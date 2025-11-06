newspaper
Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Παπασταύρου για γεώτρηση στο μπλοκ 2: Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση
Πολιτική Γραμματεία 06 Νοεμβρίου 2025 | 19:58

Παπασταύρου για γεώτρηση στο μπλοκ 2: Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ως ιστορική, λόγω των υπογραφών ανάμεσα στην ExxonMobil, τη HelleniQ Energy και την Energean Hellas

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

«Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική ημέρα», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην ExxonMobil, τη HelleniQ Energy και την Energean Hellas, η οποία προβλέπει την παραχώρηση ποσοστών συμμετοχής στο μπλοκ 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία επικυρώθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο, με τη συμμετοχή τεσσάρων υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, εκπροσώπων 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμων στελεχών πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων.

«Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση»

Μιλώντας στο MEGA ο κ. Παπασταύρου, επισήμανε πως «η ExxonMobil συμφώνησε με δύο ελληνικές εταιρίες έτσι ώστε η κοινοπραξία να κάνει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μέσα στους επόμενους 18 – 24 μήνες».

Όπως είπε, «σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση. Θα ξέρουμε αν έχουμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, το οποίο θα μας δώσει μία ενεργειακή ασφάλεια και μία γεωπολιτική ισχύ».

Για τις εξελίξεις γύρω από τη Chevron, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε πως «ο πρωθυπουργός έχει βάλει σε πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη στον τομέα υδρογονανθράκων».

Ακόμη,  υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για τον τρόπο με τον οποίον κλείστηκαν οι συμφωνίες με τις αμερικανικές εταιρίες. «Πριν πάμε στην Ουάσιγκτον, πετύχαμε να έχουμε μία πολύ καλή σχέση με το Τέξας και να έχουμε συνεργασίες οι οποίες είναι αμοιβαία επωφελείς», τόνισε και πρόσθεσε πως «η πραγματική διάσταση είναι ότι θα μας πάει σε άλλο επίπεδο, θα δημιουργήσει συνθήκες που θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής της Ελληνίδας και του Έλληνα, δεν θα γίνουμε εμίρηδες αλλά θα μπορέσει η χώρα μας να έχει μία πολύ μεγάλη ανάσα οικονομική».

Όσα είπε ο Σταύρος Παπασταύρου στο MEGA:

OT FORUM
OT FORUM – Ανδρουλάκης: Ανάγκη θέσπισης 120 δόσεων για χρέη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

OT FORUM – Ανδρουλάκης: Ανάγκη θέσπισης 120 δόσεων για χρέη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Stream newspaper
ΟΤ FORUM – Νίκος Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ
ΟΤ FORUM 06.11.25

Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ

Ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να έχουμε καλύτερες ημέρες», υπογράμμισε, μιλώντας στο OT FORUM, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Αδ. Γεωργιάδης: Τέρμα δεξιά, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ – Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Τέρμα δεξιά ο Γεωργιάδης, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ - Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Πριν ακόμα η ελληνική κοινωνία συνέλθει από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και εν αναμονή ανακοινώσεων από τον πρωθυπουργό για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο θέμα της οπλοκατοχής ο Άδωνις Γεωργιάδης «συντάχθηκε» με τη δεξιά της δεξιάς παίρνοντας θέση υπέρ της κατοχής όπλων και το αμερικανικό μοντέλο. Να πάρει θέση η κυβέρνηση ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση φορτώνει τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών – Η αγανάκτηση μεγαλώνει
ΚΚΕ 06.11.25

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση φορτώνει τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών – Η αγανάκτηση μεγαλώνει

«Οι επιδοτήσεις θα έπρεπε εδώ και καιρό, με ευθύνη της κυβέρνησης, να έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους, όπως ζητάνε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Κικίλιας από P-TEC: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία
Στο P-TEC 06.11.25

Κικίλιας: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία

«Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»

«Εκείνος που θα έπρεπε να εποπτεύει, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, απλώς σιωπά και αδιαφορεί», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα

«Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή...» είναι η πρώτη φράση του Αλέξη Τσίπρα στο μικρόφωνο διαβάζοντας ο ίδιος τον πρόλογο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του, που από τις πρώτες σελίδες εκπλήσσει θετικά με την ευθύτητα του λόγου και κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»
Νέα πρέσβης 06.11.25

Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ

Σύνταξη
Ο Πελετίδης κατέβασε πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία – «Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τον λαό»
Δήμος Πατρέων 06.11.25

Ο Πελετίδης κατέβασε πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία – «Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τον λαό»

«Οι τράπεζες έχουν πάρει 52 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό για να κρατηθούν οι ιδιοκτήτες τους. Και τώρα έρχονται να δώσουν ψίχουλα, θέλοντας να φανούν ευεργέτες», ανέφερε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο πρώτος κρητικός πολιτικός που σπάει το κρητικό «ταμπού» της οπλοκατοχής
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Ανδρουλάκης: Ο πρώτος κρητικός πολιτικός που σπάει το κρητικό «ταμπού» της οπλοκατοχής

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ευρεία σύσκεψη τη Δευτέρα με όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους της Κρήτης για το ζήτημα της οπλοκατοχής. Τι αναμένεται να προτείνει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ

Βαθαίνει το χάσμα μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Ο παραγκωνισμός που αισθάνονται πολλοί βουλευτές από την «επιτελική» διακυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση για ΕΛΤΑ. Δεν εκτονώνει το βαρύ κλίμα η παραίτηση του CEO.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 06.11.25

Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Με αρκετούς δήμους να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης συνεδριάζουν από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου ζητώντας λύσεις από την κεντρική διοίκηση. Το in καταγράφει τις τάσεις λίγο πριν αρχίσει το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης
Νέα Υόρκη 05.11.25

Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά μέσα σε έναν χρόνο και από τον Ιανουάριο θα είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης - Οι αναγνώσεις για το αποτέλεσμα από τα κεντρικά πρόσωπα της ελληνικής Κεντροαριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)
Conference League 06.11.25

Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)

Με νίκες συνέχισαν στο Conference League Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς, μένοντας οι μοναδικές τρεις ομάδες της League Phase με το απόλυτο νικών σε 3 αγωνιστικές – Δείτε τη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Σύνταξη
«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα
COP30 06.11.25

«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ζήτησε την δημιουργία ενός οδικού χάρτη για να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν η κλιματική αλλαγή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Το μεγάλο μήλο έπεσε»: Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική
«Το μεγάλο μήλο έπεσε» 06.11.25

Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική

Ο Μαμντάνι δεν χρειάστηκε να θυσιάσει την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους για να κερδίσει αυτές τις εκλογές, ούτε να υποκύψει στις ατελείωτες ψευδείς κατηγορίες για αντισημιτισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του
Πέμπτο κατά σειρά 06.11.25

Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του

Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών γνωστοποιήθηκε σήμερα και ήταν ομόφωνα αρνητική σύμφωνα, απορρίπτοντας εκ νέου το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του από τις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Λιόν
Europa League 06.11.25

LIVE: Μπέτις – Λιόν

LIVE: Μπέτις – Λιόν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Λιόν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα
Europa League 06.11.25

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέιντζερς – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις
Europa League 06.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις

LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 06.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Κιμ Καρντάσιαν να ανοίξει καταστήματα SKIMS στο Ισραήλ
«Απαίσιος άνθρωπος» 06.11.25

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Κιμ Καρντάσιαν να ανοίξει καταστήματα SKIMS στο Ισράηλ

«Η εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν επεκτείνεται στην ισραηλινή αγορά, ενώ η χώρα κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα», ανέφερε ένας χρήστης του Χ, καταδικάζοντας το νέο επιχειρηματικό πλάνο της influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τροχαίο με εγκατάλειψη του τερματοφύλακα του Υδραϊκού, Θοδωρή Πανάρετου
Πόλο 06.11.25

Τροχαίο με εγκατάλειψη του τερματοφύλακα του Υδραϊκού, Θοδωρή Πανάρετου

Ο τερματοφύλακας Θοδωρής Πανάρετος της ομάδας πόλο ανδρών του Υδραϊκού, έπεσε θύμα εγκατάλειψης σε τροχαίο μετά από το παιχνίδι με τον ΓΣ Περιστερίου, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του.

Σύνταξη
Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο
Εσωτερική κρίση 06.11.25

Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο

Αναλυτές αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκκαθάριση των υποστηρικτών του ρωσικού καθεστώτος του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς αντίπαλες ομάδες στρέφονται η μία εναντίον της άλλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 06.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λας Πάλμας 1-3: Το πάλεψε, αλλά ηττήθηκε και πλέον θα τα δώσει όλα στην Ισπανία
Βόλεϊ 06.11.25

Ολυμπιακός – Λας Πάλμας 1-3: Το πάλεψε, αλλά ηττήθηκε και πλέον θα τα δώσει όλα στην Ισπανία

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 σετ από την Λας Πάλμας στο πρώτο παιχνίδι του β' προκριματικού γύρου του Champions League - Στην Ισπανία η ρεβάνς, φωνές από τους Πειραιώτες για τη διαιτησία.

Σύνταξη
Όταν σου κάνουν τον εργασιακό βίο αβίωτο: Γιατί αυξάνεται το mobbing στους χώρους δουλειάς
Επιθεώρηση Εργασίας 06.11.25

Όταν σου κάνουν τον εργασιακό βίο αβίωτο: Γιατί αυξάνεται το mobbing στους χώρους δουλειάς

Το mobbing, η ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία, έχει εκτοξευθεί. Ειδικοί από το ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ και την Επιθεώρηση Εργασίας, αναλύουν το φαινόμενο και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΤ FORUM – Νίκος Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ
ΟΤ FORUM 06.11.25

Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ

Ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να έχουμε καλύτερες ημέρες», υπογράμμισε, μιλώντας στο OT FORUM, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο
Επόμενο βήμα 06.11.25

Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τιμοτέ Σαλαμέ στα 29 του χρόνια μοιάζει έτοιμος για το επόμενο βήμα στη ζωή του και μίλησε στη Vogue για τη δημιουργικότητα, τη φήμη και τα παιδιά.

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 06.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
OT FORUM – Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις
OT FORUM 06.11.25

Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις

Για την αξία των επιχειρηματικών συνεργειών και το αποτύπωμά τους σε οικονομία και κοινωνία μίλησαν ο Γιώργος Μαργώνης, προέδρος και CEO Papastratos και ο Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος ομίλου AVAX στο OT FORUM

Σύνταξη
