Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας

Ένα σημαντικό βήμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάργας σηματοδοτεί η υπογραφή τριετών συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Πάργα και του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας. Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Πάργας, η συμφωνία παραχωρεί στον Δήμο της αρμοδιότητας συντήρησης και ευπρεπισμού του Ενετικού Κάστρου, του ιστορικού συμβόλου που κοσμεί τον λόφο της πόλης από τον 15ο αιώνα.

«Η σύμβαση θέτει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιών, το οποίο ξεκινά άμεσα και εκτείνεται σε ορίζοντα τριών ετών. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται συστηματικές παρεμβάσεις καθαρισμού, αποκομιδής απορριμμάτων, εκτεταμένες αποψιλώσεις και κλαδεύσεις, καθώς και η βελτίωση της πρόσβασης στους επισκέψιμους χώρους του μνημείου. Έμφαση δίνεται στην ασφαλή διακίνηση των επισκεπτών, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής» τονίζει η ανακοίνωση και προσθέτει:

Η σημασία του κάστρου

«Με την ανάληψη της πλήρους ευθύνης για τη διαχείριση του χώρου, ο Δήμος Πάργας διασφαλίζει τη συνέχεια και τη συστηματικότητα των παρεμβάσεων, απαλλάσσοντας το μνημείο από την αποσπασματική φροντίδα του παρελθόντος. Στόχος είναι το Κάστρο να αναδειχθεί στο επίπεδο που του αρμόζει, ανταποκρίνεται τόσο στους κατοίκους όσο και στους χιλιάδων τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Πάργα.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική επιλογή της τοπικής αυτοδιοίκησης να επενδύσει στα πολιτιστικά της αποθέματα ως μοχλό τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Το Ενετικό Κάστρο, ως το πλέον αναγνωρίσιμο σύμβολο της Πάργας διεθνώς, αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο και η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί απτή απόδειξη της δέσμευσης του απέναντι στην πόλη και την ιστορία της».

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/MunicipalityOfParga