστο του αρχιδιαιτητή είναι ότι οι ορισμοί του και οι διαιτητές είναι «ανοιχτά βιβλία». Η ατιμωρησία σημαίνει ότι είναι ανίκανος να σταματήσει τον κατήφορο

Βάιος Μπαλάφας
«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»
Κόσμος 06.03.26

«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»

«Ελπίζουμε ότι ένα άτομο στην ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια ή την πρώτη δόση, διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνσή του στις Ένοπλες Δυνάμεις μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
Μήτρες προς ενοικίαση – Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV
«Φούρνος εύκολου ψησίματος» 06.03.26

Μήτρες προς ενοικίαση - Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV

Η βιομηχανία της παρένθετης μητρότητας ανθεί, αλλά με ποιο κόστος για τις γυναίκες που εμπλέκονται; Η Alev Scott ερευνά το θέμα στο βιβλίο της Cash Cow.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Αναγνώριση 06.03.26

Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, διοργανώνει συνάντηση με γυναίκες από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα
Κόσμος 06.03.26

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα

«Μετά την παράδοση του νυν καθεστώτος και την επιλογή «εξαιρετικών και αποδεκτών» ηγετών, θα εργαστούμε για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής», σημείωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος
Στο in η απολογία του 06.03.26

Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος

Προφυλακίστηκε ο 53χρονος από το Καματερό - κατηγορούμενος για πορνογραφία και τοποθέτηση κρυφής κάμερας σε γυναικείες τουαλέτες - Ολόκληρη η απολογία του αποκλειστικά στο in - «Η πρώην μου λέει ψέματα και θέλει να με εκδικηθεί γιατί της ζήτησα να χωρίσουμε»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά
Τουρισμός 06.03.26

ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά

Η προσέγγιση αυτή του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική ισόρροπης προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, σε ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική ανάδειξης της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού

Σύνταξη
ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή

Οι πτήσεις οργανώνονται σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, ακόμη και αν η χώρα τους δεν έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

Σύνταξη
«Επιχείρηση Επική Οργή»: Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν
Επιχείρηση Επική Οργή 06.03.26

Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δημιουργεί αξιοσημείωτες πρωτιές στον τομέα των πολεμικών επιχειρήσεων, από την πρώτη χρήση ορισμένων όπλων έως τις πρώτες στο είδος τους πολεμικές εμπλοκές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο
Αλλαγή σελίδας 06.03.26

Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο

Την ώρα που όλοι ασχολούνται πότε θα κυκλοφορήσει την 10η ταινία του, που θα σημάνει και το σκηνοθετικό του τέλος, ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζεται να κατακτήσει το αγγλικό θέατρο.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο