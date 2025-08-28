newspaper
Διασώζεται το τείχος του κάστρου Μεθώνης
Αυτοδιοίκηση 28 Αυγούστου 2025

Διασώζεται το τείχος του κάστρου Μεθώνης

Χρηματοδότηση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο «Στερέωση και αποκατάσταση του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του Κάστρου Μεθώνης».

Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Spotlight

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο «Στερέωση και αποκατάσταση του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του Κάστρου Μεθώνης».

Η νέα χρηματοδότηση εντάσσεται στη συνέχεια πολιτιστικών παρεμβάσεων που ξεκίνησαν το 2022 και περιλαμβάνουν έργα όπως η στερέωση του Κάστρου Κορώνης, η αποκατάσταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας και η προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η συνάντηση της 18ης Ιουλίου 2025, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας, μεταξύ του Δημάρχου Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε ο κίνδυνος κατάρρευσης του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του κάστρου, ενώ ακολούθησαν οι διαδικασίες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, βασισμένης σε εγκεκριμένη μελέτη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ).

Ανάδειξη πολιτιστικής ταυτότητας

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος ανέφερε ότι το έργο αφορά τη διάσωση ενός σημαντικού μνημείου και συνδέεται με την ανάδειξη της πολιτιστικής και τουριστικής ταυτότητας της περιοχής. Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συμβολή τους στην ωρίμανση και υλοποίηση της προσπάθειας

*πηγή φωτογραφίας https://www.facebook.com/DimosPylouNestoros

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων
Αυτοδιοίκηση 27.08.25

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων

Με το ψήφισμα ζητείται «να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ»

Σύνταξη
Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου
Σημείο καμπής 27.08.25

Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για το σχέδιο - γέφυρα που θα εφαρμοστεί μέχρι την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη από τον Διεθνή Διαγωνισμό.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά
Ζητείται λύση 27.08.25

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά

«Η αδυναμία εξεύρεσης κατοικίας για τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά πλέον και για τους ίδιους τους μόνιμους κατοίκους, έχει λάβει διαστάσεις επικίνδυνες», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος.

Σύνταξη
Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης
Επί τάπητος 27.08.25

Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρέδωσε στον Πρωθυπουργό αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και τα ζητούμενα. Ρεπορτάζ in.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Ιόνια νησιά: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση
Δημιουργική απασχόληση 26.08.25

Ιόνια νησιά: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση

Η πράξη προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ αναμένεται να στηρίξει 2.639 δικαιούχους μέσω voucher καλύπτοντας 3.146 παιδιά σε όλα τα Ιόνια νησιά για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση.

Σύνταξη
Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο
Κοινωνική πολιτική 26.08.25

Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την προκήρυξη για τη δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύνταξη
