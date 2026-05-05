Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας
Ο Δήμος Πάργας αναλαμβάνει τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό του ιστορικού μνημείου, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών.
- Μπλακάουτ δεδομένων – Χωρίς Διαδίκτυο τα κινητά στη Μόσχα ενόψει στρατιωτικής παρέλασης
- Youth Pass: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς θα κάνετε αίτηση
- Κέντρο Κρήτης του ΟΟΣΑ για την Δυναμική των Πληθυσμών: Ζούμε περισσότερο, γεννάμε λιγότερο
- Η ενημέρωση αλλάζει, μπορούμε να την εμπιστευτούμε; – Διεθνές Συνέδριο «Η Ενημέρωση σε Μετάβαση»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ένα σημαντικό βήμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάργας σηματοδοτεί η υπογραφή τριετών συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Πάργα και του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας. Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Πάργας, η συμφωνία παραχωρεί στον Δήμο της αρμοδιότητας συντήρησης και ευπρεπισμού του Ενετικού Κάστρου, του ιστορικού συμβόλου που κοσμεί τον λόφο της πόλης από τον 15ο αιώνα.
«Η σύμβαση θέτει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιών, το οποίο ξεκινά άμεσα και εκτείνεται σε ορίζοντα τριών ετών. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται συστηματικές παρεμβάσεις καθαρισμού, αποκομιδής απορριμμάτων, εκτεταμένες αποψιλώσεις και κλαδεύσεις, καθώς και η βελτίωση της πρόσβασης στους επισκέψιμους χώρους του μνημείου. Έμφαση δίνεται στην ασφαλή διακίνηση των επισκεπτών, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής» τονίζει η ανακοίνωση και προσθέτει:
Η σημασία του κάστρου
«Με την ανάληψη της πλήρους ευθύνης για τη διαχείριση του χώρου, ο Δήμος Πάργας διασφαλίζει τη συνέχεια και τη συστηματικότητα των παρεμβάσεων, απαλλάσσοντας το μνημείο από την αποσπασματική φροντίδα του παρελθόντος. Στόχος είναι το Κάστρο να αναδειχθεί στο επίπεδο που του αρμόζει, ανταποκρίνεται τόσο στους κατοίκους όσο και στους χιλιάδων τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Πάργα.
Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική επιλογή της τοπικής αυτοδιοίκησης να επενδύσει στα πολιτιστικά της αποθέματα ως μοχλό τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Το Ενετικό Κάστρο, ως το πλέον αναγνωρίσιμο σύμβολο της Πάργας διεθνώς, αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο και η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί απτή απόδειξη της δέσμευσης του απέναντι στην πόλη και την ιστορία της».
*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/MunicipalityOfParga
- Ο δήμος Δυτικής Λέσβου στον δίαυλο θρησκευτικού τουρισμού με τη Ρουμανία
- Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε σε οικογένεια επειδή νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι
- Το ΒΗΜΑ έρχεται αυτή την Κυριακή με ένα συλλεκτικό τόμο για τον Ελληνικό Εμφύλιο
- «Έφυγε» ο Πορτορικανός θρύλος του μπάσκετ, Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ
- Marfin: 16 χρόνια από την τραγωδία – Συγγενείς και φίλοι αφήνουν λουλούδια για τα θύματα
- Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη
- Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
- Βραβείο Πούλιτζερ στο Reuters για τα ρεπορτάζ που ξεμπρόστιασαν τη Meta
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις