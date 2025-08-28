Διασώζεται το τείχος του κάστρου Μεθώνης

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο «Στερέωση και αποκατάσταση του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του Κάστρου Μεθώνης».

Η νέα χρηματοδότηση εντάσσεται στη συνέχεια πολιτιστικών παρεμβάσεων που ξεκίνησαν το 2022 και περιλαμβάνουν έργα όπως η στερέωση του Κάστρου Κορώνης, η αποκατάσταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας και η προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η συνάντηση της 18ης Ιουλίου 2025, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας, μεταξύ του Δημάρχου Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε ο κίνδυνος κατάρρευσης του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του κάστρου, ενώ ακολούθησαν οι διαδικασίες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, βασισμένης σε εγκεκριμένη μελέτη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ).

Ανάδειξη πολιτιστικής ταυτότητας

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος ανέφερε ότι το έργο αφορά τη διάσωση ενός σημαντικού μνημείου και συνδέεται με την ανάδειξη της πολιτιστικής και τουριστικής ταυτότητας της περιοχής. Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συμβολή τους στην ωρίμανση και υλοποίηση της προσπάθειας

*πηγή φωτογραφίας https://www.facebook.com/DimosPylouNestoros