Νέα γεώτρηση στην Πάργα προς αντιμετώπιση της λειψυδρίας
Ο Δήμος Πάργας επιχειρεί με νέες γεωτρήσεις να διασφαλίσει την επάρκεια νερού ειδικά τους θερινούς μήνες που ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται.
Ο Δήμος Πάργας ανακοινώνει την ολοκλήρωση μίας ακόμη γεώτρησης στην περιοχή της Ανθούσας, μία παρέμβαση που έρχεται να απαντήσει σε ένα χρόνιο και ιδιαίτερα πιεστικό ζήτημα για τους κατοίκους: την επάρκεια νερού, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες όπου το φαινόμενο της λειψυδρίας έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια.
Με τη νέα αυτή γεώτρηση, όπως αναφέρει με ανακοίνωση της η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος ενισχύει ουσιαστικά το υδρευτικό δίκτυο της περιοχής, εξασφαλίζοντας σταθερή και αξιόπιστη παροχή νερού για τους μόνιμους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, αξιοποιώντας εναλλακτικές λύσεις σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
Έργα υποδομής
«Ο Δήμος Πάργας, προχωρά σε έργα που συμβάλλουν τόσο στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων όσο και στη θωράκιση της περιοχής απέναντι στις αυξανόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η συγκεκριμένη υποδομή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη διασφάλιση επάρκειας στο δίκτυο και τη διαμόρφωση μίας σύγχρονης, ανθεκτικής και λειτουργικής καθημερινότητας για όλους.
Ο Δήμος Πάργας θα συνεχίσει να επενδύει σε έργα υποδομής που ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη, προστατεύουν το περιβάλλον και εξασφαλίζουν την αειφόρο χρήση των πολύτιμων υδάτινων πόρων της περιοχής» προσθέτει η δημοτική Αρχή στην ανακοίνωση της.
*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πάργας
