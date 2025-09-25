Θεμελιώθηκε έργο ευρείας αστικής ανάπλασης στη Θεσσαλονίκη
Μια ολόκληρη γειτονιά αλλάζει όψη στη Θεσσαλονίκη με την τελετή θεμελίωσης του έργου «Γειτονιά Παπάφη».
Για ένα νέο τοπόσημο που θα αποτελέσει το κέντρο ενδιαφέροντος ολόκληρης της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας και θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, κατά την τελετή θεμελίωσης του έργου «Γειτονιά Παπάφη» στη συμβολή των οδών Αλοννήσου και Μυκόνου.
Ο κ. Αγγελούδης επισήμανε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που αυτή τη στιγμή εκτελεί ο Δήμος στη Θεσσαλονίκη, με εξασφαλισμένο το σύνολο της χρηματοδότησης ύψους 16 εκ. ευρώ.
Τι θα περιλαμβάνει το έργο «Γειτονιά Παπάφη»
Πρόκειται για ένα κτιριακό συγκρότημα που θα έχει συνολικά 4.626 τ.μ. υπέργειας και 3.888 τ.μ. υπόγειας δόμησης, το οποίο θα αποτελείται από συνολικά οκτώ διακριτά κτίρια όπου θα στεγαστούν οι παρακάτω υποδομές:
- Ξενώνας Φιλοξενίας
- Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο
- Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων & Κοινωνικών Εκδηλώσεων
- Χώρος Μνήμης – Μουσείο Προσφύγων Τούμπας
- Δημοτική Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο
- Κτίριο Γραφείων (με Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)
- Κοινοτικό Ιατρείο
- Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Επίσης, θα διαθέτει υπόγειο πάρκινγκ με δεκάδες θέσεις, σύμφωνα πάντα με την σχετική επίσημη ενημέρωση του δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, χαρακτήρισε το έργο όχι απλά ως ένα κτιριακό συγκρότημα, αλλά ως μια πολυλειτουργική «γειτονιά» που θα βελτιώσει πολύ την ποιότητα ζωής των πολιτών στην περιοχή.
