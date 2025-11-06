Μητσοτάκης για το deal στο μπλοκ 2: Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας
Σε μήνυμά του, ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας
- Διαψεύδει ο ΟΣΕ ότι τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή στη Θεσσαλονίκη αλλά παραμένει ένα ερώτημα
- Ακόμα και ένας περίπατος την ημέρα αρκεί για να επιβραδύνει την Αλτσχάιμερ
- Κίνδυνος για «αέναο πόλεμο» στην Ουκρανία εκτός εάν η Ευρώπη αποδεσμεύσει 160 δισ. δολάρια για βοήθεια
- Αγωνία για τους κατοίκους στα Βαλτόνερα - Οι καθιζήσεις απειλούν με καταστροφή τα σπίτια
«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο τη συμφωνία μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy, για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος.
Σε μήνυμά του, ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας.
«Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο.
Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών.
Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια».
Ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο «για ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής.
Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο.
Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική».
- Λευκός καρχαρίας φέρεται να εντοπίστηκε στα νερά της Καρπάθου – Βίντεο
- Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»
- Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
- Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»
- Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;
- Η Γαλατά θέλει να κάνει την μεταγραφή της χρονιάς – «Σενάρια» του τουρκικού Τύπου για τον Λιονέλ Μέσι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις