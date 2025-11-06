Παπασταύρου για γεώτρηση στο μπλοκ 2: Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ως ιστορική, λόγω των υπογραφών ανάμεσα στην ExxonMobil, τη HelleniQ Energy και την Energean Hellas
«Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική ημέρα», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην ExxonMobil, τη HelleniQ Energy και την Energean Hellas, η οποία προβλέπει την παραχώρηση ποσοστών συμμετοχής στο μπλοκ 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο.
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία επικυρώθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο, με τη συμμετοχή τεσσάρων υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, εκπροσώπων 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμων στελεχών πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων.
«Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση»
Μιλώντας στο MEGA ο κ. Παπασταύρου, επισήμανε πως «η ExxonMobil συμφώνησε με δύο ελληνικές εταιρίες έτσι ώστε η κοινοπραξία να κάνει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μέσα στους επόμενους 18 – 24 μήνες».
Όπως είπε, «σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση. Θα ξέρουμε αν έχουμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, το οποίο θα μας δώσει μία ενεργειακή ασφάλεια και μία γεωπολιτική ισχύ».
Για τις εξελίξεις γύρω από τη Chevron, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε πως «ο πρωθυπουργός έχει βάλει σε πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη στον τομέα υδρογονανθράκων».
Ακόμη, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για τον τρόπο με τον οποίον κλείστηκαν οι συμφωνίες με τις αμερικανικές εταιρίες. «Πριν πάμε στην Ουάσιγκτον, πετύχαμε να έχουμε μία πολύ καλή σχέση με το Τέξας και να έχουμε συνεργασίες οι οποίες είναι αμοιβαία επωφελείς», τόνισε και πρόσθεσε πως «η πραγματική διάσταση είναι ότι θα μας πάει σε άλλο επίπεδο, θα δημιουργήσει συνθήκες που θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής της Ελληνίδας και του Έλληνα, δεν θα γίνουμε εμίρηδες αλλά θα μπορέσει η χώρα μας να έχει μία πολύ μεγάλη ανάσα οικονομική».
Όσα είπε ο Σταύρος Παπασταύρου στο MEGA:
