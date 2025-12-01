Νέο δίκτυο πεζόδρομων θα κατασκευαστεί στην Πάργα
Ο Δήμος Πάργας εξασφάλισε χρηματοδότηση για την δημιουργία νέου δικτύου πεζοδρόμων στον παραδοσιακό οικισμό της πόλης.
Ένα νέο δίκτυο πεζόδρομων στην Πάργα έρχεται να ενισχύσει το αίσθημα βιώσιμων μετακινήσεων εντός αστικού ιστού.
Ειδικότερα, ο Δήμος Πάργας ανακοίνωσε την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 170.590€ από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο Πεζοδρόμων στον Παραδοσιακό Οικισμό της Πάργας», συνολικού προϋπολογισμού 250.000€.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση, όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή, «αποτελεί σημαντικό βήμα στη συνεχή προσπάθεια για την αναβάθμιση και ανάπλαση του ιστορικού και τουριστικού ιστού της Πάργας. Με τις νέες πλακοστρώσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στη διαδρομή από την περιοχή Δεξαμενή έως το Κάστρο της Πάργας, ενισχύεται η προσβασιμότητα, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του παραδοσιακού οικισμού».
Νέα πρόταση για αναπλάσεις
Παράλληλα, ο Δήμος Πάργας αναφέρει, πως βρίσκεται σε προετοιμασία νέα πρόταση προς το Πράσινο Ταμείο για τη συνέχιση των αναπλάσεων, με επίκεντρο αυτή τη φορά τον κεντρικό δρόμο Καναλακίου, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων.
«Η Πάργα αλλάζει όψη, καθώς ο Δήμος συνεχίζει να επενδύει στην αναζωογόνηση των οικισμών και στη βελτίωση των υποδομών, υπηρετώντας ένα ολοκληρωμένο όραμα αναβάθμισης για τους δημότες και τους επισκέπτες» τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου Πάργας.
*φωτογραφία αρχείου
