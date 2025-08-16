magazin
Φωτιά στα Καλάβρυτα, ήχησε το 112 - Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Μαλαπάσι Πύργου
Χίος: Οι φθορές που προκάλεσε η φωτιά στο βυζαντινό ναό του Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού
Culture Live 16 Αυγούστου 2025 | 14:45

Χίος: Οι φθορές που προκάλεσε η φωτιά στο βυζαντινό ναό του Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Μικρής έκτασης φθορές προκάλεσε η φωτιά στη Βόρεια Χίο.

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου στη Βόρεια Χίο, στην περιοχή της Ποταμιάς και εξαπλώθηκε με ταχύτητα, κατακαίοντας μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή της Βολισσού και των γειτονικών κοινοτήτων, προκάλεσε περιορισμένες φθορές στα ακόλουθα μνημεία.

Στον περιβάλλοντα χώρο του ναού του Αγίου Γεωργίου στην Πραστειά, ανάμεσα  στη  Σιδηρούντα  και τη Βολισσό

Πρόκειται για ένα μονόχωρο  δρομικό   κτίσμα,  εξωτερικών   διαστάσεων  6,28 x 4μ., που   καλύπτεται    με   μία   κατά   μήκος   ημικυλινδρική καμάρα. Όπως προκύπτει από την πεντάστιχη κτητορική του επιγραφή, ο ναός χτίστηκε το 1415 από τον δωρητή Μπατίστα Ιουστινιάνη ντα Κάμπη και τη σύζυγό του Μπιγ(κ)ότα.

Ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες που μέχρι πρότινος ήταν καλυμμένες με αιθάλη.

Ο ζωγραφικός διάκοσμος είναι επηρεασμένος από το πνεύμα της κλασικής παράδοσης, που αναβίωνε στην εποχή των Παλαιολόγων, καταδεικνύοντας ότι η Χίος και τον 15ο αιώνα παραμένει καλλιτεχνικά ενημερωμένη για τη σύγχρονη ζωγραφική των μεγαλύτερων κέντρων.

Κάστρο της Βολισσού

Οι εργασίες αποκατάστασης

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του ναού έχουν μόλις ολοκληρωθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, στο πλαίσιο του έργου «Εκφάνσεις Μνημειακής Ζωγραφικής της Χίου», το οποίο εκτελείται από την ΕΦΑ Χίου με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Κάστρο-Βολισσού-ΝΑ-τμήμα

Η φωτιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος του κατά χώραν ευρισκομένου εργοταξιακού εξοπλισμού.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, 18/8, η Εφορεία Αρχαιοτήτων επιλαμβάνεται της αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου.

Στις εγκαταστάσεις και στις υποδομές ανάδειξης του βυζαντινού Κάστρου της Βολισσού (11ο αι.), που βρίσκεται πάνω από τον ομώνυμο οικισμό. Το Υπουργείο Πολιτισμού δια της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων προγραμματίζει αμέσως την αποκατάσταση των ζημιών.

Η Αρχαιολογική Συλλογή της Βολισσού δεν υπέστη την παραμικρή ζημία.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη
Μοναδική 15.08.25

Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη

Περίπου δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, μια ταινία για την εντυπωσιακή μουσική πορεία αλλά και πολυτάραχη ζωή της Σινέντ Ο' Κόνορ βρίσκεται στα σκαριά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;
Culture Live 15.08.25

Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι Μάγια βίωσαν 44 χρόνια ακραίας ξηρασίας στους δύο τελευταίους αιώνες τους, με κορύφωση ένα 13ετές επεισόδιο που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση του πολιτισμού τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
«Άρωμα» Ελλάδας 15.08.25

Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδειξε την αγάπη της για την Ελλάδα.

Σύνταξη
Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα
Κακό παιδί 15.08.25

Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα

Τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Από την κορυφή βρέθηκε στον πάτο. Και τώρα είναι έτοιμος να πει την αλήθεια του. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ για τον Τσάρλι Σιν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά
Αντίο 14.08.25

Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά

Ο Ρεντζής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, υπηρετώντας το με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα -από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα έως την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

Σύνταξη
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν
Culture Live 13.08.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι Στρέιτ, Σταλόνε, Γκέινορ και Kiss θα βραβευθούν στα Kennedy Center Honors και ότι ο ίδιος θα παρουσιάσει την τελετή απονομής των βραβείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ – «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»
Μπαμπάκας 13.08.25

Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ - «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»

Υπάρχει τουλάχιστον μία γοητευτική ιστορία στο βιβλίο «Η σκοτεινή πλευρά της ιδιοφυΐας: Η ζωή του Άλφρεντ Χίτσκοκ», την αμφιλεγόμενη βιογραφία του Μετρ της Σασπένς που έγραψε ο Ντόναλντ Σπότο το 1983, και αφορά τη γέννηση του μοναδικού του παιδιού, της Πατρίσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλεξανδρούπολη: Διασώθηκε 2χρονο κορίτσι που έπλεε αναίσθητο στη θάλασσα – Το έσωσαν ναυαγοσώστριες
Κρίσιμη παρέμβαση 16.08.25

Αλεξανδρούπολη: Διασώθηκε 2χρονο κορίτσι που έπλεε αναίσθητο στη θάλασσα – Το έσωσαν ναυαγοσώστριες

Δίχρονο κοριτσάκι σώθηκε από δύο ναυαγοσώστριες στην παραλία «Δελφίνι» στην Αλεξανδρούπολη. Το εντόπισαν να επιπλέει αναίσθητο στο νερό και το επανέφεραν κάνοντας ΚΑΡΠΑ.

Σύνταξη
Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά

Οι Άλβαρο, Σούντμπεργκ και Μπράμπετς διεκδικούν τη θέση του παρτενέρ του Φαμπιάνο, ενώ υπάρχουν και άλλα ανοικτά μέτωπα στην ενδεκάδα, ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»
Ανάρτηση Μηταράκη 16.08.25

Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»

Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να καμουφλάρει τις ανεπάρκειες στη διαχείριση των πυρκαγιών προχωρά σε άγαρμπες επικοινωνιακές κινήσεις - Η βιντεοκλήση Μητσοτάκη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων

Σύνταξη
Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής
Επτά περιπτώσεις 16.08.25

Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Έχουν εξιχνιαστεί από την ΕΛ.ΑΣ. επτά περιπτώσεις απάτης από τη συμμορία που παρίστανε τους λογιστές, διαπραχθείσες σε Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βριλήσσια, Αχαρνές, Μαρούσι και Πειραιά

Σύνταξη
Κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη»
Με αφορμή έρευνα 16.08.25

Κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη»

«Ο Σκέρτσος ομολόγησε ότι η φετινή χρόνια είναι χειρότερη για το εισόδημα των Ελλήνων από την περυσινή», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς - Για «πολιτική λαθροχειρία» κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο υπουργός Επικρατείας

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)
Europa League 16.08.25

Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε στην πολωνική ομοσπονδία για τις επεμβάσεις του στη διαδικασία των πέναλτι και έδωσε τα εύσημα στους προπονητές τερματοφυλάκων της ομάδας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ προσέφεραν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο ανάλογες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ
Τι προβλέπουν 16.08.25

Οι ΗΠΑ προσέφεραν εγγυήσεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία χωρίς ένταξη στη Συμμαχία

Η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ αλλά θα έχει τις ανάλογες εγγυήσεις ασφαλείας που περιγράφει το Άρθρο 5 της Συμμαχίας σε περίπτωση επίθεσης - Τι υποσχέθηκε ο Τραμπ στον Ζελένσκι

Σύνταξη
Φαραντούρης: Εργαλείο, όχι άλλοθι απραξίας και αποτυχίας της κυβέρνησης το 112
Πυρκαγιές 16.08.25

Φαραντούρης: Εργαλείο, όχι άλλοθι απραξίας και αποτυχίας της κυβέρνησης το 112

«Είχαμε και αμετροεπείς κυβερνητικές ανακοινώσεις "πόσο καλά τα καταφέραμε" και κατόπιν μέσα σε δύο 24ωρα κάηκε η μισή χώρα», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών – «Ευχαριστώ» στους Ευρωπαίους
Μετά τη δήλωση Τραμπ 16.08.25

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών» - «Ευχαριστώ» Ζελένσκι σε Ευρωπαίους

Σε νέο του μήνυμα μετά τη δήλωση Τραμπ ότι σκοπεύει να παρακάμψει το στάδιο της κατάπαυσης πυρός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα

Σύνταξη
Γιακουμάκης: «Ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες με τον Λουτσέσκου»
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Γιακουμάκης: «Ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες με τον Λουτσέσκου»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του ΠΑΟΚ και μίλησε για τον επαναπατρισμό του, τους στόχους του, την υποδοχή από τον κόσμο και τους νέους συνεργάτες του.

Σύνταξη
Έρευνα IBEC: 3D απεικόνιση εμφύτευσης ανθρώπινου εμβρύου δίνει ελπίδα για τις θεραπείες γονιμότητας
Έρευνα 16.08.25

Ελπίδα για τις θεραπείες γονιμότητας η 3D απεικόνιση εμφύτευσης εμβρύου σε πραγματικό χρόνο

Η καινοτόμος μελέτη του Ινστιτούτου IBEC, με την καταγραφή της εμφύτευσης να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δείχνει κρίσιμες λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά του εμβρύου κατά τη σύλληψη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό
Κρατάει χρόνια... 16.08.25

Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό

Πριν από 48 χρόνια το rock 'n' roll έχανε τον «Βασιλιά» του. Στις 16 Αυγούστου 1977 ο Έλβις Πρίσλεϊ άφηνε την τελευταία του πνοή στην Graceland, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πέθανε ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
